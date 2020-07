NBA News: Pau Gasol steht wohl vor Rückkehr zum FC Barcelona

Pau Gasol ist sich offenbar mit dem FC Barcelona über eine Rückkehr einig. Der zweifache NBA-Champion wird laut HoopsHype im Lauf des Sommers einen Einjahresvertrag bei seinem Heimatverein unterschreiben.

Gasol, 40, hätte auf diese Weise die Möglichkeit, seine Karriere noch bis zu den Olympischen Spielen 2021 in Tokio zu verlängern. In der Vergangenheit hatte er immer wieder betont, dass er es sich gut vorstellen könne, seine Karriere in der Heimat zu beenden. In der NBA stand er zuletzt bei den Portland Trail Blazers unter Vertrag, wurde aber im November 2019 ohne Einsatz entlassen.

Barcelona möchte die spanische Ikone danach anscheinend auch gerne als globalen Botschafter binden. Der neue Head Coach Sarunas Jasikevicius habe sein grünes Licht bereits gegeben, verhandelt wurde mit Josep Maria Bertomeu und Albert Soler.

Bisher wurde der Vertrag noch nicht unterzeichnet, allerdings hatten auch schon Funktionäre von Barca in den letzten Tagen bereits betont, dass sie es "lieben würden", Gasol zurückzuholen.

Gasol ist der höchstdekorierte spanische Spieler aller Zeiten. Der Big Man spielte bis 2001 für Barcelona, danach wechselte er als Nr.3-Pick in die NBA, wo er unter anderem zwei Titel mit den Lakers holte und insgesamt sechsmal All-Star wurde. Mit der spanischen Nationalmannschaft gewann er zudem drei EM- und einen WM-Titel sowie zwei Olympische Silbermedaillen.