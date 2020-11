NBA - Die Gewinner und Verlierer der Offseason 2020 nach Free Agency und Draft: Jetzt hilft nur noch ein Sabbatjahr

Der NBA Draft und die heiße Phase der Free Agency sind rum, die Kader der 30 Teams sind weitestgehend komplett. Der Titelfavorit Nummer eins steht bereits fest, ein anderer Championship-Anwärter tritt gleich doppelt ins Fettnäpfchen. Und: Eine Rekordjagd der etwas anderen Art. Die Gewinner und Verlierer der Offseason 2020.

NBA Offseason 2020: Die Gewinner

NBA - Offseason-Gewinner: Los Angeles Lakers

Der amtierende Champion ist noch besser geworden. Klingt ein wenig unfair, ist aber so - außer Immer-Noch-Free-Agent Anthony Davis legt ein Sabbatjahr ein, aber davon gehen wir jetzt mal eher nicht aus, auch wenn die Konkurrenz darin vielleicht ihre einzige Chance sieht. Angefangen beim Trade für Dennis Schröder über die Verlängerung mit Kentavious Caldwell-Pope bis hin zur Verpflichtung von Marc Gasol: General Manager Rob Pelinka hat in der Offseason einen sehr guten Job gemacht, das kann man nicht anders sagen.

Die Abgänge wie Rajon Rondo, Danny Green oder Dwight Howard konnten allesamt ersetzt und teilweise mit einem Upgrade versehen werden. DS17 ist dafür das beste Beispiel, aber das gilt auch unter dem Korb, wo statt eines alternden Ex-Superman und Shaqtin'-a-Fool-Legende JaVale McGee nun eben Gasol und Sixth Man of the Year Montrezl Harrell wüten.

Dass man letzteren nicht nur für relativ wenig Geld bekommen (2 Jahre/19 Mio. Dollar), sondern auch noch dem Stadtrivalen wegstibitzt hat, dürfte den Lakers doppelt gefallen. Allerdings war man im Lager der Clippers angeblich gar nicht so traurig, Harrell ziehen zu lassen. Der war gegen Ende der Saison angeblich nicht mehr ganz so gut auf Paul George zu sprechen.

Zwar haben die Clippers in Person von Serge Ibaka ebenfalls einen starken Fang in der Free Agency gelandet, doch viel passiert ist beim Team von Kawhi Leonard und Co. nicht - außer ein Trade für Luke Kennard und ein irrer 64-Mio.-Dollar-Vertrag über vier Jahre für einen 31-jährigen Marcus Morris. Der Abstand zum Stadtrivalen ist scheinbar etwas angewachsen, vielleicht ist bei den Clippers aber noch etwas im Busch. Zuletzt kursierten Trade-Spekulationen um Lou Williams.

