NBA-News: Stephen Curry und Draymond Green verpassen Minicamp der Golden State Warriors

Die Golden State Warriors müssen in ihrem derzeit stattfindenden Minicamp auf Stephen Curry und Draymond Green verzichten. Die beiden Stars des Teams von Head Coach Steve Kerrr fehlen aufgrund von dringenden Familienangelegenheiten. Klay Thompson kehrt dagegen wohl schon bald ins Mannschaftstraining zurück.

"Zunächst möchte ich betonen, dass es sich um ein freiwilliges Trainingscamp handelt", sagte Kerr am Mittwoch nach der ersten Trainingseinheit der Warriors im Chase Center in San Francisco. "Bob (Myers, Warriors-GM, Anm. d. Red.) und ich stehen in Kontakt mit Steph und Draymond und kennen die jeweiligen Umstände. Beide haben wichtige Familienangelegenheiten und fehlen entschuldigt."

Curry befindet sich derzeit offenbar Zuhause bei seiner Frau und seinen drei Kindern, Green bekam erst vor kurzem mit seiner Verlobten Hazel Nachwuchs. Ein Problem sei das Fehlen der beiden Superstars laut Kerr aber nicht.

"Hätte ich sie gerne hier? Natürlich", stellte der Warriors-Coach dennoch klar. "All diese Teams in der Bubble, selbst die, die es nicht in die Playoffs geschafft haben, hatten sechs Wochen, in denen sie zusammen trainieren, spielen und verschiedene Lineups ausprobieren konnten. Wir hatten diese Möglichkeit nicht, also versuchen wir, die Zeit jetzt so gut es geht zu nutzen."

Die acht Teams, die nicht am Restart der NBA-Saison in Disney World Orlando beteiligt waren, haben von der Liga die Erlaubnis bekommen, freiwillige Minicamps mit ihren Spielern zu organisieren. Auch wenn Kerr dabei auf zwei seiner Top-Spieler verzichten muss, ein anderer wird wohl demnächst aufs Parkett zurückkehren: Klay Thompson.

"Ihm geht es gut. Er hat jetzt ein paar Tage in Folge Workouts hier absolviert mit Assistant Coach Chris DeMarco. Chris hat mir sehr positive Updates gegeben, Klay sieht großartig aus", sagte Kerr. Der Guard verpasste die komplette Saison 2019/20 aufgrund eines Kreuzbandrisses im linken Knie. Am Mittwoch war er noch nicht Teil des Mannschaftstrainings, doch er soll wohl gegen Ende der Woche zum Minicamp der Warriors dazustoßen.