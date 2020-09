Foto von Ex-NBA-Star Delonte West aufgetaucht: Dirk Nowitzkis Ex-Teamkollege bettelt auf der Straße

Der frühere NBA-Star und Teamkollege von Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks, Delonte West, ist offenbar tief abgestürzt: Ein Foto zeigt den 37-Jährigen, wie er in Dallas auf der Straße augenscheinlich um Geld bettelt.

Das Foto wurde am 22. September auf Twitter gepostet und zeigt West, wie er in Jogginhose und Pullover an einer Straßenkreuzung ein Schild aus Pappe hochhält.

West, der in der Saison 2011/12 an der Seite von Dirk Nowitzki für die Dallas Mavericks gespielt hatte, hat seine Karriere 2015 beendet. Seitdem war der an einer bipolaren Störung leidende Guard mehrfach aufgrund privater Probleme in die Schlagzeilen geraten.

Besonders bitter: Die NBA-Familie soll seit langem versuchen, West zu helfen: Wie TMZ berichtet, haben unter anderem sein früherer Teamkollege Jameer Nelson, Clippers-Coach Doc Rivers und die Spielergewerkschaft der NBA versucht, ihm die nötige Hilfe zukommen zu lassen.

Der lehnt das aber offenbar ab. "Er muss es auch wollen", zitiert Shams Charania von The Athletic einen Insider. So habe West schon mehrfach derartige Termine kurzfristig abgesagt.

West war 2004 von den Boston Celtics an 24. Stelle gedraftet worden, im Laufe seiner Karriere spielte er zudem für die Raptors, SuperSonics und Cavaliers. In 432 NBA-Einsätzen kommt er im Schnitt auf 9,7 Punkte. 2015 beendete er seine Karriere nach einem Engagement in China.