NBA News: Brooklyn Nets verpflichten Legende Steve Nash als neuen Head Coach

Die Brooklyn Nets haben NBA-Legende Steve Nash als neuen Head Coach verpflichtet. Der Kanadier soll demnach einen Vierjahresvertrag bei den New Yorkern unterschreiben. Brooklyn hat die Einigung bereits bestätigt.

Die Nets hatten sich kurz vor der Saisonunterbrechung von Kenny Atkinson getrennt, in der Folge hatte Jacque Vaughn das Team interimsweise betreut. Seit dem Ausscheiden der Nets aus der ersten Playoff-Runde wurde die Suche nun intensiviert, der Name des 46-jährigen Nash tauchte bisher aber nicht in Gerüchten auf.

Vaughn bleibt den Nets derweil als Lead Assistant Coach erhalten. Der Kanadier hat keine Erfahrung als NBA-Coach, allerdings war er für einige Jahre in beratender Funktion für die Golden State Warriors tätig. Dabei arbeitete er auch mit Nets-Superstar Kevin Durant zusammen.

"Ich fühle mich geehrt, diese Möglichkeit mit solch einer erstklassigen Organisation zu erhalten", sagte Nash in der Nets-Pressemitteilung. "Ich wollte als Coach arbeiten, wenn die Zeit reif war, und ich freue mich sehr darauf, mit dieser großartigen Gruppe von Spielern und diesem Stab hier in Brooklyn zusammenzuarbeiten."

General Manager Sean Marks ergänzte: "In Steve sehen wir einen Anführer, Kommunikator und Mentor, der den Respekt unserer Spieler einfordern wird."

Nash hatte von 1996 bis 2014 in der NBA gespielt. Der Point Guard erreichte achtmal das All-Star Game und wurde zweimal MVP der Regular Season.