NBA Finals - Miami Heat vs. Los Angeles Lakers: Spiel 3 heute live im Livestream auf DAZN

Die Los Angeles Lakers liegen in den NBA Finals bereits mit 2-0 gegen die Miami Heat in Führung, machen LeBron James und Co. in Spiel 3 den nächsten Schritt in Richtung Championship? Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute Nacht live im Livestream sehen könnt.

Spiel 3 der NBA Finals gibt es heute Nacht live auf DAZN - sichert Euch jetzt den kostenlosen Probemonat!

NBA Finals - Miami Heat vs. Los Angeles Lakers, Spiel 3: Wann und wo findet die Partie statt?

Das möglicherweise vorentscheidende Spiel 3 der NBA Finals steigt in der Nacht von Sonntag auf Montag. Tip-Off ist bereits um 1.30 Uhr deutscher Zeit im ESPN Wide World of Sports Complex in Disney World, Orlando.

Dort hat sich die NBA eine Bubble eingerichtet, in der die NBA-Saison 2019/20 nach der Unterbrechung aufgrund der Coronavirus-Pandemie zu Ende gebracht wird. Die kompletten Finals finden in Disney World statt, einen Heimvorteil für die in Spiel 3 als Gastgeber geführten Heat gibt es daher nicht.

NBA Finals: Heat vs. Lakers, Spiel 3 heute live im Livestream

Mit DAZN verpasst Ihr keine Sekunden des Finals-Spektakels. Der Sport-Streamingdienst zeigt die kompletten Finals live und auf Abruf, eine Übertragung im Free-TV gibt es dagegen nicht.

Die Übertragung startet kurz vor Tip-Off, also heute Nacht um 1.30 Uhr. Neben dem englischen Originalkommentar mit der ABC-Crew um Mike Breen, Jeff Van Gundy und Mark Jackson steht Euch auch ein deutscher Kommentar zur Verfügung. Den übernimmt in Spiel 3 folgendes DAZN-Duo:

Kommentar: Alex Schlüter

Alex Schlüter Experte: Alex Vogel

Wer sich vor den NBA Finals am Sonntag auch die NFL reinziehen möchte, der ist bei DAZN ebenfalls an der richtigen Adresse. Das "Netflix des Sports" überträgt jeden Sonntagabend die NFL Red Zone und hat zusätzlich weitere Einzelspiele im Programm. Auch Fußball-Fans kommen voll auf ihre Kosten. Bereits ab 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr seid Ihr dabei. Der erste Monat ist für Neukunden immer kostenlos!

NBA Finals: Alle Infos zu Spiel 3 zwischen den Lakers und Heat

Datum Uhrzeit Spiel Kommentatoren Übertragung 5. Oktober 1.30 Uhr Heat - Lakers, Spiel 3 Alex Schlüter & Alex Vogel DAZN

© getty

NBA Finals: Die Vorschau auf Spiel 3 zwischen Heat und Lakers

Nach dem Blowout-Sieg in Spiel 1 setzte sich die Lakers-Dominanz in den Finals auch in Spiel 2 fort. Die Heat fanden bisher einfach kein Mittel gegen das Superstar-Duo LeBron James und Anthony Davis, das Miami in der vergangenen Partie zusammengenommen 65 Zähler einschenkte.

Stand jetzt liefern sich die beiden ein enges Rennen um die Trophäe als Finals-MVP, LeBron warnte jedoch nach Spiel 2, zu früh in Feierlaune zu verfallen. "Mit Miami spielen wir gegen ein sehr gefährliches Team, das zu jeder Zeit fünf Spieler auf dem Feld hat, die eine Gefahr darstellen", betonte LeBron. "Deshalb müssen wir weiter fokussiert bleiben und auf jedes Detail im Laufe des Spiels achten."

Allerdings wartet auf die Heat auch in Spiel 3 wieder eine enorm schwere Aufgabe, vor allem, da mit Goran Dragic und Bam Adebayo zwei der drei besten Playoff-Scorer des Teams womöglich erneut verletzungsbedingt ausfallen. Zwar kündigte Bam nach Spiel 2 an, nach seiner Halsverrenkung in Spiel 3 wieder auflaufen zu wollen, allerdings sind beide im offiziellen Injury Report als "zweifelhaft" gelistet.

So wird erneut vieles von Jimmy Butler abhängen, der in Spiel 2 immerhin 25 Punkte, 13 Assists und 8 Rebounds auflegte. Auch die Rollenspieler lieferten teilweise solide Leistungen ab, insgesamt traf Miami 50,7 Prozent aus dem Feld, 40,7 Prozent von der Dreierlinie und 91,2 Prozent von der Freiwurflinie. Und doch reichte es gegen LeBron und AD nicht zum Sieg.

So steht Miami in Spiel 3 nun vor einem Must-Win-Game. Sollten die Heat auch diese Partie verlieren und mit 0-3 in Rückstand geraten, sind die NBA Finals wohl entschieden. In der langen Historie der NBA hat es noch nie ein Team geschafft, einen 0-3-Rückstand in einer Playoff-Serie umzubiegen.

Miami Heat - Los Angeles Lakers: Die Finals 2020 im Überblick

Die ersten beiden Partien gingen relativ deutlich an L.A.. Kann Miami die Serie nun doch noch einmal spannend machen?

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis/Übertragung 1 1. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 116:98 2 3. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 124:114 3 5. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 4 7. Oktober 3 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 5* 10. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN 6* 12. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 7* 14. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN

*falls notwendig