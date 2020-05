NBA: Als Dirk Nowitzki fast neben Kobe Bryant bei den Los Angeles Lakers landete - oder neben Shaquille O‘Neal

Dirk Nowitzki verbrachte bekanntermaßen seine gesamte illustre Karriere bei den Dallas Mavericks. Mark Cuban war ihm gegenüber stets loyal - dabei wurde der Besitzer der Mavs vor allem in einem Sommer stark auf die Probe gestellt.

Loyalität ist in der Sportwelt ein seltenes Gut. Je schnelllebiger das Geschäft, umso seltener kommt es vor, dass ein Spieler tatsächlich seine gesamte Karriere bei ein und demselben Team verbringt. Was natürlich mindestens zum gleichen Anteil an den Franchises selbst liegt. Spieler geraten zwar leichter für Wechsel in die Kritik, die Organisationen wiederum betreiben ebenfalls einen ständigen Handel mit "Assets".

Umso stärker fällt es daher positiv auf, wenn eine Beziehung zwischen Team und Spieler einen anderen Charakter annimmt. So wie bei Dirk Nowitzki und den Dallas Mavericks beziehungsweise deren Besitzer Mark Cuban. Während über 21 Jahre um Dirk herum nahezu alles ausgetauscht wurde - mehrfach - stand zumindest diese eine Personalie nie zur Debatte.

Offiziell zumindest. Inoffiziell gab es wenigstens einen Sommer, in dem ein gegnerisches Team die Mavs und Cuban zum Grübeln brachte; wenigstens eine kurze Zeit, in der ein Tandem von Dirk und einem gewissen Kobe Bryant in Los Angeles realistisch erschien. Oder aber ein Duo mit dessen Partner in Dallas ...

2004: Über 20 von 30 Teams wollten Shaquille O'Neal

Im Jahr 2004 erreichten die Lakers um Kobe und Shaquille O'Neal zwar zum letzten Mal gemeinsam die Finals, konnten sich zu diesem Zeitpunkt aber schon länger nicht mehr ausstehen. Es zeichnete sich ab, dass einer von beiden würde gehen müssen, und die Lakers entschieden sich auf Geheiß von Besitzer Jerry Buss für den deutlich jüngeren Kobe.

Damit entschied er sich auch gegen Head Coach Phil Jackson, den Bryant ebenfalls nicht mehr sehen wollte, und eben gegen Shaq. Folglich war der dominanteste Center seiner Zeit auf einmal auf dem Markt.

Obwohl O'Neal mittlerweile 32 Jahre alt war, rief das mehr als die Hälfte der Liga auf den Plan - damaligen Berichten zufolge meldeten sich mehr als 20 von 30 NBA-Teams bei den Lakers mit mehr oder weniger hochkarätigen Trade-Angeboten. Die Mavs hatten jedoch die Trumpfkarte, dass der "Big Diesel" am liebsten nach Dallas wollte.

