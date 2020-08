NBA heute live: Brooklyn Nets vs. Sacramento Kings im LIVESTREAM auf SPOX und DAZN sehen

Die Sacramento Kings wollen nach ihrem Sieg gegen die Pelicans ihre Playoff-Chancen weiter aufrechterhalten, indem sie sich heute auch gegen die Brooklyn Nets durchsetzen. Alle Infos zur Übertragung gibt es hier. Hier geht es direkt zum gratis SPOX-LIVESTREAM!

NBA heute live: Wann und wo findet das Spiel Sacramento Kings gegen Brooklyn Nets statt?

Die Begegnung Kings gegen Nets findet am heutigen Freitag, 7. August, um 23 Uhr deutscher Zeit statt.

Gespielt wird im ESPN Wide World of Sports Complex in Disney World in der Nähe von Orlando/Florida. Bei den verbleibenden Spielen der NBA-Saison sind keine Zuschauer zugelassen.

NBA: Sacramento Kings gegen Brooklyn Nets heute live im Livestream auf SPOX und DAZN

Aufgrund der Austragung der restlichen Saison in der Bubble in Disney World in nur drei verschiedenen Hallen finden viele Spiele bereits früher als gewöhnlich und somit zur besten Sendezeit in Deutschland statt. Dies gilt auch für die Begegnung Kings vs. Nets, die Ihr kostenlos im Livestream von SPOX sehen könnt.

Außerdem wird die Partie von DAZN übertragen. Der Streamingdienst zeigt täglich Spitzen-Basketball aus der NBA, oftmals sogar mit mehreren Spielen am Tag. Auch im weiteren Saisonverlauf bei einem möglichen Play-in-Tournament sowie den Playoffs verpasst Ihr bei DAZN keine Entscheidung. Einen Überblick über die weiteren Übertragungen auf DAZN bekommt Ihr hier.

Auf DAZN seht Ihr nicht nur die NBA, sondern auch die weiteren US-Ligen NFL, NHL und MLB sowie jede Menge europäischen Fußball. Sowohl in der entscheidenden Phase der Champions League als auch der Europa League könnt Ihr dort live dabei sein. Ihr habt die Möglichkeit, das Angebot für einen Monat kostenlos zu testen, im Anschluss kostet ein Monatsabo nur 11,99 Euro und ein Jahresabo 119,99 Euro.

NBA: Kings vs. Nets - Alle Informationen zur Übertragung

Datum Uhrzeit Spiel Kommentator Übertragung 07. August 23 Uhr Sacramento vs. Brooklyn Stefan Koch DAZN/SPOX

Kings vs. Nets: Die vergangenen Aufeinandertreffen

Die Sacramento Kings warten seit März 2018 auf einen Sieg gegen die Nets. Im einzigen Aufeinandertreffen der aktuellen Spielzeit setzte sich Brooklyn im November 2019 mit 116:97 durch, damaliger Topscorer war der in der Bubble fehlende Spencer Dinwiddie mit 23 Zählern.

Sacramento traf nur miserable 15,4 Prozent seiner Dreier (4/26), während die Nets immerhin 35,3 Prozent verwandelten (12/34). Deutlich war auch die Überlegenheit der New Yorker am Brett. Das Duell endete 48:33 (13:7 offensiv). Hier taten sich insbesondere DeAndre Jordan (10) und Jarrett Allen (9) hervor.

Sacramento Kings - Brooklyn Nets: Fakten zum Spiel

Vier Spieltage vor Ende der Seeding Games ist die Ausgangslage für die Kings äußerst kompliziert. Trotz des Sieges gegen den direkten Konkurrenten New Orleans trennen Sacramento zwei Spiele vom neunten Platz (Portland), der zum Einzug in das Play-in-Tournament berechtigen würde. Hinzu kommt, dass sowohl Phoenix als auch San Antonio derzeit eine um ein halbes Spiel bessere Bilanz haben.

Entspannter gestaltet sich die Situation für die Nets: Trotz zahlreicher in der Bubble fehlender Spieler sowie der Verletzung von Routinier Jamal Crawford ist die Qualifikation für die Playoffs nur noch Formsache, mit einem Sieg gegen Sacramento wäre die Teilnahme auch rechnerisch besiegelt. Ziel der Nets muss es sein, Platz sieben im Osten gegen Orlando zu verteidigen, um ein Erstrunden-Machtup gegen die Bucks zu vermeiden.

Großer Hoffnungsträger der Kings ist Bogdan Bogdanovic: Nachdem der Serbe gegen Dallas einen rabenschwarzen Tag erwischte (3 Punkte, 1/15 FG), zeigte er beim Sieg gegen die Pelicans das beste Spiel seiner Karriere. Die Statline: 35 Punkte, 13/20 FG, 6/9 3FG. Auch Point Guard De'Aaron Fox ist derzeit bestens aufgelegt (30 Punkte gegen NOLA, 26,8 Punkte in Orlando).

Nach einem Sieg gegen die Bucks wurden die Nets gegen Boston zurück auf den Boden der Tatsachen geholt. Beim 115:149-Blowout gegen die Kelten war man komplett überfordert und erlaubte 20 erfolgreiche Dreier (sowie eine Feldwurfquote von 57 Prozent). Neben dem Ausfall von Crawford sind auch die Einsätze von Allen und Joe Harris noch fraglich.

NBA heute live: Voraussichtliche Starting Fives der Kings und Nets

Team Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Kings De'Aaron Fox Bogdan Bogdanovic Harrison Barnes Nemanja Bjelica Rishaun Holmes Nets Tyler Johnson Caris LeVert Joe Harris Lance Thomas Jarrett Allen

NBA heute live: Alle Spiele des Tages im Überblick

