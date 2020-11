NBA - Isaiah Hartenstein unterschreibt bei den Denver Nuggets: Das sagt sein früherer Agent B.J. Armstrong

Isaiah Hartenstein hat sich laut Informationen der Denver Post mit den Denver Nuggets auf einen Vertrag geeinigt. Was erwartet den deutschen Big Man beim letztjährigen Conference-Finalisten der Western Conference? SPOX hat mit seinem früheren Agenten B.J. Armstrong gesprochen.

Genau fünf Monate ist es her, dass Isaiah Hartenstein bei den Houston Rockets entlassen wurde. Am 23. Juni trennte sich Houston in seinem singulären Fokus auf Center-losen Basketball vom 22-Jährigen, der nun aufgrund des verschobenen NBA-Kalenders ungewöhnlich lange auf seine nächste Chance warten musste. Zweifel schien Hartenstein trotzdem nie zu haben.

Von einer Rückkehr nach Europa wollte er nichts wissen, von "mindestens 10 NBA-Teams, die mich holen wollen", sprach er Anfang August selbstbewusst bei Sport1. Nach wenigen Tagen der Free Agency ist er nun tatsächlich wieder bei einem Team angestellt. Wie schon zuvor in Houston auch bei einem, das nächste Saison den Titel holen möchte.

Dennoch könnte die Situation und die Ausrichtung des Teams in Denver kaum unterschiedlicher sein als die in Houston, gerade in der vergangenen Spielzeit. Spielertypen wie Hartenstein passten in Houston nicht mehr ins Konzept, in Denver ist der Fixpunkt des Spiels in Nikola Jokic ein echter Center. Saß der Joker auf der Bank, war bisher auch stets ein echter Fünfer auf dem Court.

