NBA - SPOX-Kommentar zu den Finals: Dieser Titel zeigte LeBron James‘ größte Stärke

LeBron James hat mit den Los Angeles Lakers den bisher vierten Titel seiner Karriere geholt und ist dabei erneut Finals-MVP geworden. Mehr denn je demonstrierte er dabei seine größte Stärke. Ein Kommentar von NBA-Ressortleiter Ole Frerks. Hier geht es zu den Höhepunkten der Partie.

Manchmal fügen sich die Dinge einfach perfekt: Ausgerechnet im entscheidenden Spiel der NBA Finals 2020 wurde LeBron James zum alleinigen Rekordhalter bei den absolvierten Playoff-Spielen. 260 Partien hat der 35-Jährige nun auf dem Buckel, das sind mehr als drei komplette Regular Seasons, bei teilweise dreifacher Intensität. Gefehlt hat er kein einziges Mal.

Es gibt etliche Möglichkeiten, um James' Ausnahmestellung zu untermauern, doch diese Tatsache verdeutlicht besser als jede andere seine größte Stärke. LeBron ist unzerstörbar. Es steht jedem frei, die ewige Frage nach dem Größten aller Zeiten neu aufzurollen, darum soll es hier aber nicht gehen. Das Thema ist höchst subjektiv, mangels direkter Vergleichbarkeit der Ären nicht final zu klären.

Objektiv jedoch ist LeBron schon jetzt der konstanteste Superstar der NBA-Geschichte, lediglich Kareem Abdul-Jabbar ist in Sachen dauerhafter Exzellenz noch in der Verlosung. Der Captain war in Saison 17 aber längst nicht mehr der beste Spieler der Liga. LeBron hingegen hat diesen Anspruch - und deswegen ist er der ideale Finals-MVP in dieser längsten Saison der Geschichte.

NBA Finals - Einzelkritiken zu Lakers vs. Heat Spiel 6: Fünfer-Regen für die Demontage - ein Lakers-Trio überragt © getty 1/20 Was für eine Demontage! Die Lakers holen sich dank purer Dominanz die Championship, ein Trio überragt. Die Miami Heat bleiben dagegen weitestgehend blass. Es hagelt Fünfer und sogar eine Sechs! Die Noten zu Spiel 6. © getty 2/20 MIAMI HEAT - TYLER HERRO (Starting Point Guard): Symbolisch für den schwachen Auftritt des Rookies war ein Dreier gegen die Seite des Backboards sowie ein Floater-Versuch, der als Airball endete. Kein guter Abend für Herro. Note: 6. © getty 3/20 DUNCAN ROBINSON (Starting Shooting Guard): Direkt in den Anfangsminuten schweißte der Scharfschütze mehrere Triples durch die Reuse, anschließend war aber kaum mehr etwas von ihm zu sehen (10 Punkte). Note: 4. © getty 4/20 JIMMY BUTLER (Starting Small Forward): LeBron nahm sich Jimmy Buckets in der Defense an - und Butler hatte im Vergleich zu Spiel 5 nichts mehr zu melden. Nahm nur 10 Würfe, dabei hätte Miami ein weiteres Monster-Game von ihm benötigt. Note: 4. © getty 5/20 JAE CROWDER (Starting Power Forward): Wie schon die kompletten Finals über wollte auch in Spiel 6 sein Dreier nicht fallen (1/5). Defensiv konnte er wenig gegen die Lakers-Dominanz in der Zone ausrichten. Note: 4. © getty 6/20 BAM ADEBAYO (Starting Center): Eindeutig bester Heatle an diesem Abend, allerdings hatte auch Bam so seine Probleme in Halbzeit eins. 20 seiner 25 Zähler kamen nach dem Seitenwechsel, als die Partie eigentlich schon entschieden war. Note: 3. © getty 7/20 GORAN DRAGIC (Backup Guard): Ihm gebührt eine Menge Respekt, dass er sich trotz der Verletzung für das Team aufopferte. Allerdings war dem Slowenen anzumerken, dass er nicht bei 100 Prozent ist. Fand nie in seinen Rhythmus. Note: 4. © getty 8/20 ANDRE IGUODALA (Backup Forward): Kaum positiv aufgefallen. Defensiv konnte er gegen LeBron wenig bis gar nichts ausrichten, am anderen Ende des Courts produzierte Iggy ebenfalls nichts Nennenswertes (0/2 FG). Note: 5. © getty 9/20 KENDRICK NUNN (Backup Guard): Konnte nicht an sein starkes Spiel 5 anknüpfen, fand vielmehr seinen Meister in AD, der Nunn ein ums andere Mal abräumte. Note: 5. © getty 10/20 KELLY OLYNYK (Backup Center): Der Big bekam erst in der zweiten Hälfte Spielzeit, um den Court für Miami etwas breiter zu machen. Ein Comeback war zwar nicht mehr möglich, Olynyk machte seine Sache mit 9 Punkten und 7 Brettern aber ordentlich. Note: 3. © getty 11/20 SOLOMON HILL durfte gegen Ende des ersten Viertels für ganze 5,4 Sekunden für ein wenig Defense ran, ansonsten genau wie DERRICK JONES JR. nur Garbage-Time-Minuten. Nicht zu bewerten. © getty 12/20 LOS ANGELES LAKERS - ALEX CARUSO (Starting Point Guard): Offensiv erneut unspektakulär (4 Punkte, 2/7 FG), doch Caruso machte seine Beförderung zum Starter in der Defense definitiv bezahlt. Bestes Plus/Minus aller Akteure (+20). Note: 2. © getty 13/20 DANNY GREEN (Starting Shooting Guard): In Halbzeit eins kein wirklicher Faktor, immerhin fanden spät noch ein paar Dreier den Weg durch die Reuse. Defensiv mit Licht und Schatten. Note: 3. © getty 14/20 LEBRON JAMES (Starting Small Forward): Völlig zurecht wurde der King als Finals-MVP ausgezeichnet. Gab von Minute eins an Vollgas für sein 11. Finals-Triple-Double und seinen vierten Titel. Note: 1. © getty 15/20 KENTAVIOUS CALDWELL-POPE (Starting Power Forward): Nach seinem starken Spiel 5 legte KCP mit einer weiteren guten Performance nach. Defensiv mal wieder mit einem guten Job gegen die Heat-Schützen, dazu 17 eigene Zähler. Note: 2. © getty 16/20 ANTHONY DAVIS (Starting Center): 8 Punkte im ersten Viertel, auch dank einiger Jumper, ansonsten hielt er sich offensiv etwas zurück. Dafür dominierte Davis die komplette Partie über in der Defense. In der Zone war für Miami nichts zu holen. Note: 1. © getty 17/20 RAJON RONDO (Backup Guard): Nach Playoff-Rondo gibt es offenbar noch eine Stufe - Championship-Rondo. Der Point Guard lieferte direkt nach seiner Einwechslung wichtiges Scoring, wichtiges Playmaking und wichtige Defense. Das ganze Paket. Note: 1. © getty 18/20 KYLE KUZMA (Backup Forward): Für Kuzma individuell waren die kompletten Playoffs ein Auf und Ab. Spiel 6 fiel eher in die letztgenannte Kategorie, steuerte nur 2 Punkte bei 1/4 FG bei. Ihm wird es am Ende egal sein. Note: 3,5. © getty 19/20 MARKIEFF MORRIS (Backup Forward): Auch Morris beendete die Finals nicht mit einem Kracher, sondern agierte weitestgehend unauffällig. Am Ende standen 3 Punkte (1/4 FG) bei dem Big zu Buche. Note: 4. © getty 20/20 In der Garbage Time durften auch noch JARED DUDLEY, QUINN COOK und DWIGHT HOWARD für eine Minute aufs Parkett. Letzterer versenkte sogar einen Dreier (!), dennoch war keine Benotung möglich.

