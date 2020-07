NBA-News: Kein Coronafall bei nächster Testrunde

Gute Nachrichten für die NBA: Zehn Tage vor dem anvisierten Restart sind sämtliche 346 Coronatests, die seit dem 13. Juli durchgeführt wurden, negativ ausgefallen.

Dies teilte die Liga am Montag mit.

Die NBA will die am 11. März wegen der Pandemie unterbrochene Saison am 30. Juli fortsetzen, mit acht regulären Partien pro Mannschaft und anschließenden Play-offs. Um dies sicher durchführen zu können, haben sich die 22 teilnehmenden Teams isoliert und unter Quarantäne-Bedingungen in Disney World in Orlando/Florida versammelt.