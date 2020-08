NBA heute live: Milwaukee Bucks vs. Brooklyn Nets im LIVESTREAM auf SPOX und DAZN sehen

Die Milwaukee Bucks können heute mit einem Sieg gegen die Brooklyn Nets den ersten Platz in der Eastern Conference klarmachen. Das Seeding Game könnt Ihr heute im Stream bei SPOX und auch DAZN sehen. Alle Infos zur Übertragung findet Ihr hier. Hier geht es direkt zum kostenlosen SPOX-LIVESTREAM!

NBA heute live: Wo und wann findet Milwaukee Bucks vs. Brooklyn Nets statt?

Das Spiel findet am heutigen Dienstag zur deutschen Prime Time um 19.30 Uhr statt. Gespielt wird in Disney World in der Nähe von Orlando im VISA Athletic Center. Wie alle Spiele nach dem Restart sind auch bei dieser Partie keine Zuschauer genehmigt.

NBA live: Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets heute im Livestream auf SPOX und DAZN

Ungewohnter Termin für einen kostenlosen Livestream auf SPOX, aber was ist in dieser Saison durch die Corona-Pandemie schon normal? Ab 19.30 Uhr beginnt die Übertragung, durch welche Euch Kommentator Mannie Winter und Experte Alex Vogel führen werden. Hier geht es direkt zum SPOX-LIVESTREAM.

Zusätztlich zur SPOX-Übertragung wird das Spiel auch von DAZN gestreamt. Der Streaming-Dienst überträgt täglich Spiele aus der Bubble, manchmal sogar bis zu drei an einem Tag. Neben zahlreichen Seeding Games wird DAZN auch die Spiele des Play-In-Turniers sowie jede Menge Playoff- und alle Finals-Spiele übertragen. Hier habt Ihr einen Überblick über die bisher terminierten NBA-Übertragungen auf DAZN.

NBA: Bucks vs. Nets - Alle Infos zur Übertragung

Datum Uhrzeit Spiel Kommentatoren Übertragung 04. August 29.30 Uhr Bucks - Nets Mannie Winter/Alex Vogel DAZN/SPOX

Bucks vs. Nets: So lief das letzte Duell in dieser Saison

Die Bucks und Nets trafen bisher nur einmal in dieser Spielzeit aufeinander. Dabei siegten die Bucks locker mit 117:97 und fuhren damit den sechsten Erfolg nacheinander gegen Brooklyn ein.

Überragend war dabei Giannis Antetokounmpo. Der amtierende MVP legte in nur 25 Minuten 29 Punkte sowie 12 Rebounds auf. Auf Seiten der Nets war am 19. Januar der inzwischen an der Schulter verletzte Kyrie Irving mit 17 Zählern der beste Scorer.

Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets: Die Fakten zum Spiel

Für Milwaukee ist die Ausgangslage klar: Gewinnen Giannis und Co. gegen Brooklyn, werden die Bucks als Erster im Osten in die Playoffs einziehen. Der "ärgste" Verfolger Toronto könnte die Bucks dann nicht mehr einholen.

Gegen die Nets ist Milwaukee der haushohe Favorit. Brooklyn tritt in Orlando so dezimiert wie kein anderes Team an. Mit Kyrie Irving, Kevin Durant, DeAndre Jordan, Spencer Dinwiddie, Taurean Prince, Nicolas Claxton sowie Wilson Chandler fehlen zahlreiche Rotationsspieler, weswegen die Nets für die Bubble einige Spieler wie Tyler Johnson oder Jamal Crawford nachverpflichten musste.

Dennoch werden die Nets mit großer Sicherheit in die Playoffs einziehen. Mit einer Bilanz von 31-35 belegen die Nets im Moment Platz acht der Eastern Conference, der Vorsprung auf Washington beträgt schon 7,5 Spiele. Noch haben die Wizards aber eine theoretische Chance. Wird der Rückstand auf maximal 4 Spiele verkürzt, würde es ein Play-In-Turnier zwischen den Nets und Wizards geben. Brooklyn müsste dann eines von maximal zwei Spielen gewinnen, um sicher in die Playoffs zu kommen. Der Gegner würde dann ausgerechnet Milwaukee heißen.

NBA heute live: Voraussichtliche Starting Fives der Celtics und Trail Blazers

Team Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Bucks Eric Bledsoe Donte DiVincenzo Khris Middleton Giannis Antetokounmpo Brook Lopez Nets Tyler Johnson Caris LeVert Joe Harris Lance Thomas Jarrett Allen

NBA heute live: Alle Spiele im Überblick

