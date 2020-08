NBA-News: New York Knicks holen Kenny Payne als neuen Assistant Coach für Tom Thibodeau

Die New York Knicks haben Kenny Payne als Assistant Coach für den neuen Head Coach Tom Thibodeau angeheuert. Das gab die Franchise am Dienstag offiziell bekannt. Der 53-Jährige war zuvor viele Jahre als Assistant Coach von John Calipari an der University of Kentucky tätig.

"Ich bin begeistert, dass Kenny sich meinem Stab als Assistant Coach anschließt", wird Thibodeau, der erst Ende Juli selbst bei den Knicks als neuer Head Coach vorgestellt wurde, in einem Statement zitiert. "Er hat herausragende Fähigkeiten, Beziehungen mit den Spielern aufzubauen und deren Fähigkeiten zu verbessern."

Payne war von 2010 an als Assistant Coach bei Kentucky tätig, zuvor war er einige Jahre als Assistant bei den Oregon Ducks. Als Spieler war er von 1989 bis 1993 bei den Philadelphia 76ers aktiv, der Forward kam allerdings nur auf 8,1 Minuten Einsatzzeit pro Spiel und 3,5 Punkte.

Dem 53-Jährigen wird schon lange eine gute Beziehung mit dem jetzigen Knicks-Management bestehend aus dem ehemaligen Agenten Leon Rose (Knicks-Teampräsident) und William "Word Wide Wes" Wesley (Senior Vice President) nachgesagt.