NBA - Die besten Sprüche von Center-Legende Shaquille O'Neal © getty 1/30 Shaquille O'Neal wird 48 Jahre alt! Wir feiern den Hall of Famer mit seinen besten Sprüchen - macht euch also auf etwas gefasst! Nicht zu Unrecht gilt der Diesel als einer der größten Sprücheklopfer überhaupt. © NBAE/getty 2/30 Auf die Frage, wie er gegen sich selbst verteidigen würde: "Würde ich nicht. Ich würde einfach nach Hause gehen und eine Verletzung vortäuschen oder so." © NBAE/getty 3/30 Auf die Frage, mit welchen Attributen er einen perfekten Basketball-Spieler kreieren würde: "Mit mir. Und all meinen Attributen." © NBAE/getty 4/30 Nachdem Pluto der Planetenstatus aberkannt wurde: "Pluto ist kein Planet. Ich aber schon." © NBAE/getty 5/30 "Ich bin eine Kombination aus dem Terminator und Bambi." © NBAE/getty 6/30 "Die Statistiken bedeuten gar nichts. Ich bin immer noch sexy und großartig." © NBAE/getty 7/30 "Die Spurs sind ein großartiges WNBA-Team." © NBAE/getty 8/30 "Die Fehler, die ich mit meinen ersten beiden Söhnen Penny Hardaway und Kobe gemacht habe, kann ich mit D-Wade nicht machen." © NBAE/getty 9/30 "Niemand kann sich mit mir messen. Ich bin wie Klopapier, Pampers und Zahnpasta. Ich habe bewiesen, dass ich effektiv bin." © NBAE/getty 10/30 "Nietzsche war so intelligent und fortgeschritten. Und das bin ich auch. Ich bin der schwarze, Basketball-spielende Nietzsche." © NBAE/getty 11/30 "Ich habe als junger Ninja angefangen und alle Shoguns getötet. Jetzt bin ich ein Shogun und passe auf meinen Platz auf. Es wird nach mir wahrscheinlich keinen Shogun mehr geben." © NBAE/getty 12/30 "Es langweilt mich, immer nur von Geld, Geld, Geld, Geld zu hören. Ich will einfach nur spielen, Pepsi trinken und Reebok-Sachen tragen." © NBAE/getty 13/30 "Kobe wollte immer der 'Hero' sein. Aber heißt es so schön: 'Ein Hero ist nur ein Sandwich.'" © NBAE/getty 14/30 Nachdem er 12 Freiwürfe in einem Spiel getroffen hatte: "Das hier war für Rick Adelman. Ich will Zuhause Nummer 2 erledigen und sehe nur, wie er über meine Freiwürfe meckert. Kann ich nicht einmal auf dem Klo in Frieden gelassen werden?" © NBAE/getty 15/30 "Ich mache mir keine Sorgen um die Sacramento Queens." © NBAE/getty 16/30 "Mit meiner Freiwurfquote von 40 Prozent sagt Gott: 'Nobody's perfect.' Es wäre einfach nicht rechtens, wenn ich 90 Prozent treffen würde." © NBAE/getty 17/30 "Jede Herausforderung, die ich hatte, habe ich auseinandergenommen – ich habe sie gegessen, im Klo rausgelassen und runtergespült." © NBAE/getty 18/30 "Wenn man eine Bilanz von 72-11 hat und die Meisterschaft nicht holt, bedeutet das nichts. Wobei, es bedeutet doch etwas: Man hat geschummelt und in der Regular Season ein Spiel zu viel absolviert." © NBAE/getty 19/30 Über Pat Riley: "Er ist die italienische Version meines Vaters. Ich weiß nicht, ob er überhaupt Italiener ist." (Riley ist irischer Herkunft) © NBAE/getty 20/30 Über Erick ("Ericka") Dampier: "Er könnte dominieren, wenn er in der WNBA spielen würde." – "Verdammt, ich spiele momentan wie Ericka Dampier." © NBAE/getty 21/30 "Ich möchte von nun an 'Der Große Aristoteles' genannt werden. Denn Aristoteles sagte: 'Exzellenz ist keine einzelne Tat, sondern eine Angewohnheit. Man ist das, was man regelmäßig tut.'" © NBAE/getty 22/30 "Man kann mich nicht verteidigen, egal ob ich 27, 37 oder 47 Jahre alt bin." © NBAE/getty 23/30 "Dirk kann spielen, schießen, dribbeln, passen. Er ist großartig. Wenn irgendjemand sagt, dass Dirk kein großartiger Spieler ist, poliere ich ihm die Fresse." © NBAE/getty 24/30 "Das erste Viertel war schlimm, aber es wurde dann besser. An alle Singles dort draußen: Bei einem Date zählt nicht der Anfang, sondern das Ende!" © NBAE/getty 25/30 "Ich weiß nicht mehr, was ich gestern gesagt habe. Ich habe am Abend zu viele Frosty Flakes gegessen." © NBAE/getty 26/30 "Ich bin Superman. Das einzige, was Superman umbringen kann, ist Kryptonit. Und Kryptonit existiert überhaupt nicht." © NBAE/getty 27/30 Nachdem er bei den Suns in Arizona unterschrieb: "Ich bin der 'Big Cactus.' Ich werde dich stechen." © NBAE/getty 28/30 "Kinder dürfen mich immer noch Shaq nennen, aber Erwachsene sollten mich jetzt mit Dr. O'Neal ansprechen." © NBAE/getty 29/30 "Wenn ich 80 Prozent von der Freiwurflinie treffen würde, wäre ich wahrscheinlich ziemlich arrogant geworden und längst nicht so bescheiden." © NBAE/getty 30/30 Shaquille O'Neal hat angekündigt, dass er ernsthaft als Sheriff kandidieren möchte. Die Verbrecher können sich auf etwas gefasst machen! Aber: Geht Undercover wirklich gut?

Mark Cuban wollte Dirk Nowitzki nicht abgeben

O'Neal hatte seit Jahren eine freundschaftliche Verbindung zu Cuban, dazu besaß er mehrere Grundstücke in der Gegend. Seine Ehefrau sagte in einem Fernseh-Interview, dass sie es lieben würde, mit ihm nach Dallas zu gehen. Und auch der ambitionierte Cuban hatte selbstverständlich großes Interesse daran, sein junges Team mit dem dreimaligen Finals-MVP auf einen Schlag zum Titelkandidaten zu machen. Dallas schien die besten Karten zu haben.

Doch es gab einen Haken: Die Lakers wollten als Gegenwert Nowitzki, den damals 26-jährigen Scorer und dreimaligen All-Star, der mit seinem Team allerdings gerade in der ersten Playoff-Runde ausgeschieden war. Entsprechend wurde Cuban dafür kritisiert, als er sich weigerte und sagte, Dirk sei "so nah an untouchable, wie es bei uns wird". Dennoch blieb er dabei beständig.

