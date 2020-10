NBA - Anthony Davis lässt Zukunft bei den Los Angeles Lakers offen: "Nicht 100% sicher"

Die Los Angeles Lakers konnten sich mit einer dominanten Leistung in Spiel 6 der NBA Finals zum Champion krönen. Nur Anthony Davis unterbrach im Anschluss die ausgelassene Feierstimmung mit einer interessanten Aussage.

Der Superstar, der in seiner ersten Saison mit den Lakers direkt Meister wurde, sprach im Anschluss über seinen ungeklärten Vertragsstatus für die kommende Saison. Davis hat eine Spieler-Option über 28,8 Millionen Dollar vorliegen, mit einem neuen Vertrag könnte er aber voraussichtlich mehr verdienen.

Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass der 27-Jährige aus dem Vertrag aussteigt und einen neuen Deal bei den Lakers unterzeichnet. Bestätigen wollte Davis das aber nicht: "Ich habe keine Ahnung", antwortete Davis auf die Frage, was mit seiner Vertragssituation passiert. Genossen habe er die Saison bei den Lakers aber zweifelsohne.

"Ich hatte dieses Jahr in Los Angeles eine großartige Zeit. Es war nichts als Freude und Begeisterung", fuhr Davis fort. "Über die nächsten paar Monate werden wir es klären. Ich bin nicht 100 Prozent sicher."

Anthony Davis und LeBron James führten die Lakers zum Titel

Davis kam im Sommer 2019 per Trade von den New Orleans Pelicans zu den Lakers, nachdem er seinen Abschied aus New Orleans schon länger forciert hatte. In seiner ersten Saison mit den Kaliforniern legte er 26,1 Punkte und 9,3 Rebounds im Schnitt auf und wurde Zweiter bei der Wahl zum besten Defensivspieler der Liga.

Insbesondere seine Partnerschaft mit LeBron James führte die Lakers zu ihrem 17. NBA-Titel. Beide Superstars werden zudem vom selben Agenten (Rich Paul) vertreten, der als Drahtzieher des Davis-Trades gesehen wird. Auch deshalb scheint es sehr wahrscheinlich, dass Davis trotz seiner ambivalenten Aussage bei den Lakers bleiben wird.

Die Statistiken von Anthony Davis bei den Lakers