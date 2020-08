NBA-News: Orlando Magic verlieren Jonathan Isaac mit vermutlich schwerer Knieverletzung

Die Orlando Magic (32-25) haben auch ihr zweites Spiel in Disney World gegen die Sacramento Kings für sich entschieden, den Sieg aber mit einer vermutlich schweren Knieverletzung von Jonathan Isaac teuer bezahlt. Der Forward, einer der großen Hoffnungsträger der Franchise, musste mit dem Rollstuhl aus der Halle gebracht werden.

"Es hat nicht gut ausgesehen. Bis wir Genaueres hören, können wir nichts machen außer zu hoffen", sagte Magic-Coach Steve Clifford nach dem Spiel. Marc J. Spears von The Undefeated berichtet, dass Orlando einen Kreuzbandriss befürchtet, laut Adrian Wojanrowski von ESPN befindet sich Isaac auf dem Weg zum MRT uns soll innerhalb der Bubble weiter untersucht werden.

Die Verletzung ereignete sich neun Minuten vor Ende der Partie, als Isaac zum Korb zog und sein linkes Knie nachgab. Isaac griff umgehend danach, ging schmerverzerrt zu Boden und wurde nach längerer Behandlung in die Katakomben gefahren. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er 4 Punkte und 3 Rebounds aufgelegt.

Jonathan Isaac bereits mehrfach von Verletzungen geplagt

"Es hat mich zu Tränen gerührt, er ist so ein toller Kerl und hat so hart gearbeitet, um zurück auf das Feld zu kommen. Ich hoffe, dass es schlimmer aussah als es ist. Es ist wirklich traurig", erklärte Teamkollege Aaron Gordon. Isaac musste vor dem Restart bereits 31 Spiele aussetzen, nachdem er sich Anfang Januar eine schwere Zerrung sowie eine Knochenquetschung im selben Knie zugezogen hatte. Beim ersten Spiel in der Bubble konnte er gegen die Nets überzeugen.

Isaac, der als sechster Pick des 2017er-Drafts bereits große Teile seiner Rookie-Saison verpasste, legte in seiner dritten Saison die besten Zahlen seiner Karriere auf. In 33 Spielen kam der 22-Jährige auf 12,1 Punkte und 6,9 Rebounds bei 47,1 Prozent auf dem Feld und 34,4 Prozent aus der Distanz. Seine große Stärke hat er allerdings am anderen Ende des Feldes, wo er aufgrund seiner Vielseitigkeit das Potenzial hat, einer der besten Verteidiger der Liga zu werden.