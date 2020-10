NBA-News: Miami Heat wollen sich wohl auf Angebot für Giannis Antetokounmpo 2021 vorbereiten

Die potenzielle Free Agency von Giannis Antetokounmpo im Sommer 2021 wirft ihren Schatten voraus. Die Miami Heat gehören zu den Teams, die den zweimaligen MVP unbedingt zu sich locken wollen. Offenbar bereitet sich Miami darauf vor, "All-In" bei der Jagd auf Giannis zu gehen.

Das berichtet Shams Charania (The Athletic) mit Verweis auf anonyme Quellen. In der Offseason 2021 könnte Antetokounmpo Free Agent werden, sofern er sich nicht vorher auf eine Vertragsverlängerung mit den Bucks einigt. Sollte Giannis tatsächlich auf den Markt kommen, werden zahlreiche Teams, darunter auch die Dallas Mavericks, den 25-jährigen Griechen umwerben.

Entsprechend möchte sich Miami finanzielle Flexibilität für 2021 wahren. Dies könnte gleichzeitig bedeuten, dass Bam Adebayo, der in dieser Offseason eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit einem Jahresgehalt von bis zu 34,5 Millionen Dollar aushandeln darf, mit seinem neuen Deal noch warten müsste. Der 23-Jährige schaffte es vergangene Saison erstmals ins All-Star Team und gilt als Eckpfeiler der Heat-Zukunft.

Offenbar beobachten die rivalisierenden Teams die Situation um Bams Vertragsverhandlungen genau, um vorbereitet zu sein, sollte der Big Man in der Offseason 2021 tatsächlich Restricted Free Agent werden. Dann könnten die Heat allerdings immer noch mit allen Angeboten für Adebayo gleichziehen.

Zusätzlich planen die Heat, den auslaufenden Vertrag von Goran Dragic (34) zu verlängern. Laut Shams besteht beidseitiges Interesse, allerdings werden die Heat mit Giannis im Hinterkopf wohl nur eine kurze Laufzeit anbieten. Dragic könnte nach einer starken Postseason das Interesse von einigen Konkurrenten auf sich ziehen.

Letzteres gilt dem Bericht zufolge auch für Derrick Jones Jr., dessen Vertrag in Miami ebenfalls ausläuft. Offenbar gehören unter anderem die Cavaliers, Hornets und Hawks zu den interessierten Teams am Dunk-Contest-Gewinner von 2020. Der 23-Jährige legte in der vergangenen Saison 8,5 Punkte und 3,9 Rebounds in 23,3 Minuten pro Spiel auf.