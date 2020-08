NBA Playoff Preview Houston Rockets vs. Oklahoma City Thunder: Die Rache des Point Gods?

Die vermutlich spannendste Serie der ersten Playoff-Runde steigt im Westen zwischen den Houston Rockets und den Oklahoma City Thunder. Chris Paul trifft dabei auf sein altes Team, das ihn vergangenen Sommer tradete. Die Rockets hoffen derweil auf die Rückkehr von Russell Westbrook.

Spiel 1 der Serie findet in der Nacht auf Mittwoch um 0.30 Uhr live auf DAZN statt. Noch mehr Einschätzungen zu den Playoff-Serien bekommt Ihr in der neuesten Folge von Locker Room.

Houston Rockets vs. Oklahoma City Thunder: Die Ausgangslage

Man trennte sich im Sommer nicht unbedingt im Guten. Der vielleicht beste Backcourt aller Zeiten mit James Harden und Chris Paul war im vergangenen Sommer nach zwei Anläufen auf den Titel (und zwei Pleiten gegen die Golden State Warriors) hoffnungslos zerstritten, entsprechend zog Rockets-GM Daryl Morey die Reißleine und tradete CP3 nach OKC, um dafür Thunder-Franchise-Legende Russell Westbrook zu bekommen.

Nicht wenige rechneten in Oklahoma City damit, dass Paul nicht lange bleiben würde. Auch Danilo Gallinari, Steven Adams oder Dennis Schröder wurden immer wieder als Trade-Kandidaten gehandelt. Doch anstatt eines kompletten Neuaufbaus mauserten sich die Thunder und zählten nach Startschwierigkeiten zu den besten Teams der NBA (Platz eins im Westen seit Thanksgiving!). Paul ist ein großartiger Mentor für die neue OKC-Hoffnung Shai Gilgeous-Alexander und am Ende der Spiele übernahm der Point God meist höchstpersönlich.

Kein Team gewann über die Saison mehr enge Spiele als OKC (30-15), die im dreiköpfigen Guard-Monster aus CP3, SGA und Schröder sowie Gallinari und Adams auch eines der besten Lineups der kompletten Liga stellt. In Orlando konnte OKC darauf kaum zurückgreifen, weil Schröder Disney World schnell wegen der Geburt seines Kindes verließ. Der deutsche Nationalspieler ist aber inzwischen wieder beim Team und auch einsatzbereit.

Auf Seiten der Rockets gibt es dagegen Sorgen. Westbrook verpasste wegen einer Quadrizeps-Verletzung die letzten beiden Spiele in der Bubble und wird zumindest die ersten Partien der Serie gegen sein Ex-Team fehlen. "Das ist keine Verletzung, die wie durch ein Wunder weggehen wird", schloss auch Rockets-Coach Mike D'Antoni ein überraschendes Comeback aus.

So wird mal wieder jede Menge Last auf James Harden liegen. Der Rockets-Star wirkte nach dem Restart sehr frisch und tütete letztlich seinen dritten Scoring-Titel am Stück ein, auch wenn er diesmal "nur" 34,3 Punkte statt 36,1 Zähler pro Spiel erzielte. Das Konzept mit Harden und Rollenspielern ist bestens bekannt, über ein paar Spiele kann das so auch gut gehen.

Gleichzeitig ist es auch ein Test, ob die Rockets tatsächlich nach dem Trade von Clint Capela im Februar ohne einen einzigen Center in den Playoffs bestehen können. Gegen Steven Adams dürfte auf P.J. Tucker, Robert Covington oder auch Jeff Green Schwerstarbeit warten.

