NBA Finals - Alex Caruso steht mit den Los Angeles Lakers kurz vor dem Titelgewinn: "Solange du nicht vier Siege hast, bedeutet das nichts"

Ein Sieg fehlt den Los Angeles Lakers noch, um den Titelgewinn 2020 perfekt zu machen. Das Team um LeBron James will am besten schon in Spiel 5 (heute Nacht ab 3 Uhr live auf DAZN) alles klar machen. Alex Caruso warnt jedoch vor dem Gegner.

"Ich habe [an die Championship] gedacht, seit wir in die Bubble gekommen sind. Ich habe mir vor ein paar Wochen nochmal die Last-Dance-Doku angeschaut, um in Stimmung zu kommen", beschrieb Caruso im exklusiven Interview mit DAZN und SPOX seine Mentalität vor dem möglicherweise entscheidenden fünften Spiel. Mit einem Sieg würden sich die Lakers zum 17. Mal in ihrer Franchise-Geschichte zum Champion krönen, doch Caruso warnte davor, die Partie auf die leichte Schulter zu nehmen.

"Wir sind nur einen Sieg entfernt von unserem Ziel. Das ist eine tolle Situation, in der wir uns befinden, aber gleichzeitig auch eine gefährliche", sagte der 26-Jährige. "Man muss fokussiert bleiben, man muss bereit sein, die Aufgabe anzunehmen und den Job zu Ende zu bringen. Solange du nicht vier Siege hast, bedeutet das alles nichts."

Vor allem werden die Miami Heat sicherlich bis zum letzten Ballbesitz gegen das vorzeitige Ende der Saison kämpfen. Doch Caruso sieht die Lakers gut gerüstet, dagegenzuhalten. Immerhin haben sie einen LeBron James in der Hinterhand, der in den Finals-Modus geschalten hat.

"Ich kann seine Energie spüren, das ist eine andere als in einem Regular-Season-Spiel", sagte Caruso. "In der regulären Saison ist er ein wenig entspannter und macht auch mal Witze. Jetzt redet er aber beim Aufwärmen nicht mehr viel und ist ziemlich fokussiert. Man kann definitiv einen Unterschied feststellen."

Finals-MVP-Debatte? Caruso: "Gar nicht darüber gesprochen"

Der King galt schon früh als potenzieller Kandidat auf den Award als Finals-MVP, könnte bei einem Titelgewinn aber in Person von Anthony Davis Konkurrenz aus dem eigenen Team bekommen. "Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Wir als Team fokussieren uns auf die große Trophäe, wir wollen Larry O'Brien. Sobald wir die haben, wird sich der Rest irgendwie von selbst ergeben", so der Backup-Guard.

In Spiel 4 versenkte AD den Dagger, der den Deckel auf die 3-1-Führung in der Serie packte, doch vor allem überragte die Braue mit seiner Defense. Während LeBron mit 28 Punkten, 12 Rebounds und 8 Assists zum Topscorer seines Teams avancierte, stellte Davis am anderen Ende des Courts Jimmy Butler kalt.

"Wir versuchen große, starke, athletische, lange Verteidiger auf Jimmy anzusetzen", erklärte Caruso die veränderte Strategie gegen den Heat-Star. "Er ist so athletisch, ein so guter Finisher und auch ein guter Mitteldistanz-Schütze. Wir versuchen es ihm einfach so schwer wie möglich zu machen und gleichzeitig unsere kleineren, schnelleren Jungs auf [Tyler] Herro, [Duncan] Robinson, [Kendrick] Nunn - die Jungs, die um die Screens rennen und denen wir hinterherjagen müssen - anzusetzen."