NBA Free Agency 2020: Alle fixen Deals und Entscheidungen in der Übersicht © getty 1/80 Die Free Agency ist gerade einmal drei Tage alt - und etliche Deals sind schon in trockenen Tüchern! Mit unserer Übersicht verpasst ihr nichts. Hier geht's zum aktuellen Ticker. © getty 2/80 AUSTIN RIVERS (28, Guard) - von den Houston Rockets zu den New York Knicks - Vertrag: 3 Jahre, 10 Mio. Dollar © getty 3/80 MARC GASOL (35, Center) - wechselt von den Toronto Raptors zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 2 Jahre, rund 5 Mio. Dollar © getty 4/80 ARON BAYNES (33, Center) - wechselt von den Phoenix Suns zu den Toronto Raptors - Vertrag: 2 Jahre, 14,3 Mio. Dollar © getty 5/80 DEANDRE' BEMBRY (26, Small Forward) - wechselt von den Atlanta Hawks zu den Toronto Raptors - Vertrag: 2 Jahre, 4 Mio. Dollar © imago images / ZUMA Press 6/80 CHRIS BOUCHER (27, Forward/Center) - bleibt bei den Toronto Raptors - Vertrag: 2 Jahre, 13,5 Mio. Dollar © getty 7/80 JUAN HERNANGOMEZ (25, Power Forward) - bleibt bei den Minnesota Timberwolves - Vertrag: 3 Jahre, 21 Mio. Dollar © getty 8/80 WILLIE CAULEY-STEIN (27, Center) - bleibt bei den Dallas Mavericks - Vertrag: 2 Jahre, 8,2 Mio. Dollar © getty 9/80 ISAIAH HARTENSTEIN (22, Center) - von den Houston Rockets zu den Denver Nuggets - Vertrag: 2 Jahre © getty 10/80 WILLY HERNANGOMEZ (26, Center) - von den Charlotte Hornets zu den New Orleans Pelicans - Vertrag: 1 Jahr, 1,7 Mio. Dollar © imago images / GEPA pictures 11/80 BRYN FORBES (27, Shooting Guard) - von den San Antonio Spurs zu den Milwaukee Bucks - Vertrag - 2 Jahre © getty 12/80 E'TWAUN MOORE (31, Shooting Guard) - wechselt von den New Orleans Pelicans zu den Phoenix Suns - Vertrag: 1 Jahr, 2,4 Mio. Dollar © getty 13/80 KENT BAZEMORE (31, Forward) - von den Sacramento Kings zu den Golden State Warriors - Vertrag: 1 Jahr, 2,3 Mio. Dollar © getty 14/80 BISMACK BIYOMBO (28, Center) - bleibt bei den Charlotte Hornets - Vertrag: Details noch unbekannt © getty 15/80 STERLING BROWN (25, Small Forward) - von den Milwaukee Bucks zu den Houston Rockets - Vertrag: 1 Jahr, 1,7 Mio. Dollar © getty 16/80 DAMIAN JONES (25, Center) - von den Atlanta Hawks zu den Phoenix Suns - Vertrag: 2 Jahre © imago images / Agencia EFE 17/80 TORREY CRAIG (29, Small Forward) - von den Denver Nuggets zu den Milwaukee Bucks - Vertrag: Details noch unbekannt © getty 18/80 HARRY GILES (22, Power Forward/Center) - von den Sacramento Kings zu den Portland Trail Blazers - Vertrag: 1 Jahr © getty 19/80 JAKARR SAMPSON (27, Power Forward) - bleibt bei den Indiana Pacers - Vertrag: 1 Jahr, 1,9 Mio. Dollar © getty 20/80 KENTAVIOUS CALDWELL-POPE (27, Shooting Guard) - bleibt bei den Los Angeles Lakers - Vertrag: 3 Jahre, 40 Mio. Dollar © getty 21/80 TRISTAN THOMPSON (29, Center) - von den Cleveland Cavaliers zu den Boston Celtics - Vertrag: 2 Jahre, 19 Mio. Dollar © getty 22/80 BRAD WANAMAKER (31, Point Guard) - von den Boston Celtics zu den Golden State Warriors - Vertrag: 1 Jahr, 2,25 Mio. Dollar © getty 23/80 SERGE IBAKA (31, Center) - von den Toronto Raptors zu den L.A. Clippers - Vertrag: 2 Jahre, 19 Mio. Dollar © getty 24/80 NERLENS NOEL (26, Center) - von den Oklahoma City Thunder zu den New York Knicks - Vertrag: 1 Jahr, 5 Mio. Dollar © getty 25/80 JEFF TEAGUE (32, Point Guard) - von den Atlanta Hawks zu den Boston Celtics - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt noch unbekannt © imago images / Icon SMI 26/80 WESLEY IWUNDU (25, Small Forward) - von den Orlando Magic zu den Dallas Mavericks - Vertrag: 2 Jahre, 3,5 Mio. Dollar © getty 27/80 JEVON CARTER (25, Guard) - bleibt bei den Phoenix Suns - Vertrag: 3 Jahre, 11,5 Mio. Dollar © imago images / Icon SMI 28/80 CARMELO ANTHONY (36, Power Forward) - bleibt bei den Portland Trail Blazers - Vertrag: 1 Jahr, 2,6 Mio. Dollar © getty 29/80 ELFRID PAYTON (26, Point Guard) - bleibt bei den New York Knicks - Vertrag: 1 Jahr, 5 Mio. Dollar © getty 30/80 PAUL MILLSAP (35, Power Forward) - bleibt bei den Denver Nuggets - Vertrag: 1 Jahr, 10 Mio. Dollar © getty 31/80 GORDON HAYWARD (30, Small Forward) - von den Boston Celtics zu den Charlotte Hornets - Vertrag: 4 Jahre, 120 Mio. Dollar © getty 32/80 FRED VANVLEET (26, Point Guard) - bleibt bei den Toronto Raptors - Vertrag: 4 Jahre, 85 Mio. Dollar © getty 33/80 RAJON RONDO (34, Point Guard) - von den Los Angeles Lakers zu den Atlanta Hawks - Vertrag: 2 Jahre, 15 Mio. Dollar © getty 34/80 JAE CROWDER (30, Power Forward) - von den Miami Heat zu den Phoenix Suns - Vertrag: 3 Jahre, 30 Mio. Dollar © imago images / ZUMA Wire 35/80 AVERY BRADLEY (29, Shooting Guard) - von den Los Angeles Lakers zu den Miami Heat - Vertrag: 2 Jahre, 11,6 Mio. Dollar © getty 36/80 D.J. AUGUSTIN (33, Point Guard) - von den Orlando Magic zu den Milwaukee Bucks - Vertrag: 3 Jahre, 21 Mio. Dollar © getty 37/80 BOBBY PORTIS (25, Power Forward) - von den New York Knicks zu den Milwaukee Bucks - Vertrag: 2 Jahre, 8 Mio. Dollar © getty 38/80 JEFF GREEN (34, Power Forward) - von den Houston Rockets zu den Brooklyn Nets - Vertrag: 1 Jahr, 2,6 Mio. Dollar © getty 39/80 GARY CLARK (26, Power Forward/Small Forward) - bleibt bei den Orlando Magic - Vertrag: 2 Jahre, 4,1 Mio. Dollar © getty 40/80 DE'ANTHONY MELTON (22, Point Guard) - bleibt bei den Memphis Grizzlies - Vertrag: 4 Jahre, 35 Mio. Dollar © getty 41/80 RAUL NETO (28, Point Guard) - von den Philadelphia 76ers zu den Washington Wizards - Vertrag: 1 Jahr, 1,8 Mio. Dollar © imago images / ZUMA Press 42/80 KRIS DUNN (26, Point Guard) - von den Chicago Bulls zu den Atlanta Hawks - Vertrag: 2 Jahre, 10 Mio. Dollar © getty 43/80 MOE HARKLESS (27, Power Forward) - von den New York Knicks zu den Miami Heat - Vertrag: 1 Jahr, 3,6 Mio. Dollar © getty 44/80 MICHAEL CARTER-WILLIAMS (29, Point Guard) - bleibt bei den Orlando Magic - Vertrag: 2 Jahre © getty 45/80 DENZEL VALENTINE (27, Small Forward/Guard) - bleibt bei den Chicago Bulls - Vertrag: 1 Jahr, 4,7 Mio. Dollar © getty 46/80 DANILO GALLINARI (32, Power Forward), von den OKC Thunder zu den Atlanta Hawks - Vertrag: 3 Jahre, 61,5 Mio. Dollar © getty 47/80 JOE HARRIS (29, Shooting Guard/Small Forward), bleibt bei den Brooklyn Nets - Vertrag: 4 Jahre, 75 Mio. Dollar © getty 48/80 GARRETT TEMPLE (34, Shooting Guard), von den Brooklyn Nets zu den Chicago Bulls - Vertrag: 1 Jahr, 5 Mio. Dollar © getty 49/80 JAMES JOHNSON (33, Power Forward), von den OKC Thunder zu den Dallas Mavericks - per Trade © getty 50/80 TREY BURKE (28, Guard), bleibt bei den Dallas Mavericks - Vertrag: 3 Jahre, 10 Mio. Dollar © getty 51/80 JAMYCHAL GREEN (30, Power Forward/Center), von den L.A. Clippers zu den Denver Nuggets - Vertrag: 2 Jahre, 15 Mio. Dollar © imago images / Scanpix 52/80 FACUNDO CAMPAZZO (29, Point Guard) - von Real Madrid zu den Denver Nuggets - Vertrag: 2 Jahre © getty 53/80 JERAMI GRANT (26, Power Forward), von den Denver Nuggets zu den Detroit Pistons - Vertrag: 3 