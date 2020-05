NBA News: Carmelo Anthony stört sich an der GOAT-Debatte um Michael Jordan und LeBron James

Carmelo Anthony hält nicht viel von der Debatte, wer der beste Spieler aller Zeiten sei. Dies sei "Barbershop Talk" und ausschließlich für die Fans interessant, sagte der 36-Jährige zu CBS Sports.

"Mir gefällt das nicht. Und ich sage das deshalb, weil wir, wann immer wir das tun, die Anerkennung dafür verlieren, was gerade vor uns passiert", sagte Anthony. "Immer, wenn diese Vergleiche gezogen werden, egal um wen es geht - Old School vs. New School - frage ich mich, warum wir nicht einfach alle für das genießen können, was sie dem Spiel geben?"

Anthony fuhr jedoch damit fort, dass für ihn ebenfalls Jordan der größte Spieler aller Zeiten sei, dass er damit jedoch in keiner Weise seinen Freund LeBron oder irgendjemanden sonst diskreditieren wolle.

"MJ ist der GOAT. Er ist der Größte. Wir wissen das alle und können uns darauf einigen. Warum können wir das nicht sagen und gleichzeitig auch LeBron seine Blumen geben, während er noch aktiv ist?", fragte Anthony. "Warum sagen wir nicht: 'MJ war sehr großartig, LeBron ist sehr großartig, Kobe ist sehr großartig.' Das ist uns nicht erlaubt, weil es immer der eine oder der andere sein muss. So ist das in unserer Gesellschaft - man muss sich immer auf einen festlegen."

Der Forward der Portland Trail Blazers, der seit 2003 in der NBA spielt und zum Kreis der Jordan Brand-Athleten gehört, erklärte zudem, dass auch er in den letzten Wochen die Doku-Serie "The Last Dance" verfolgt hatte und froh darüber sei, dass dadurch einem jüngeren Publikum ein Zugang zum Mythos Jordan gewährt wurde.

"Die Leute wussten nie, was für eine Person er ist. Er war ein Mythos, ein mystisches Wesen", erklärte Anthony. "Jetzt hat er sein Inneres gezeigt und seine Geschichte erzählt und den Leuten erlaubt, seine Leidenschaft und seine Mentalität kennenzulernen."