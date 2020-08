NBA - Nach dem Spieler-Streik gegen Polizeigewalt: Wann werden die Playoffs fortgesetzt? Alle Entwicklungen im Liveticker

Die NBA-Spieler haben sich nach dem Protest gegen Polizeigewalt in den USA nach den Schüssen auf Jacob Blake auf eine Fortsetzung der Saison geeinigt. Offen ist aktuell jedoch, wann die Playoffs weitergehen. Bei SPOX könnt Ihr alle Entwicklungen im Liveticker verfolgen.

Hier bekommt Ihr alle Infos zum historischen Streik der NBA-Spieler.

16 Uhr: Teams kehren ins Training zurück

Die NBA hat soeben mitgeteilt, dass alle 13 verbliebenen Teams in der Bubble am heutigen Freitag Trainingssessions absolvieren werden. Es kehrt also ein Stück weit Basketball-Normalität in Disney World ein. Wann die verschobenen Spiele stattfinden sollen, ist aber weiterhin noch offen.

15.55 Uhr: Wie geht es nach der Einigung der Spieler nun weiter?

Einer der Gründe, warum auch die Spieler, die zunächst gegen eine Fortsetzung der NBA-Saison waren wie zum Beispiel Lakers-Star LeBron James, überzeugt werden konnten, war die Tatsache, dass sich die Teambesitzer dazu bereiterklärten, einen Aktionsplan für den Kampf für soziale Gerechtigkeit in Abstimmung mit den Spielern zu entwickeln.

Welche Maßnahmen genau beschlossen wurden, ist jedoch noch nicht bekannt. Offen ist derzeit zudem auch, wann die Playoffs fortgesetzt werden. In der vergangenen Nacht kursierten Spekulationen, dass die Spiele am Freitag ebenfalls verschoben werden und die Playoffs erst am Samstag weitergehen. Hier haben wir für Euch alle wichtigen Fragen und Antworten nach den Ereignissen aus der Nacht auf Freitag zusammengefasst.

15.50 Uhr: Spieler einigen sich auf Fortsetzung der Playoffs

Nach intensiven Gesprächen unter den Spielern vermeldete Adrian Wojnarowski (ESPN) am Donnerstagabend deutscher Zeit, dass sich die Spieler für eine Fortsetzung der Saison ausgesprochen haben. Am Mittwoch hatten zunächst die Milwaukee Bucks einen Streik in Gang gesetzt, um gegen die neuerliche Polizeigewalt in den USA zu protestieren.

Anschließend entbrannte unter den Spielern eine Diskussion, ob nicht die komplette Saison abgebrochen werden sollte, um sich auf den Kampf für soziale Gerechtigkeit zu konzentrieren. Diese Meinung setzte sich aber nicht durch.

NBA Playoffs: Diese Spiele wurden bisher verschoben