"Ich habe Dirk Nowitzkis Spiel immer respektiert", beschrieb Shaq die Situation später selbst in seinem Buch "Shaq Uncut". "2004 fiel die Entscheidung zwischen zwei Teams: Miami und Dallas. Mark Cuban sprach mit uns und ging dann zu den Lakers, und hat ihnen gesagt, dass sie alles haben können, nur eben nicht Dirk Nowitzki. Dirk war sein Junge."

Miami Heat bekamen Shaq dank einer Panne

"Alles" reichte den Lakers jedoch nicht, also bekamen die Heat den Vorzug: Am 14. Juli wurde Shaq für Caron Butler, Brian Grant, Lamar Odom und zwei Draft-Picks nach Florida getradet. Pikanterweise hatten die Heat Odom überhaupt nur deshalb "anzubieten", weil sich im Jahr zuvor eine Panne ereignet hatte.

Der (eigentlich sehr renommierte) Spieleragent Bill Duffy hatte vergessen, Miami fristgerecht darüber zu informieren, dass sein Klient Anthony Carter dessen Spieler-Option wahrnehmen wollte. Dadurch hatten die Heat auf einmal unverhofft 4 Millionen Dollar mehr zur Verfügung und konnten den umworbenen Free Agent Odom verpflichten.

Selbiger war dann das Kernstück des Heat-Angebots für O'Neal - hätte Miami ohne ihn genug bieten können, um Shaq zu kriegen? Oder hätten ansonsten die Mavs den Vorzug bekommen? "Ich habe keine Ahnung, ob wir ihn bekommen hätten. Aber ich weiß, dass er zu uns kommen wollte", sagte Cuban Jahre später zu Bill Simmons.

© getty

Die Zeit gab Mark Cuban Recht

In jedem Fall kam es nicht dazu. Die Mavs wirbelten ihren Kader fortan trotzdem ordentlich durcheinander und fanden 2006 scheinbar die perfekte Kombination - um dann an O'Neal und den Heat in den Finals zu scheitern. Fünf Jahre später wiederum revanchierte sich Dallas, als Shaq schon lange nicht mehr bei den Heat spielte.

Letztlich behielt Cuban Recht, auch wenn es den Schlagzeilen-liebenden Besitzer sicherlich Kraft gekostet hat, dem Shaq-Trade zu widerstehen; dieser hatte zwar noch ein paar gute Jahre, war aber nie wieder der dominante Superstar seiner besten Lakers-Jahre. 2006 war er in den Finals bereits der "Beifahrer" von Finals-MVP Dwyane Wade, nicht mehr die zentrale Figur.

Nowitzki hingegen hatte seine beste Zeit noch vor sich und zahlte das Vertrauen, das Cuban in ihn gesteckt hatte, mehr als nur einmal zurück - sportlich ohnehin, aber auch finanziell durch etliche Gehaltsverzichte. Bis im April 2019 prägte er die Franchise, wie nur wenige Figuren in der Geschichte der Liga eine Franchise geprägt haben.

Die Karrierestatistiken von Nowitzki, Shaq und Kobe

Name Saisons G / MIN Punkte Rebounds Assists FG% 3FG% Dirk Nowitzki 21 1522 / 33,8 20,7 7,5 2,4 47,1 38,0 Shaquille O'Neal 19 1207 / 34,7 23,7 10,9 2,5 58,2 4,5 Kobe Bryant 20 1346 / 36,1 25,0 5,2 4,7 44,7 32,9

Dirk Nowitzki und Kobe Bryant im gleichen Team?

Der geplatzte Shaq-Trade ist dennoch eine gute Erinnerung daran, dass das gesamte Geschehen in der NBA von "what if ..."-Szenarien geprägt ist: Was wäre, wenn Miami Odom nicht bekommen und deswegen nicht genug für Shaq geboten hätte? Hätten O'Neal und Dirk dann die fieseste Power Forward/Center-Kombination der Geschichte gebildet? Oder: Was wäre, wenn Cuban doch schwach geworden wäre? Wie viele Titel hätten Kobe und Dirk bei den Lakers gewinnen können?

Dieses Duo wäre übrigens zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal fast Realität geworden. Als Kobe etwa drei Jahre später selbst die Lakers verlassen wollte, bot Cuban Josh Howard, Jason Terry und Picks für die Black Mamba. Diesmal lag der Ball bei Lakers-Besitzer Jerry Buss. Dieser behielt sich vor, ein letztes Mal mit Bryant zu sprechen, und konnte ihn doch noch einmal von den Lakers überzeugen.

Wiederum Jahre später versuchte Kobe, Nowitzki in dessen Free Agency zu den Lakers zu lotsen, wie er später zugab. Er habe die Antwort schon vorher gekannt, wollte es jedoch trotzdem ausprobieren, den großen Blonden zu rekrutieren. Es ist eine faszinierende Vorstellung, die beiden Legenden im gleichen Team zu sehen.

In diesem Fall hat es die Loyalität Nowitzkis verhindert. Im Idealfall ist diese eben keine Einbahnstraße.