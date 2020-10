NBA-News: Anthony Davis will neuen Vertrag bei den Los Angeles Lakers unterschreiben

Anthony Davis wird seine Spieloptionen in Höhe von 28,7 Millionen Dollar für die Saison 2020/21 nicht ziehen und plant stattdessen, einen neuen Vertrag bei den Los Angeles Lakers zu unterschreiben. Das berichtet The Athletic.

Demnach treffen sich Davis und sein Agent Rich Paul in den kommenden Wochen mit den Lakers-Verantwortlichen, um die Details des neuen Vertrags zu klären. Dabei sind vor allem drei Varianten für den Big Man realistisch (die Nummer basieren auf dem Salary Cap in Höhe von 109,140,000 Millionen Dollar):

Zwei Jahre und 68,103,360 Millionen: Ein One-plus-One-Vertrag mit einer Spieler-Option in Jahr zwei.

Drei Jahre und 106,084,080 Millionen: Ein Two-plus-One-Vertrag mit einer Spieler-Option in Jahr drei. Durch diesen Deal würde Davis mit Beginn der Free Agency 2022 zehn Jahre in der Liga sein, was ihn verfügbar für einen Maximalvertrag mit 35 Prozent des Salary Caps machen würde. Mit einem angenommenen Salary Cap in Höhe von 125 Millionen für 2022 würde ein Fünfjahresvertrag über 253,75 Millionen oder ein Vierjahresvertrag über 196 Millionen möglich sein.

Vier Jahre und 146,684,160 Millionen: Ein Three-plus-One-Vertrag mit einer Spieler-Option für Jahr vier. Selbes Spiel wie bei der vorherigen Option, allerdings würde der Vertrag durch den erhöhten Salary Cap (131,25 in 2023) noch dicker werden - Fünfjahresvertrag über 266,4 Millionen oder Vierjahresvertrag über 205,8 Millionen.

NBA: Davis hatte Zukunft offen gelassen

Nach dem Gewinn der Championship hatte Davis seine Zukunft bei den Lakers noch offen gelassen. "Über die nächsten paar Monate werden wir es klären. Ich bin nicht 100 Prozent sicher", sagte der 27-Jährige. An einen Davis-Abschied aus L.A. glaubte jedoch niemand.

Davis kam im Sommer 2019 per Trade von den New Orleans Pelicans zu den Lakers. An der Seite von LeBron James wurde er ins NBA First Team gewählt und brachte den Lakers die erste Championship seit 2010.