NBA Draft Lottery 2020: Mock Draft, Draft Reihenfolge, Übertragung und Livestream

In der kommenden Nacht steht die Draft Lottery 2020 nach einiger Verspätung an! Hier bekommt ihr alle Infos zur Übertragung, den beteiligten Teams und den Top-Spielern im Draft 2020.

Am Freitagmorgen um 2.30 Uhr deutscher Zeit wird die Reihenfolge der Top 14 im NBA Draft 2020 determiniert und bekanntgegeben. Ursprünglich sollte die Lottery bereits im Mai stattfinden, aufgrund der Coronavirus-Pandemie kommt es nun jedoch zu einer verspäteten und virtuellen Fassung.

NBA: Wo kann ich die Draft Lottery sehen?

Die Draft Lottery ist im deutschen Fernsehen nicht zu sehen, auch online gibt es hier nur eine Option: Der NBA League Pass zeigt die Übertragung des ausstrahlenden US-Senders ESPN ab 2.30 Uhr. Wer jedoch nicht dafür bezahlen will, wird in der Nacht auch auf SPOX über die Resultate der Lottery informiert werden.

Die Übertragung ist so getimt, dass die Lottery vor dem Start des 3-Uhr-Spiels zwischen den Los Angeles Lakers und den Portland Trail Blazers beendet sein wird. Diese Partie wird ab 3 Uhr von DAZN übertragen.

NBA Draft Lottery: Teilnehmer und Wahrscheinlichkeiten

Wie in jedem Jahr sind an der Lottery die 14 Teams beteiligt, die es nicht in die Playoffs geschafft haben. Mit gewichteter Wahrscheinlichkeit wird zwischen diesen Teams ausgelost, wer in welcher Reihenfolge auf die größten jungen Talente zugreifen darf. Hier gibt es ausführliche Informationen zum Prozedere der Draft Lottery.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie konnten die Teams ihre Saisons nicht wie gewohnt zuendespielen, acht Teams waren auch am Restart der Saison in Orlando gar nicht erst beteiligt. Um es so fair wie möglich zu gestalten, gelten daher für alle Teams die Bilanzen zum Zeitpunkt der Saisonunterbrechung im März. So sind die Wahrscheinlichkeiten bei der Lottery verteilt:

Position Team Chance auf Nr.1-Pick 1 Golden State Warriors 14 Prozent 2 Cleveland Cavaliers 14 Prozent 3 Minnesota Timberwolves 14 Prozent 4 Atlanta Hawks 12,5 Prozent 5 Detroit Pistons 10,5 Prozent 6 New York Knicks 9 Prozent 7 Chicago Bulls 7,5 Prozent 8 Charlotte Hornets 6 Prozent 9 Washington Wizards 4,5 Prozent 10 Phoenix Suns 3 Prozent 11 San Antonio Spurs 2 Prozent 12 Sacramento Kings 1,3 Prozent 13 New Orleans Pelicans 1,2 Prozent 14 Memphis Grizzlies 0,5 Prozent

Die vier schlechtesten Teams der Saison nach Bilanz können dabei nicht tiefer als um vier Picks fallen. Golden State wird also garantiert in der Top 5 picken können, die Cavaliers garantiert in der Top 6, und so weiter. Schlusslicht Memphis hingegen hat eine 97,6-prozentige Chance auf den 14. Pick.

© imago images

NBA Draft 2020: Die Reihenfolge

Die ersten 14 Picks werden nach dem Ausgang der Lottery hier eingetragen. Bereits bestätigt sind die Picks 15 bis 30, da sich bei den Playoff-Teams einfach an den jeweiligen Bilanzen orientiert wird, wenn kein Trade zugrundeliegt.

Draft-Position Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Orlando Magic 16 Portland Trail Blazers 17 Minnesota Timberwolves (via Brooklyn Nets) 18 Dallas Mavericks 19 Brooklyn Nets (via Philadelphia 76ers) 20 Miami Heat 21 Philadelphia 76ers (via Oklahoma City Thunder) 22 Denver Nuggets (via Houston Rockets) 23 Utah Jazz 24 Milwaukee Bucks (via Indiana Pacers) 25 Oklahoma City Thunder (via Denver Nuggets) 26 Boston Celtics 27 New York Knicks (via Los Angeles Clippers) 28 Los Angeles Lakers 29 Toronto Raptors 30 Boston Celtica (via Milwaukee Bucks)

NBA Mock Draft 2020: Wer wird der nächste Nr.1-Pick?

Grundsätzlich gibt es einige Kandidaten, die für den ersten Pick gehandelt werden, im Gegensatz zum Vorjahr etwa gibt es keinen klaren Topfavoriten wie Zion Williamson. Je nachdem, welches Team den ersten Pick bekommt, wird eine Entscheidung getroffen, die positionell und perspektivisch den größten Sinn ergeben soll.

Zu den Top-Kandidaten gehören Anthony Edwards (SG, Georgia), James Wiseman (C, Memphis), LaMelo Ball (PG, Illawarra) und Tyrese Haliburton (PG, Iowa State). Auch Killian Hayes, der in der vergangenen Saison für den BBL-Klub ratiopharm Ulm spielte, wird als wahrscheinlicher Lottery-Pick gehandelt.

So sieht der derzeitige SPOX-Mockdraft für die Lottery 2020 aus. Nach Bekanntgabe der offiziellen Draft-Reihenfolge wird es wiederum Anpassungen geben.