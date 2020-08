NBA News - Carmelo Anthony schwärmt von Damian Lillard: "Mein bester Teamkollege"

Carmelo Anthony hat im Laufe seiner langen Karriere schon mit etlichen Superstars zusammengespielt. Keiner hat dabei einen solchen Eindruck hinterlassen wie sein derzeitiger Teamkollege Damian Lillard.

Nachdem die Portland Trail Blazers am Samstag den Playoff-Einzug gegen die Memphis Grizzlies perfekt machten, schwärmte der 36-jährige gegenüber Yahoo! Sports von Lillard: "Dame steht für mich an der Spitze. Ich habe noch nie mit jemandem gespielt, der sein Team durch sein Auftreten auf dem Court und seine Führung so mitzieht. Ihm sind seine Mitspieler wirklich wichtig. Was er hier geleistet hat, ist unglaublich. Er ist mein bester Teamkollege."

Anthony hatte im Lauf seiner Karriere unter anderem schon mit Superstars wie Paul George, Russell Westbrook, James Harden oder Allen Iverson im gleichen Team gestanden. Doch Lillard, der am Samstag zum besten Spieler der Seeding Games gekürt wurde, beeindruckte ihn noch mehr als alle anderen.

"Ich habe mit großartigen Spielern zusammengespielt. Aber so wie Dame sich selbst und andere mitzieht, steht er für mich ganz oben an der Spitze", erklärte Anthony.

Lillard (30) legte im Lauf der Seeding Games beeindruckende 37,6 Punkte und 9,6 im Schnitt auf, am Samstag ließ er 31 gegen Memphis folgen. Auch Anthony hatte seinen Anteil am Sieg: 20 Sekunden vor Schluss traf er - nach Lillard-Pass - den vorentscheidenden Dreier, insgesamt kam er auf 21 Punkte.

Seitdem die Blazers Anthony im Dezember aufgrund diverser Verletzungen nachverpflichteten, hat der zehnmalige All-Star im Schnitt 15,4 Punkte und 6,3 Rebounds aufgelegt.