LeBron James: Die Konkurrenten fallen um

Die Playoffs sind Jahr für Jahr ein Abnutzungskampf. Neben der Frage nach dem besten Team ist oft auch die Frage mitentscheidend, wer am Ende überhaupt noch steht. In dieser durch Corona erst unterbrochenen und dann gehetzten Saison war das besonders stark der Fall. Knapp dreieinhalb Monate mussten die Lakers und Heat nun fast jeden zweiten Tag spielen.

Dieses absurde Pensum hat viele Opfer gefordert. Kawhi Leonard etwa, im vergangenen Jahr der beste Spieler der Playoffs, scheiterte in Runde zwei, an mangelnder Teamchemie der Clippers, aber auch an mangelnder Fitness. Giannis Antetokounmpo, der die MVP-Wahl deutlich (und zurecht) gegen LeBron gewonnen hatte, ging in der gleichen Runde raus. Seine Bezwinger, die Heat, verloren im ersten Spiel der Finals zwei ihrer drei besten Spieler. Auch um LeBrons Co-Star Anthony Davis musste man sich zeitweise Sorgen machen.

Nicht so um LeBron. Er ist mit bald 36 Jahren älter als jeder seiner Konkurrenten, ewig kann es also nicht so weitergehen. Oft wirkt es dennoch so. LeBron hat die Warriors-Durant-Dynastie überdauert, seinen vierten Titel nun 13 Jahre nach der ersten Finals-Teilnahme gewonnen. Er steht noch immer wie eine Eins, muss auch 2021 mit seinen Lakers als Topfavorit gelten, wenn Davis bleibt.

LeBron James: Keine Fragen mehr

Wer Fragen bei den Lakers hat, stellt diese bezüglich der anderen, fast nie wegen LeBron. Ein einziges Mal verpasste er einen Großteil der Saison und die Playoffs, das war 2018/19. Ansonsten steht er immer zur Verfügung und liefert (nach 2011) immer ab, nach fast jedem Rückschlag findet er eine passende Antwort. Dafür war auch Spiel 6 ein Paradebeispiel.

James hatte sich im vorigen Spiel ein unglaubliches Duell mit Jimmy Butler geliefert, dem 31-jährigen Superstar der Heat, der in den Finals bei beiden Heat-Siegen gewissermaßen LeBron-Performances abgeliefert hat. Beide waren am Ende von Spiel 5 komplett verausgabt, Butler aufgrund der zusätzlichen Minuten sogar noch etwas mehr; in Spiel 6 zahlte er den Preis und war wirkungslos.

James hingegen? Verteidigte Butler, schmiss die Offense, walzte sich zu seinem elften Triple-Double in den Finals und spielte eine nahezu makellose Partie. Und das Beste daran: Es überraschte absolut niemanden. Das ist eben das, was er tut, Jahr für Jahr, Spiel für Spiel, auf der größten Bühne. Diese Konstanz ist einzigartig. Dieser Typ auch.

