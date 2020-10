NBA News: Doc Rivers wird offenbar neuer Head Coach der Philadelphia 76ers

Kurz nach seiner Entlassung bei den Los Angeles Clippers hat Trainer Doc Rivers offenbar einen neuen Job in der NBA. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat sich der 58-Jährige mit den Philadelphia 76ers auf ein Engagement geeinigt.

Rivers (58), erfolgreichster Coach der Clippers-Geschichte, war bei den Kaliforniern nach dem Aus in den Western Conference Semifinals gegen die Denver Nuggets gefeuert worden. Die Sixers hatten sich zuvor von Brett Brown getrennt.

Rivers coachte die Clippers von 2013 bis 2020, hatte seine erfolgreichste Zeit als Head Coach in der NBA allerdings bei den Boston Celtics (2004-2013), die er zweimal in die NBA Finals und 2008 zum Titel über die Los Angeles Lakers geführt hatte. Zwei Jahre später unterlag man dem Erzrivalen jedoch in sieben Spielen. Zuvor war er von 1999 bis 2003 Head Coach der Orlando Magic.

Als Spieler war Rivers von 1983 bis 1996 in der NBA aktiv. Er war der 31. Pick insgesamt (2. Runde) im Draft 1983 von den Atlanta Hawks und bekleidete die Position des Point Guards. Rivers war einmal All-Star (1988) und spielte für die Hawks, Clippers, New York Knicks und San Antonio Spurs.

Die 76ers beschäftigten Rivers' Vorgänger Brown ebenfalls von 2013 bis 2020 und beauftragten ihn damit, den Wiederaufbau des Teams voranzutreiben. Nach vier Losing Seasons in Serie unter seiner Führung erreichten die Sixers seit 2017/18 zweimal die Conference Semifinals, dort war jedoch jeweils Schluss. Zuletzt setzte es in der Playoff-Bubble in der ersten Runde einen Vier-Spiele-Sweep gegen die Celtics, woraufhin die Franchise die Reißleine zog.

Zuletzt galt neben Rivers noch Ex-Rockets-Coach Mike D'Antoni als aussichtsreicher Kandidat auf den Posten in Philly.