NBA Playoffs - Comebacks nach 1-3-Rückstand: Kann Miami ein bisschen Denver sein? © getty 1/19 Die Miami Heat stehen bei 1-3 in den NBA Finals gegen die Los Angeles Lakers mit dem Rücken zur Wand. Der Blick in die Geschichtsbücher macht ein wenig Hoffnung, schließlich gelang es bereits 13 Teams das noch umzubiegen. Wir präsentieren die Liste. © getty 2/19 Philadelphia 76ers (1) – Boston Celtics (2), Division Finals 1968: Boston war das erste Team, das ein 1-3 noch drehte und gewann dabei gleich dreimal auswärts. Sam Jones führte die Celtics in Spiel 7 zum Sieg. © getty 3/19 Los Angeles Lakers (2) – Phoenix Suns (4), Division Semifinals 1970: Nach einem Sieg zum Auftakt verloren die Lakers die nächsten drei Spiele gegen die Suns. Dann folgten drei klare Angelegenheiten. © getty 4/19 Washington Bullets (1) – San Antonio Spurs (2), Conference Finals 1979: Die Spurs klauten gleich Spiel 1 und hielten sich dann zweimal zu Hause schadlos. Doch die Bullets kamen zurück. Bob Dandridge sorgte in Spiel 7 für die Entscheidung. © getty 5/19 Boston Celtics (1) – Philadelphia 76ers (3), Conference Finals 1981: Beide Teams gewannen 62 Spiele in der Regular Season. Philly lag bereits mit 3-1 vorne, aber am Ende setzte sich der spätere Meister dank Larry Bird durch. © getty 6/19 Phoenix Suns (2) – Houston Rockets (6), Conference Semifinals 1995: Nach einer schwachen Regular Season verbiss sich Meister Houston in die Playoffs. Mario Elies “Kiss of Death” besiegelte in Spiel 7 das Aus der Suns nach 3-1-Führung © getty 7/19 Miami Heat (2) – New York Knicks (3), Conference Semifinals 1997: NY hatte alles im Griff, bis es in Spiel 5 zu einem Gerangel kam und Ewing, Houston, Starks und Johnson ein Spiel zuschauen mussten. Miami drehte die Serie © getty 8/19 Detroit Pistons (1) – Orlando Magic (8), 1. Runde 2003: Fast wäre es bereits in Runde 1 um den Ost-Primus geschehen. Doch dann legte Rookie Tayshaun Prince Tracy McGrady an die Kette und führte die Pistons in die nächste Runde © getty 9/19 Phoenix Suns (2) – L.A. Lakers (7), 1. Runde 2006: Nach dem Suns-Sieg zum Auftakt holten sich Kobe, Odom und Co. drei enge Spiele in Serie. Doch Phoenix schlug zurück. Leandro Barbosa führte den Favoriten in Spiel 7 zum Sieg © getty 10/19 Houston Rockets (2) – L.A. Clippers (3), Conference Semifinals 2015: Die Rockets lagen in Spiel 6 schon mit 19 Zählern zurück und schafften trotzdem den Sprung in die Conference Finals © getty 11/19 Golden State Warriors (1) vs. OKC Thunder (3), Western Conference Finals: Die Warriors standen nach Spiel 4 mit dem Rücken zur Wand - und das obwohl sie in der Regular Season 73 Spiele gewonnen hatten. © getty 12/19 Spiel 6 wird zum Wendepunkt! Klay Thompson nagelt 11 Dreier in den Korb, die Warriors überleben tatsächlich den Hexenkessel in Loud City. © getty 13/19 Auch Spiel 7 ist knapp, am Ende haben aber Curry und Co. die Nase vorn und ziehen erneut in die Finals ein. Dort warten die Cleveland Cavaliers um LeBron James ... © getty 14/19 Cleveland Cavaliers (1) - Golden State Warriors (1), Finals 2016: Mit 3-1 gingen die Dubs in Führung, doch das Blatt wendete sich mit der Sperre für Draymond Green in Spiel 5. © getty 15/19 LeBron und Kyrie drehten nun auf und erzwangen Spiel 7 in Oracle! James' Block gegen Iguodala und Kyries Wurf über Curry gingen in die Geschichte ein, die Cavs machten sich unsterblich. © getty 16/19 (3) Denver Nuggets vs. (6) Utah Jazz, 2020 erste Runde: Vier Jahre später bogen die Nuggets einen 1-3-Serienrückstand wieder um. Jamal Murray überragte dabei in den Spielen 5 und 6 (42 & 50 PTS), Jokic machte in Spiel 7 den Deckel drauf. © getty 17/19 Es war ein absoluter Thriller. Mike Conley hatte noch einmal die Chance auf den Sieg für die Jazz, Donovan Mitchell riss schon die Arme hoch. Was für ein Bild und was für ein verrückter Abschluss dieser verrückten Serie. © getty 18/19 L.A. Clippers (2) vs. Denver Nuggets (3), 2020 Conference Finals: Doch der Nuggets-Wahnsinn ging weiter. Auch gegen die Clippers liegt der Außenseiter scheinbar chancenlos mit 1-3 hinten, doch Jokic und Murray haben noch nicht aufgegeben. © getty 19/19 Sowohl in Spiel 5, 6 als auch 7 waren die Nuggets mit mindestens 15 Punkten hinten - immer kamen sie zurück. Anführer der Comeback-Kids ist Jokic, der in Spiel 7 ein unfassbares Triple-Double aus 16 PTS, 22 REBS und 13 AST auflegte.

