NBA Finals - News und Gerüchte: Rückkehr von Heat-Star Goran Dragic weiter ungewiss

Ob Goran Dragic in Spiel 5 der NBA Finals sein Comeback für die Miami Heat geben kann, ist weiter offen. Die Los Angeles Lakers werden zu Ehren von Kobe Bryant in besonderen Jerseys auflaufen. Hier gibt es alle News und Gerüchte zu den Finals.

Machen die Lakers in Spiel 5 den Titel perfekt? In der Nacht auf Samstag ab 3 Uhr gibt es die Antwort - mit DAZN seid Ihr live dabei!

Miami Heat: Goran Dragic als "doubtful" gelistet

Goran Dragic wird auf dem Injury Report der Miami Heat vor Spiel 5 der NBA Finals weiterhin als "zweifelhaft" gelistet, sein Comeback erscheint derzeit also eher unwahrscheinlich. In Spiel 1 hatte er sich eine Fußverletzung zugezogen, die ihn in den darauffolgenden Partien außer Gefecht gesetzt hat.

Vor Spiel 4 testete er beim Aufwärmen, ob ein Einsatz nicht doch schon möglich sei. Allerdings waren die Schmerzen offenbar noch zu groß. Am Montag hatte der 34-jährige Slowene Bedenken geäußert, ob er überhaupt nochmal in diesen Finals auflaufen kann. Spiel 5 könnte womöglich seine letzte Chance auf ein Comeback in den Finals sein, Miami liegt bereits mit 1-3 in der Serie zurück.

Mit 19,9 Punkten pro Spiel ist der Point Guard hinter Jimmy Butler der zweitbeste Heat-Scorer in diesen Playoffs. Immerhin kehrte in Spiel 4 Bam Adebayo nach seiner Nackenverletzung zurück und zeigte eine solide Leistung. "Ich glaube, wir alle brauchen jetzt diese zwei Tage Pause", sagte der Big Man. "Nicht nur ich oder Goran, wir alle müssen uns neu sammeln, einmal durchatmen und dann fangen wir noch einmal von vorne an."

Jimmy Butler: Selbstvertrauen der Heat "bleibt hoch"

Derweil haben die Heat noch lange nicht die Hoffnung auf den Titel aufgegeben, trotz des 1-3-Rückstands gegen die Los Angeles Lakers. Am Selbstvertrauen seines Teams habe sich auch nach der 96:102-Pleite in Spiel 4 nichts geändert, erklärte Jimmy Butler.

"Wir fühlen uns damit wohl, wer wir sind und wie wir spielen - und so werden wir weitermachen", erklärte der 31-Jährige. "Natürlich wollen wir gewinnen, aber wir müssen fokussiert bleiben und uns daran erinnern, dass wir viele dieser Dinge kontrollieren können. Unser Selbstvertrauen bleibt hoch. Ich werde sicherstellen, dass es dabei bleibt. Denn wir brauchen es, um den nächsten Sieg zu holen."

Auch Heat-Coach Erik Spoelstra betonte, dass die Finals noch lange nicht gelaufen seien. "Unsere Jungs lieben den Wettbewerb und die Herausforderung", sagte Coach Spo. "Wir sind hier, weil wir ein ganz bestimmtes Ziel haben. Wir haben niemals erwartet, dass es einfach werden würde. Wir werden uns ausruhen und sammeln. Ich weiß, dass unsere Truppe bereit sein wird."

Los Angeles Lakers: Mit den Kobe-Jerseys zum Titel?

In der Nacht auf Samstag können die Los Angeles Lakers in Spiel 5 der Finals die 17. Championship ihrer Franchise-Geschichte perfekt machen. Dafür werden die Lakers die "Black Mamba"-Trikots tragen, wie ESPN am Mittwoch berichtete.

Ursprünglich sollte das besondere Jersey, das zu Ehren des im Januar verstorbenen Kobe Bryants entworfen wurde, in Spiel 2 und Spiel 7 getragen werden. Mit der Chance, den Titel frühzeitig klar zu machen, werden die Lakers offenbar schon früher auf die "Black Mamba"-Jerseys zurückgreifen.

Lakers vs. Heat: Die Finals im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis/Übertragung 1 1. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 116:98 2 3. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 124:114 3 5. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers 115:104 4 7. Oktober 3 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers 96:102 5 10. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN 6* 12. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 7* 14. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN

*falls notwendig