Jahre, 60 Mio. Dollar © getty 54/80 DELON WRIGHT (28, Guard), von den Dallas Mavericks zu den Detroit Pistons - per Trade © getty 55/80 MASON PLUMLEE (30, Center), von den Denver Nuggets zu den Detroit Pistons - Vertrag: 3 Jahre, 25 Millionen Dollar © imago images / ICON SMI 56/80 JAHLIL OKAFOR (24, Center), von den New Orleans Pelicans zu den Detroit Pistons - Vertrag: 2 Jahre, 4 Millionen Dollar © imago images / Icon SMI 57/80 JOSH JACKSON (23, Forward), von den Memphis Grizzlies zu den Detroit Pistons - Vertrag: 2 Jahre © getty 58/80 CHRISTIAN WOOD (25, Power Forward), von den Detroit Pistons zu den Houston Rockets - Vertrag: 3 Jahre, 41 Mio. Dollar © getty 59/80 JUSTIN HOLIDAY (31, Shooting Guard/Small Forward), bleibt bei den Indiana Pacers - Vertrag: 3 Jahre, 18,1 Mio. Dollar © getty 60/80 MARCUS MORRIS (31, Power Forward), bleibt bei den L.A. Clippers - Vertrag: 4 Jahre, 64 Mio. Dollar © imago images / Icon SMI 61/80 PATRICK PATTERSON (31, Forward), bleibt bei den Los Angeles Clippers - Vertrag: 1 Jahr © getty 62/80 MONTREZL HARRELL (26, Power Forward/Center), von den L.A. Clippers zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 2 Jahre, 19 Mio. Dollar © imago images / ICON SMI 63/80 WES MATTHEWS (34 Jahre, Small Forward), von den Milwaukee Bucks zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 1 Jahr, 3,6 Millionen Dollar © getty 64/80 GORAN DRAGIC (34, Point Guard), bleibt bei den Miami Heat - Vertrag: 2 Jahre, 37 Mio. Dollar © imago images / ZUMA Wire 65/80 MEYERS LEONARD (28 Jahre, Center) - bleibt bei den Miami Heat - Vertrag: 2 Jahre, 20 Mio. Dollar © getty 66/80 PAT CONNAUGHTON (27, Shooting Guard/Small Forward), bleibt bei den Milwaukee Bucks - Vertrag: 3 Jahre, 16 Mio. Dollar © imago images / ZUMA Press 67/80 MALIK BEASLEY (23, Shooting Guard), bleibt bei den Minnesota Timberwolves - Vertrag: 4 Jahre, 60 Mio. Dollar © getty 68/80 STEVEN ADAMS (27, Center), von den OKC Thunder zu den New Orleans Pelicans - per Trade © getty 69/80 ALEC BURKS (29, Shooting Guard), von den Philadelphia 76ers zu den New York Knicks - Vertrag: 1 Jahr, 6 Mio. Dollar © imago images / ICON SMI 70/80 DWAYNE BACON (25, Shooting Guard), von den Charlotte Hornets zu den Orlando Magic - Vertrag: 2 Jahre © getty 71/80 DWIGHT HOWARD (34, Center), von den Los Angeles Lakers zu den Philadelphia 76ers - Vertrag: 1 Jahr, 2,6 Mio. Dollar © getty 72/80 DERRICK JONES JR. (23, Guard/Forward), von den Miami Heat zu den Portland Trail Blazers - Vertrag: 2 Jahre, 19 Mio. Dollar © getty 73/80 RODNEY HOOD (28, Guard/Forward), bleibt bei den Portland Trail Blazers - Vertrag: 2 Jahre, 19 Mio. Dollar © getty 74/80 ENES KANTER (28, Center), von den Boston Celtics zu den Portland Trail Blazers - per Trade © getty 75/80 JAKOB PÖLTL (25, Center), bleibt bei den San Antonio Spurs - Vertrag: 3 Jahre, 27 Mio. Dollar © imago images / ZUMA Wire 76/80 DREW EUBANKS (23 Jahre, Center), bleibt bei den San Antonio Spurs - Vertrag: 3 Jahre, 5,29 Millionen Dollar © getty 77/80 JORDAN CLARKSON (28, Shooting Guard), bleibt bei den Utah Jazz - Vertrag: 4 Jahre, 52 Mio. Dollar © getty 78/80 DERRICK FAVORS (29, Power Forward), von den New Orleans Pelicans zu den Utah Jazz - Vertrag: 3 Jahre, 30 Millionen Dollar © getty 79/80 DAVIS BERTANS (28, Power Forward), bleibt bei den Washington Wizards - Vertrag: 5 Jahre, 80 Mio. Dollar © getty 80/80 ROBIN LOPEZ (32, Center), von den Milwaukee Bucks zu den Washington Wizards - Vertrag: 1 Jahr