NBA Free Agency: Der Kader der Los Angeles Lakers für 2020/21 - Nur einer fehlt noch © getty 1/27 Die Los Angeles Lakers gehörten zu den aggressivsten Teams der Offseason und haben ihren Kader an vielen Stellen verändert. Wie sieht die Rotation jetzt aus? SPOX macht den Check. © getty 2/27 GUARDS: LeBron James | Alter: 35 | Stats 19/20: 25,3 Punkte, 7,8 Rebounds, 10,2 Assists | Gehalt: 39,22 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021, Spieler-Option für 21/22) © getty 3/27 Firmiert der King auch nächste Saison als Point Guard? Sei’s drum, LeBron ist LeBron – und immer noch der beste Spieler der NBA. Obacht: Nächsten Sommer kann er aus seinem Vertrag aussteigen. © getty 4/27 Dennis Schröder | Alter: 27 | Stats 19/20: 18,9 Punkte, 4 Assists | Gehalt: 15,5 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 5/27 Neben LeBron wird Schröder kommende Saison der wichtigste Playmaker der Lakers sein. Sein Tempo wird dringend benötigt, auch als Scorer ist er Gold wert. Bleibt der Wurf so stabil wie in OKC? © getty 6/27 Alex Caruso | Alter: 26 | Stats 19/20: 5,5 Punkte, 1,9 Assists | Gehalt: 2,75 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 7/27 Der Publikumsliebling ist vor allem aufgrund seiner Defense wichtig. Caruso wird motiviert sein, schließlich ist auch bei ihm im Sommer 2021 ein neuer Vertrag fällig. © getty 8/27 WINGS: Kentavious Caldwell-Pope | Alter: 27 | Stats 19/20: 9,3 Punkte, 38,5 Prozent Dreier | Gehalt: 12 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 9/27 Die starken Playoffs wurden für KCP mit einem neuen Vertrag (3 Jahre, knapp 39 Mio. Dollar) vergoldet. Jetzt ist er der Spieler mit dem längsten Vertrag bei den Lakers – und der wichtigste 3-and-D-Spieler. © getty 10/27 Wesley Matthews | Alter: 34 | Stats 19/20: 7,4 Punkte, 36,4 Prozent Dreier | Gehalt: 3,62 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 11/27 Der einstige Iron Man ist der günstige Ersatz für Danny Green. Trifft den Dreier ähnlich gut, ist defensiv mehr als solide. Für den Preis eine weitere starke Verpflichtung. © getty 12/27 Kyle Kuzma | Alter: 25 | Stats 19/20: 12,8 Punkte, 4,5 Rebounds | Gehalt: 3,56 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021/Restricted Free Agent) © getty 13/27 Auch für Kuzma wird die Saison wichtig, denn danach steht ein neuer Deal an. Fand vergangene Saison nie komplett seine Rolle. Ändert sich das mit der neuen Zusammensetzung des Kaders? © imago images / Icon SMI 14/27 Alfonzo McKinnie | Alter: 28 | Stats 19/20: 4,6 Punkte, 2,8 Rebounds | Gehalt: 1,76 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 15/27 McKinnie kam im McGee-Trade aus Cleveland, noch ist nicht klar, ob die Lakers wirklich mit ihm planen. Für einige Minuten Garbage Time kann man den Swingman aber natürlich reinwerfen, zumal er kaum etwas verdient. © getty 16/27 Talen Horton-Tucker | Alter: 19 | Stats 19/20: 5,7 Punkte (in 6 Spielen) | Gehalt: 1,52 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021/Restricted Free Agent) © getty 17/27 Der blutjunge Guard sah etwas überraschend in den Playoffs gegen Houston zweimal Minuten und sah dabei gut aus. Nach den Abgängen von Green und Bradley winkt ihm diesmal vielleicht etwas mehr Spielzeit, Potenzial ist da. © getty 18/27 BIGS: Anthony Davis | Alter: 27 | Stats 19/20: 26,1 Punkte, 9,3 Rebounds, 2,3 Blocks | Vertrag ist noch nicht unterschrieben © getty 19/27 Davis ist hier ein Platzhalter, denn es geht nur um die Vertragslänge. Wird es ein 1+1? In jedem Fall wird der One-Two-Punch zwischen ihm und LeBron auch in der kommenden Saison schwer zu toppen sein. © imago images / Agencia EFE 20/27 Marc Gasol | Alter: 35 | Stats 19/20: 7,5 Punkte, 6,3 Rebounds | Gehalt: 2,56 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 21/27 Der Spanier ist zurück bei dem Team, das ihn 2007 ursprünglich draftete. Ein mit allen Wassern gewaschener Veteran, der vor allem die Defense verstärken wird. © getty 22/27 Montrezl Harrell | Alter: 26 | Stats 19/20: 18,6 Punkte, 7,1 Rebounds | Gehalt: 9,26 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021, Spieler-Option für 21/22) © getty 23/27 Harrell wechselte innerhalb von Los Angeles die Seiten und wird nun bei den Lakers Scoring von der Bank liefern. Die wichtigste Frage: Welche Rolle spielt er in den Playoffs, wenn seine Defense eher zum Problem werden kann? © getty 24/27 Markieff Morris | Alter: 31 | Stats 19/20 (für LAL): 5,3 Punkte, 3,2 Rebounds | Gehalt: 1,62 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 25/27 Unter dem Radar war auch die Verlängerung von Morris sehr wichtig für die Lakers, denn der Veteran gibt als Backup genau das, was sie brauchen – vor allem, wenn der Dreier so fällt wie in den Playoffs. Einen Ersatz hätte man wohl nicht gefunden. © getty 26/27 Jordan Bell | Alter: 25 | Stats 19/20: 3,2 Punkte, 2,8 Rebounds | Gehalt: 1,76 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 27/27 Auch Bell kam im McGee-Trade, der frühere Warrior könnte zeitnah noch wieder entlassen werden. Bedarf für ihn haben die Lakers wohl eigentlich nicht, die großen Positionen sind bestens aufgestellt.

NBA - Offseason-Gewinner: Portland Trail Blazers

Die Blazers agierten in dieser Offseason etwas im Hintergrund, fädelten leise, still und heimlich aber einen starken Move nach dem anderen ein. Am Draft-Abend füllte GM Neil Olshey die wohl größte Lücke im Kader: Per Trade kam Robert Covington aus Houston und damit dringend benötigte 3-and-D-Verstärkung. Vor allem die Verteidigung war vergangenes Jahr eine Schwachstelle in Portland.