Alex Caruso: Kein Mitleid mit den Miami Heat

Allerdings musste Caruso zugeben, dass letzteres kein leichtes Unterfangen ist: "Sie sind als Schützen extrem talentiert. Sie können mit voller Geschwindigkeit rennen, abstoppen und werfen. Für uns geht es darum, so eng wie möglich an ihnen dran zu bleiben und ihnen das Leben unbequem zu machen. Selbst dann werden sie noch schwierige Würfe treffen, aber wir geben unser Bestes, es ihnen jeden Abend so hart wie möglich zu machen."

Unter anderem mit Robinson verbindet Caruso dabei eine gemeinsame Vergangenheit, beide erkämpften sich in der G-League ihre Chance in der NBA. "Ich kenne Duncan nun schon ein paar Jahre, ich habe mit ihm nach dem College ein paar gemeinsame Workouts gemacht", sagte Caruso. Besondere Sympathien hege er deshalb in den Finals für sein Gegenüber aber nicht. "Wir spielen nun mal gegeneinander und ich denke, wenn sie mit 3-1 führen würden, hätten sie auch keine Sympathien für uns."

Die Aufgabe, Robinson, Herro und Co. zu verteidigen, fällt unter anderem Caruso selbst zu oder auch Kentavious Caldwell-Pope, der in Spiel 4 sowohl mit seiner Defense gegen die Heat-Schützen als auch mit 15 eigenen Punkten eine starke Leistung ablieferte. Generell wissen die in der Vergangenheit viel gescholtenen Rollenspieler der Lakers in den Playoffs zu überzeugen.

"Es geht nur darum, deinen Job zu erledigen", lautete Carusos simple Aufgabenbeschreibung für den Supporting Cast an der Seite von LeBron und AD. "Ob das Defense ist, deine Würfe zu treffen oder einfach ein guter Teamkollege zu sein und die anderen anzufeuern. Man muss sicherstellen, dass man immer bereit ist, wenn der Ball zu dir kommt."

Lakers in den "Mamba"-Jerseys: "Immer etwas Besonderes"

In Spiel 4 versenkte L.A. auch dank KCP oder Kyle Kuzma (9 Punkte, 2/5 Dreier) 14 der 39 Versuche aus der Distanz und hatte damit in dieser Kategorie einen leichten Vorteil gegenüber den Heat (11/32, 34,4 Prozent). Auch in Spiel 5 wird es wieder darauf ankommen, ob die Lakers-Schützen Unterstützung für ihr Superstar-Duo liefern können.

Gelingt dies, könnte Purple-and-Gold nach zehn langen Jahren des Wartens endlich wieder einen Titel feiern. Zu diesem Anlass werden die Lakers extra die "Black-Mamba"-Jerseys in Gedenken an die verstorbene Lakers-Legende Kobe Bryant aus dem Schrank holen. Caruso glaubt aber nicht, dass das einen besonderen Einfluss auf das Team haben werde.

"Ich bin mir nicht sicher, ob das für mich persönlich viel ändern wird. Wir sind einen Sieg von der NBA-Championship entfernt, darauf liegt unser kompletter Fokus", sagte die Nummer 4 der Lakers. "Das ist für viele Leute ein lebenslanger Traum und nicht viele bekommen diese Chance. In den Trikots zu spielen ist immer etwas Besonderes, einfach durch den Hintergrund, wer sie mitkreiert hat und was sie bedeuten. Aber für mich - und das gilt glaube ich auch für den Rest des Teams - wir sind ziemlich fokussiert, egal welche Trikots wir tragen."

Los Angeles Lakers vs. Miami Heat: Die Finals im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis/Übertragung 1 1. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 116:98 2 3. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 124:114 3 5. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers 115:104 4 7. Oktober 3 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers 96:102 5 10. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN 6* 12. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 7* 14. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN

*falls notwendig