NBA - Die OKC Thunder im Kader-Check: Der Maestro und seine Schüler © getty 1/30 Vor der Saison galten sie als Rebuild-Team, doch seit Thanksgiving legten bloß zwei Teams eine bessere Bilanz hin als die OKC Thunder! Was geht beim Restart für das Team von Dennis Schröder? © getty 2/30 Derzeit belegen die Thunder Platz fünf im Westen (40-24), stecken aber mitten im Positionskampf. Von Platz 3 Denver (43-22) bis Platz 7 Dallas (40-27) ist jeder Platz noch möglich. © getty 3/30 Offensiv belegte OKC im Lauf der Saison mit einem Rating von 111 nur Platz 14, defensiv reichte es für Platz 9 (108,4). Den größten Trumpf hatten sie aber in engen Spielen: Kein Team holte mehr „Clutch“-Siege als OKC (29-13). © getty 4/30 POINT GUARD: CHRIS PAUL - Stats 2019/20: 31,8 Minuten, 17,7 Punkte, 6,8 Assists und 1,6 Steals bei 48,9 Prozent aus dem Feld und 36,2 Prozent von der Dreierlinie (63 Spiele). © imago images / Icon SMI 5/30 Der Point God. CP3 ist auch mit nun 35 Jahren noch einer der besten NBA-Spieler – ein Genie auf dem Court und der vielleicht beste Midrange-Schütze der Liga. Paul ist ohne Frage der Chef bei den Thunder. © getty 6/30 DENNIS SCHRÖDER - Stats 2019/20: 31,0 Minuten, 19,0 Punkte, 4,1 Assists und 3,7 Rebounds bei 46,8 Prozent aus dem Feld und 38,1 Prozent von der Dreierlinie (63 Spiele). © getty 7/30 Auch sein Backup hat eine überragende Saison gespielt. Schröder ist regelmäßig in der Crunchtime mit drauf ein Schlüssel für den OKC-Erfolg. Einer der Top-Kandidat auf den Award des besten Bankspielers dieser Spielzeit. © getty 8/30 SHOOTING GUARD: SHAI GILGEOUS-ALEXANDER - Stats 2019/20: 35,1 Minuten, 19,3 Punkte, 6,1 Rebounds und 3,3 Assists bei 47,3 Prozent aus dem Feld und 35,1 Prozent von der Dreierlinie (63 Spiele). © getty 9/30 SGA soll bei den Thunder die Zukunft gehören, schon jetzt ist der Kanadier allerdings Topscorer des Teams. Entwickelte sich im Lauf der Saison enorm und zeigte, dass er ein Franchise-Player sein kann. Harmoniert prächtig mit CP3 und Schröder. © getty 10/30 ANDRE ROBERSON – Stats 17/18: 26,6 Minuten, 5,0 Punkte, 4,7 Rebounds und 1,2 Steals bei 53,7 Prozent aus dem Feld und 22,2 Prozent von der Dreierlinie (39 Spiele). © getty 11/30 Die große Unbekannte bei OKC, denn Roberson stand seit 30 Monaten auf keinem NBA-Court mehr. Vor seinen schweren Verletzungen war er einer der besten Verteidiger der Liga. Und jetzt? Eigentlich braucht OKC genau so einen Spieler. © imago images / ZUMA Press 12/30 SMALL FORWARD: LUGUENTZ DORT - Stats 2019/20: 22,0 Minuten, 6,2 Punkte und 1,9 Rebounds bei 41,4 Prozent aus dem Feld und 30,1 Prozent von der Dreierlinie (29 Spiele). © imago images / ZUMA Press 13/30 Dort begann die Saison als Two-Way Player, bis zur Unterbrechung hatte er sich jedoch als Starter festgespielt. Billy Donovan mag den Einastz des 21-Jährigen, der seinen Wurf aber noch stabilisieren muss. © getty 14/30 TERRANCE FERGUSON - Stats 2019/20: 23,4 Minuten, 4,2 Punkte und 1,5 Rebounds bei 37,2 Prozent aus dem Feld und 29,7 Prozent von der Dreierlinie (50 Spiele). © getty 15/30 Dort konnte auch deshalb einen Starter-Platz