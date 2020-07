NBA News: Lakers-Center Dwight Howard entscheidet sich für Teilnahme an Restart, will Einnahmen spenden

Gute Nachricht für die Los Angeles Lakers: Dwight Howard wird sich nach einiger Überlegung nun doch dem Reise-Tross anschließen und seinem Team in Disney World zur Verfügung stehen. Dies sagte der Center bei CNN.

"Ja, ich werde mich meinem Team in Orlando anschließen", sagte der 34-Jährige, der sich zuletzt aufgrund der Black Lives Matter-Bewegung sowie seiner eigenen familiären Situation unsicher geäußert hatte. Sein ausstehendes Gehalt, laut ESPN in etwa 700.000 Dollar, will er komplett an seine eigene gemeinnützige Initiative "Breathe Again" spenden.

"Ich habe eine vertragliche Verpflichtung gegenüber meinen Mitspielern, meinen Fans, den Lakers, aber gleichzeitig habe ich auch eine Verpflichtung gegenüber meiner Familie und meiner Gemeinde", sagte Howard. "Wir werden hier in Atlanta viel Arbeit verrichten und landesweit dafür sorgen, dass die Leute uns und das, was in unseren Gemeinden passiert, nicht vergessen."

Die Lakers hatten bis zuletzt mit der NBA und der Spielergewerkschaft an einer Lösung gearbeitet, um Howard, der sich in Atlanta um seinen 6-jährigen Sohn kümmert, die Teilnahme zu ermöglichen. Sie hatten bewusst darauf verzichtet, den Center zu streichen und einen Platz für einen "Replacement Player" im Kader zu schaffen.

Howard hatte in dieser Saison vor der Unterbrechung eine starke Spielzeit als Backup-Center hingelegt. Von der Bank kam er auf 7,5 Punkte, 7,4 Rebounds und 1,2 Blocks im Schnitt, seine Wurfquote von 73,2 Prozent ist die beste in seiner 16-jährigen Karriere. Nun will er erstmals in seiner Laufbahn einen Titel gewinnen.

"Ich denke, wir haben eine großartige Möglichkeit, diese Saison eine Meisterschaft zu gewinnen", sagte Howard. Zum Zeitpunkt der Unterbrechung verfügte das Team von Superstar LeBron James über die beste Bilanz in der Western Conference.