Um Damian Lillard, C.J. McCollum und Jusuf Nurkic steht damit eine schlagkräftige Starting Five, auch in Sachen Tiefe kommt der Kader deutlich verbessert daher als im Vergleich zur Vorsaison. So dunkt sich Derrick Jones Jr. künftig im Blazers-Trikot durch die Top 10, Enes Kanter gibt zumindest in der regulären Saison einen soliden Backup-Big hinter Nurkic.

Carmelo Anthony konnte für wenig Geld (1 Jahr/2,6 Mio. Dollar) gehalten werden, deutlich mehr legte Portland für Rodney Hood (2 Jahre/20,9 Mio.) auf den Tisch. Der 28-Jährige verpasste nach einem Achillessehnenriss Anfang Dezember 2019 einen Großteil der vergangenen Saison, hatte nun aber immerhin viel Zeit zur Regeneration. Sollte der Scorer von der Bank nicht an sein altes Leistungsniveau anknüpfen, sein zweites Vertragsjahr ist nicht garantiert. Portland geht somit kaum Risiko ein. Gleiches gilt für die Verpflichtung von Harry Giles, der 22-Jährige bringt zum Minimum jede Menge Upside mit.

NBA - Offseason-Gewinner: Phoenix Suns

Die Bubble-Suns haben in der Wüste von Arizona eine Menge Euphorie ausgelöst, auch wenn es trotz der perfekten 8-0-Bilanz nicht ganz für die Playoffs reichte. In Zukunft wollen Devin Booker und Co. Playoff-Basketball aber nicht mehr nur am TV verfolgen, diese Ambitionen haben die Suns in der Offseason nochmals unterstrichen.

Der Trade für Chris Paul gibt dem Team natürlich sportlich eine ganz neue Dimension, Booker wird enorm von seinem neuen Backcourt-Partner profitieren. Dazu bringt der Point God - genau wie Jae Crowder, der einer der Steals der Free Agency ist - Erfahrung und Toughness mit, was dem jungen Team um Booker, Deandre Ayton und Mikal Bridges nur guttun wird.

Diese Deals machen den Pick von Jalen Smith an Position zehn im Draft zwar nicht besser, CP3 als Aushängeschild der Offseason hilft aber beim Verdrängen. Vor allem, da sich die Suns-Fans nach zehn Jahren Abstinenz endlich wieder berechtigte Hoffnungen auf die Playoffs machen dürfen.

© getty

NBA - Offseason-Gewinner: Zahltag für die zweite Reihe

Man muss kein Superstar sein, um in der NBA ordentlich abzukassieren. Vor einigen Jahren genügte schon eine gewisse Körpergröße, damit die Teams lechzend an der Tür anklopften, mittlerweile sitzen die Scheckbücher vor allem bei der Aussicht auf Spacing locker.

Etwa 80 Millionen Gründe für diese Annahme lieferten die Wizards mit dem Fünfjahresvertrag für Davis Bertans, der abgesehen von einer überragenden Dreierquote von 42,4 Prozent in der vergangenen Saison (bei 8,7 Versuchen!) wenig auf dem Parkett beiträgt. Dennoch ist der Vertrag durchaus berechtigt, schließlich ist Shooting in der modernen NBA das A und O. Davon profitierte unter anderem auch Joe Harris (4 Jahre/75 Mio. Dollar).

Deutlich mehr als einfach nur Shooting liefert derweil Fred VanVleet, der dafür mit einem höheren Jahreseinkommen und insgesamt 85 Millionen Dollar für vier Jahre von den Toronto Raptors entlohnt wurde - und dabei ließen ihn vor nicht einmal vier Jahren alle 30 Teams (manche sogar zweimal) im Draft 2016 links liegen. Nun unterschrieb FVV den höchstdotierten Vertrag eines Undrafted Spielers aller Zeiten.

Apropos Zahltag: De'Aaron Fox, Jayson Tatum, Donovan Mitchell und Bam Adebayo gehören zwar definitiv nicht zur zweiten Reihe (selbst über VanVleet lässt sich da durchaus streiten - hey, immerhin bekam er 2019 eine Stimme als Finals-MVP ...), doch auch dieses Quartett sahnte in der Offseason ordentlich ab: viermal Max-Verlängerungen, die beim Triggern bestimmter Klauseln fast 200 Millionen Dollar schwer werden können. Auch das wäre übrigens Rekord für Rookie Extensions.

Weitere Gewinner der Offseason: Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks, Draft-Pick-Sammler Sam Presti