Isaiah Hartenstein: Konkurrenzkampf bei den Denver Nuggets

Natürlich garantiert dies Hartenstein vorerst noch gar nichts. "Es gibt nur eine limitierte Anzahl von Plätzen in der NBA und es geht sehr hart zu", sagte B.J. Armstrong, der bis April 2020 als Agent von Hartenstein fungierte, gegenüber SPOX. Auch bei den Nuggets wird sich Hartenstein durchsetzen müssen.

Jokics bisheriger Backup Mason Plumlee ist zwar nach Detroit abgewandert, dafür haben die Nuggets in Zeke Nnaji mit dem Nr.22-Pick gerade erst einen Big gedraftet. Paul Millsap und der unlängst verpflichtete JaMychal Green sind ebenfalls Spieler, die in etwas kleineren Lineups Minuten auf der Fünf übernehmen können. Dazu hat Denver auch noch das Langzeitprojekt Bol Bol in der Hinterhand; der Riese ist kein Two-Way-Player mehr, sondern gehört nun fest zum Kader.

Allzu viele Minuten gibt es hinter Jokic ohnehin nicht. Seit Jahren spielt der Serbe in der Regular Season immer rund 32 Minuten pro Partie, in den Playoffs geht es dann schon Richtung 40. Dass die Nuggets Hartenstein einen Zweijahresvertrag mit Spieler-Option im zweiten Jahr vorlegten, zeigt aber, dass sie ihm durchaus zutrauen, sich hier zu etablieren.

Isaiah Hartenstein: Die Defense muss stimmen

Ein gutes Argument dafür ist seine Vielseitigkeit. "Er ist sehr groß, ein Seven-Footer, hat viele Skills und kann sowohl vom Flügel als auch innen spielen. Er ist ein guter Rebounder", lobte Armstrong bei SPOX. Hartenstein hatte in den vergangenen Jahren vor allem in der G-League dominante Vorstellungen gezeigt, teilweise aber auch schon bei den Rockets sein Potenzial angedeutet.

Er ist mobil und verfügt über einen guten Wurf, der es ihm vielleicht sogar ermöglichen könnte, in manchen Situationen mal neben Jokic auf dem Court zu stehen. Denver hat im nach Detroit abgewanderten Jerami Grant überraschend einen wichtigen Forward verloren, auch auf der Vier dürften also einige Minuten neu verteilt werden.

Neben den etablierten Veteranen Millsap und Green haben die Nuggets im Frontcourt viele junge Spieler, die sich noch nicht endgültig in der NBA etabliert haben. Michael Porter Jr. ist schon einen Schritt weiter, hat defensiv allerdings noch massive Defizite. Das gilt für mehrere seiner Kollegen - Hartenstein dürfte dann die beste Chance auf eine feste Rolle erhalten, wenn er defensiv solide bleibt und seine eigenen Fouls im Griff hat, was bisher sein größtes Problem in der NBA war.

B.J. Armstrong: "Er muss einfach den richtigen Platz für sich finden"

Abgesehen vom Fit in Houston natürlich. "Er ist harter Arbeiter, ein sehr guter junger Spieler, der sich beständig weiterentwickelt und versucht, seinen Weg in der NBA zu gehen", sagte Armstrong über seinen ehemaligen Schützling. "Er muss einfach den richtigen Platz für sich finden." Das ist für nicht etablierte Spieler nach wie vor die wohl größte Herausforderung in der Liga.

Dass er das Potenzial hat, in der NBA zu spielen, hat der Jungnationalspieler bereits gezeigt. Jetzt geht es darum, sich festzuspielen. Die Situation in Denver bietet dafür gute Chancen, zumal er mit dem Chef der Bank-Unit Monte Morris bereits bei den Rio Grande Valley Vipers zusammengespielt hat. Und: Micro-Ball steht ihm jetzt nicht mehr im Weg.

Die Statistiken von Isaiah Hartenstein