NBA, Los Angeles Lakers - LeBron James über Beziehung mit Anthony Davis: "Wir sind nicht neidisch aufeinander"

Die Los Angeles Lakers benötigen nur noch drei Siege, um den ersten Titel seit 2010 perfekt zu machen. Garant für den bisherigen Erfolg ist die Chemie zwischen den beiden Superstars LeBron James und Anthony Davis. Der King verriet nun, dass es zwischen den Beiden so gut laufe, weil es in ihrer Beziehung keinen Neid gäbe.

"Wir sind nicht neidisch aufeinander", sagte LeBron James bei der Pressekonferenz am Off Day. "Etwas Besseres kann es im Profisport nicht geben. Wenn zwei Alphamännchen, die in ihrem Sport dominieren, zusammenkommen und miteinander auskommen, ist das sehr selten."

Für James ist dies ein wichtiger Punkt. "Neid schleicht sich oft ein, aber bei uns ist es komplette Gegenteil. Wir wissen, wer wir sind und was wir wollen. Wir wollen jeden Tag so gut wie möglich sein und haben es gar nicht nötig, aufeinander neidisch zu sein."

Der Zeitpunkt dieser Aussagen ist interessant, schließlich kamen sie wenige Stunden, nachdem Kyrie Irving in einem Podcast mit Kevin Durant erklärt hatte, dass er KD als ersten Spieler ansieht, der besser in der Crunchtime performen könne als er selbst.

Ob James wirklich auf die Aussagen von Irving abzielte, ist unklar, LeBron erwähnte zumindest keine Namen. Anthony Davis konnte derweil den Worten von James nur zustimmen. "Wir sorgen dafür, dass der andere nicht nachlässt. Wenn ich etwas falsch mache, sagt er es mir und wenn er etwas falsch sagt, sage ich es ihm."

Neidisch sei Davis lediglich über den Umstand, dass LeBron bereits drei Ringe sein Eigen nennen kann. Laut Davis soll sich dies aber in den kommenden Wochen ändern. Spiel 2 der Finals findet in der Nacht auf Samstag um 3 Uhr statt (live auf DAZN).

Lakers vs. Heat: Die Finals im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis/Übertragung 1 1. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 116:98 2 3. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN 3 5. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 4 7. Oktober 3 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 5* 10. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN 6* 12. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 7* 14. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN

*falls notwendig