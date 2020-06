NBA-News - Detroit Pistons auf GM-Suche: Drei Kandidaten, Troy Weaver von den OKC Thunder der Favorit?

Die Detroit Pistons haben auf der Suche nach einem neuen General Manager offenbar Troy Weaver aus dem Front Office der Oklahoma City Thunder ins Visier genommen. Offenbar gibt es aber auch noch weitere Kandidaten für den offenen Posten.

Laut Marc Stein von der New York Times arbeiten die Pistons bereits an einem Deal mit Weaver, der derzeit die Rolle als Vice President of Basketball Operations bei den Thunder innehat. Wie Vincent Goodwill von Yahoo Sports hinzufügt, sind die größten Hürden dabei bereits überwunden, beide Seiten wollen den Vertrag wohl möglichst bald abschließen.

Weaver ist die rechte Hand von Thunder-GM Sam Presti und gilt schon seit einigen Jahren als vielversprechender Kandidat auf einen GM-Posten, unter anderem die Wizards und die Bulls sollen zuletzt an ihm interessiert gewesen sein.

Da der Deal bisher allerdings noch nicht finalisiert ist, gibt es offenbar noch weitere Kandidaten in der GM-Suche der Pistons. Wie Adrian Wojnarowski von ESPN vermeldet, hätten auch Clippers-Assistant-GM Mark Hughes und Nets-Assistant-GM Jeff Peterson Chancen auf den Job. Die Gespräche sollen in dieser Woche fortgesetzt werden.

Aktuell ist die Position des General Managers in Detroit unbesetzt. Nach der Entlassung von Teampräsident Stan Van Gundy und GM Jeff Bower im Mai 2018 heuerte Ed Stefanski als Berater für Besitzer Tom Gores an. Vor einigen Wochen wurde aber bekannt, dass die Pistons einen neuen GM suchen, der Stefanski unterstellt sein soll.