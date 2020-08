NBA-News: Kristaps Porzingis für Spiel 5 zwischen Dallas Mavericks und Clippers fraglich - Luka Doncic wohl fit

Vor Spiel 5 zwischen den Dallas Mavericks und den L.A. Clippers in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (ab 3 Uhr live auf DAZN) ist ein Einsatz von Kristaps Porzingis weiter fraglich. Der Big Man verpasste Spiel 4 aufgrund von Knieproblemen. Luka Doncic wird dagegen wohl auflaufen können.

Mavs-Coach Rick Carlisle erklärte am Montag, dass eine Entscheidung bei Porzingis wohl erst kurz vor Spielbeginn getroffen wird. "Das MRT hat nichts ergeben, was uns seinen Einsatz einen Tag vor dem Spiel ausschließen lassen würde. Das sind gute Neuigkeiten", sagte Carlisle. "Wir müssen einfach schauen, wie es morgen aussieht."

Porzingis hatte im Laufe der Saison bereits öfters Probleme mit seinem rechten Knie, wodurch er insgesamt zehn Spiele verpasst hatte. Allerdings habe laut Carlisle die aktuelle Verletzung nichts mit der alten zu tun. Bereits vor Spiel 2 wurde der 25-Jährige aufgrund der Knieproblemen als fraglich gelistet, spielte dann aber 36 Minuten. In Spiel 4 war er aber nicht dabei, kurz vor Tip-Off gaben die Mavs bekannt, dass Porzingis aussetzen muss.

Ohne den Letten überragte aber Luka Doncic, der Dallas mit 43 Punkten, 17 Rebounds, 13 Assists sowie einem irren Gamewinner zum 135:133-Overtime-Sieg und damit zum Ausgleich in der Erstrundenserie gegen die Clippers führte. Dabei war sein Einsatz zuvor ungewiss, nachdem er sich am linken Knöchel verletzt hatte.

Auch in Spiel 5 wird Doncic aber wohl auflaufen können. Carlisle erklärte, dem Knöchel des 21-Jährige gehe es gut und dass Doncic hoffentlich von dem einen Tag Pause zwischen Spiel 4 und Spiel 5 profitieren könne. In der ersten Postseason in seiner NBA-Karriere legt der Slowene im Schnitt 31,5 Punkte, 10,5 Rebounds und 9,8 Assists bei 51,8 Prozent aus dem Feld auf.