ergattern, weil Ferguson über die Saison so enttäuschte. Der Youngster spielte offensiv unheimlich inkonstant, gerade beim Wurf machte er im Vergleich zum Vorjahr einen großen Schritt zurück. © getty 16/30 HAMIDOU DIALLO - Stats 2019/20: 18,4 Minuten, 6,1 Punkte und 3,2 Rebounds bei 45,2 Prozent aus dem Feld und 20,0 Prozent von der Dreierlinie (38 Spiele). © getty 17/30 Auch Diallo entpuppte sich nicht als ideale Flügel-Lösung. Großartiger Athlet, dem allerdings die Länge und vor allem der Wurf fehlt. Damit reiht er sich prächtig bei den restlichen OKC-Wings ein. © getty 18/30 POWER FORWARD: DANILO GALLINARI - Stats 2019/20: 30,7 Minuten, 19,2 Punkte, 5,5 Rebounds und 2,1 Assists bei 43,9 Prozent aus dem Feld und 40,9 Prozent von der Dreierlinie (55 Spiele). © getty 19/30 Die Guards bekamen zwar deutlich mehr Schlagzeilen, doch auch Gallo spielte eins seiner besten NBA-Jahre. Unheimlich vielseitiger Scorer, der regelmäßig am Ende von Spielen gesucht wird. © imago images / Icon SMI 20/30 DARIUS BAZLEY - Stats 2019/20: 17,2 Minuten, 4,5 Punkte und 3,7 Rebounds bei 38,3 Prozent aus dem Feld und 30,0 Prozent von der Dreierlinie (53 Spiele). © imago images / Icon SMI 21/30 Der Rookie ist ein starker Athlet, sein Spiel ist jedoch nach wie vor ziemlich roh. Gerade bei seinem ineffizienten Offensiv-Spiel ist das eklatant, Donovan lässt ihn trotzdem regelmäßig spielen. © imago images / Icon SMI 22/30 ABDEL NADER - Stats 2019/20: 15,8 Minuten, 6,0 Punkte und 1,9 Rebounds bei 45,5 Prozent aus dem Feld und 37,1 Prozent von der Dreierlinie (48 Spiele). © imago images / ZUMA Press 23/30 Nader repräsentiert die etwas solidere, unspektakuläre Variante eines ähnlichen Spielers. In den Playoffs könnte er Bazley noch etwas mehr Spielzeit wegnehmen. © getty 24/30 CENTER: STEVEN ADAMS – Stats 2019/20: 27,0 Minuten, 10,9 Punkte, 9,4 Rebounds und 1,1 Blocks bei 59,1 Prozent aus dem Feld (58 Spiele). © getty 25/30 Nach einer durchwachsenen Vorsaison war der Kiwi in diesem Jahr wieder stärker, harmoniert bestens mit den drei Guards und Gallinari. Offensiv weniger eingebunden als noch vor ein paar Jahren. © getty 26/30 NERLENS NOEL - Stats 2019/20: 18,4 Minuten, 7,7 Punkte, 4,9 Rebounds und 1,5 Blocks bei 68,5 Prozent aus dem Feld (55 Spiele). © getty 27/30 Gehört zu den besseren Backup-Bigs der Liga – weil er mittlerweile recht genau weiß, was er kann und was eben nicht. Starker Verteidiger, der vorne außer Dunks nur relativ wenig beiträgt. © imago images / ZUMA Press 28/30 MIKE MUSCALA - Stats 2019/20: 12,0 Minuten, 4,6 Punkte und 2,3 Rebounds bei 40,3 Prozent aus dem Feld und 35,8 Prozent von der Dreierlinie (41 Spiele). © imago images / ZUMA Press 29/30 Muscala ist der einzige OKC-Big mit gutem Wurf, defensiv kann er mit Adams und Noel dafür überhaupt nicht mithalten. Es ist nicht mit einer großen Rolle für ihn zu rechnen. © getty 30/30 OKC hat das Potenzial, eine Runde im Westen zu gewinnen. Gegen die besten Teams (primär aus L.A.) fehlt aber defensive Länge auf dem Flügel. Zudem wird Schröder das Team zeitweise für die Geburt seines Kindes verlassen.

