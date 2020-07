NBA - Die Award-Picks der Redaktion für 2019/20: Wer wird MVP, Rookie of the Year & Co.?

Die NBA-Saison steht vor dem Restart, die Seeding Games in Disney World haben jedoch keine Auswirkung mehr auf die Saison-Awards. Es ist also Zeit, die wichtigsten Auszeichnungen zu vergeben! Die SPOX-Redakteure picken MVP, Rookie of the Year & Co.

Most Improved Player

Ole Frerks: Brandon Ingram.

Adebayo oder Tatum sind auch gute Kandidaten, Siakam und Doncic sowieso. Ingram hat mich persönlich am meisten beeindruckt, weil sein Spiel so viel klüger und zielgerichteter geworden ist. Die Defense muss er allerdings zwingend wieder verbessern.

Robert Arndt: Bam Adebayo.

Ich bleibe bei meinem Pick aus der Preseason. Neben Butler inzwischen der wichtigste Mann bei den Heat und von der Flexibilität ein "Draymond Green light." Ich bin gespannt, ob er sein Niveau in den Playoffs halten oder sogar steigern kann.

Philipp Jakob: Brandon Ingram.

Der Tapentenwechsel im Sommer 2019 scheint ihm gut getan zu haben. In seinem ersten Jahr mit den Pels hat er Career-Highs in Sachen Punkte, Rebounds und Assists aufgelegt und das bei etwa gleicher Minutenanzahl. Der Forward ist endlich zum All-Star gereift, als Belohnung wartet in der Offseason ein neuer, lukrativer Vertrag - und der MIP-Award.

Philipp Schmidt: Luka Doncic.

Seine steile Entwicklung war zwar etwas leichter zu projizieren als die von Bam Adebayo, aber das macht sie nicht weniger beeindruckend: Trotz eines deutlichen Anstiegs der Usage Rate wurde das Spiel des Slowenen in allen Belangen besser. Mehr Punkte (28,7 zu 21,2), mehr Assists (8,7 zu 6,0), mehr Rebounds (9,3 zu 7,8), bessere Feldwurfquote (46,1 zu 42,7 Prozent). Enough said!

Florian Regelmann: Bam Adebayo.

Mehr als sein Scoring und Rebounding beeindruckt mich, dass der Typ plötzlich über 5 Assists pro Spiel auflegt. Niemand hat sein All-Around-Game so sehr verbessert.

Stefan Petri: Brandon Ingram.

Hat gezeigt, dass er als erste Option einer Offense funktionieren und in dieser Hinsicht ein Team anführen kann. Die Frage ist nur, ob das mittelfristig auch zusammen mit Zion funktioniert ...

Lino Wilczewski: Luka Doncic.

Schwieriger Award mit einer Menge Kandidaten. Für mich ist Doncics Sprung zum Superstar am beeindruckendsten.