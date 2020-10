NBA: Isaiah Thomas spricht über seine Verletzungen und will neu angreifen

Isaiah Thomas wurde nach Trade Deadline von den L.A. Clippers entlassen und blieb danach ohne Team. Der kleine Point Guard hat sich in der Zwischenzeit einer Hüft-OP unterzogen und will nun erneut angreifen. Die vergangenen Jahre habe er mit Schmerzen gespielt, gab Thomas an.

"Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht", sagte Thomas zu Adrian Wojnarowski von ESPN. "Ich habe keine Schmerzen mehr und kann mich endlich wieder so bewegen wie ich das möchte."

Der Spielmacher unterzog sich im Mai einer Hüft-Operation und will nun wieder in der NBA angreifen. Nach guten Jahren mit den Boston Celtics, unter anderem wurde er 2017 Fünfter im MVP-Voting, ging Thomas' Stern ein wenig unter. An die durchschnittlich 28.,9 Punkte und 5,9 Assists pro Partie konnte IT weder in Cleveland, noch bei den Lakers, Nuggets oder Wizards auch nur ansatzweise anknüpfen.

Thomas verletzte sich dabei in Playoffs 2017 folgenschwer an der Hüfte, versuchte aber dennoch weiterzuspielen. "Ich habe drei Jahre lang versucht, auf nur einem Bein mit den besten Spielern der Welt mitzuhalten", sagte Thomas. "Ich habe von meinen Kindern Hilfe gebraucht, um mir überhaupt die Socken anziehen zu können."

Diese Probleme habe Thomas laut eigener Aussage aber nun nicht mehr. "Ich kann wieder Gewichte stemmen, ich kann zweimal am Tag trainieren", versicherte der kleine Wirbelwind. "Ich fühle mich wieder wie 31 und nun habe ich auch den wissenschaftlichen Beweis dafür."