Houston Rockets vs. Oklahoma City Thunder: Zahlen und Fakten

Rockets Thunder Bilanz Regular Season 44-28 44-28 Offensiv-Rating (Platz) 112,5 (6) 110,1 (17) Defensiv-Rating (Platz) 109,8 (15) 108,1 (8) Net-Rating (Platz) 2,7 (8) 2,0 (12) Direkter Vergleich 1-2 2-1

NBA Playoffs 2020: So gewinnen die Rockets die Serie

Solange Westbrook nicht zur Verfügung steht, braucht Houston natürlich einen starken Harden. Noch wichtiger ist jedoch, dass die Rockets in den Minuten ohne den Bärtigen auf dem Feld nicht in ein tiefes Loch fallen. Über die Saison waren die Texaner über 8 Punkte pro 100 Ballbesitze schlechter, wenn Harden seine (kurzen) Pausen bekam. In den Playoffs kann dies noch verheerendere Konsequenzen nach sich ziehen.

Die Hoffnungen ruhen deswegen solange auf Austin Rivers, der in der Bubble wie über seine komplette Karriere Höhen und Tiefen zeigte. Nach 41 Punkten gegen Sacramento traf der 28-Jährige in den folgenden drei Spielen nur 26 Prozent aus dem Feld. Dazu ist Eric Gordon rechtzeitig wieder fit, auch seine Firepower werden die Rockets dringend benötigen.

Aus der Distanz traf der Shooting Guard in seinen beiden letzten Spielen neun von 25 Versuchen, es ist also noch Luft nach oben. Diese Steigerung werden die Rockets auch brauchen, ihr Spiel zielt schließlich darauf ab, so viele Dreier wie möglich zu treffen. Laufen Harden und Co. von Downtown heiß, ist das die halbe Miete.

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center (Russell Westbrook) James Harden Danuel House P.J. Tucker Robert Covington Austin Rivers Ben McLemore Eric Gordon Jeff Green Bruno Caboclo Chris Clemons Michael Frazier Luc Mbah a Moute Tyson Chandler DeMarre Carroll

NBA Playoffs 2020: So gewinnen die Thunder die Serie

Die Thunder wiederum sind ein Team, das den Dreier exzellent verteidigt beziehungsweise es versteht, ihn zu verhindern. Mit Ausnahme der Indiana Pacers lässt kein Playoff-Team weniger Versuche aus der Distanz zu als OKC. Hier hilft es, dass die drei Guards so gut es geht die Penetration verhindern. Gegen die Rockets war es oft Schröder, der Harden checkte und diese Aufgabe überraschend gut erledigte.

Der Deutsche könnte ohnehin zum X-Faktor für die Thunder werden. Da Houston fast schon traditionell - und erst recht ohne echten Center - alles switcht, wird es wichtig sein, dass Schröder seine Gegenspieler im Eins-gegen-Eins schlagen kann. Für den 35-jährigen Paul dürfte das hingegen schwerer werden, seine Stärken liegen eher im Jagen von Mismatches, die gegen die Rockets eher selten entstehen dürften.

Apropos Mismatch: OKC hat zwar eine der beste Aufstellungen der Liga, doch an Tiefe mangelt es. Umso wichtiger wird sein, dass Adams und Gallinari von kleineren Gegenspielern nicht vom Feld gespielt werden, OKC-Coach Billy Donovan hat ansonsten schlichtweg keine Alternativen.

Oklahoma City Thunder: Der Kader

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Chris Paul Shai Gilgeous-Alexander Luguentz Dort Danilo Gallinari Steven Adams Dennis Schröder Andre Roberson Terrance Ferguson Darius Bazley Nerlens Noel Abdel Nader Hamidou Diallo Mike Muscala

Rockets vs. Thunder: Wer gewinnt die Serie?

Es dürfte die faszinierendste Serie der ersten Runde sein. Beide Teams spielen komplett unterschiedlich und doch hat auf dem Papier keiner einen echten Vorteil. Wie so oft bei Rockets-Beteiligung dürfte die Tagesform in Verbindung mit einem ausgeruhten James Harden das Zünglein an der Waage sein. Die Thunder werden aber dennoch einen großen Kampf liefern und die Rockets bis ans Limit pushen. Prognose: Rockets in 7.