NBA: Warriors-Besitzer: Abgang von Kevin Durant "gar nicht so schlecht"

Kevin Durant verließ im vergangenen Sommer die Golden State Warriors. Für den Besitzer der Dubs ist die Sache inzwischen erledigt, er sieht inzwischen auch Positives. Zudem spricht Joe Lacob auch über den Trade von D'Angelo Russell.

"Durant hätte wegen seiner Verletzung nicht spielen können und wir hätten so eine gigantische Payroll gehabt, vielleicht war sein Abgang für uns also gar nicht so schlecht", sagte Lacob in der TK Show von Tim Kawakami von The Athletic. "Wir hatten so die Chance, unseren Neuaufbau etwas früher zu starten und vielleicht ist das genau das Richtige, wenn man langfristig denkt."

Für Durant erhielten die Warriors in einem Sign-and-Trade-Deal immerhin noch D'Angelo Russell, standen also nicht komplett mit leeren Händen da, auch wenn sie den Point Guard nur sieben Monate später wieder gegen Andrew Wiggins eintauschten.

Dies sei laut Lacob aber nicht der Plan gewesen. "Wir haben ihn nicht geholt, damit wir ihn traden können. Wir dachten, dass er Teil unserer Zukunft sein würde. Natürlich war es ein Risiko, weil er auch ein Guard war, aber wir wollten sehen, wie er zu uns passt."

NBA: Die besten Playoff-Spiele seit 2013, Platz 10 bis 1: The Bounce, The Block und Allens Wunderwurf © getty 1/31 Während der Corona-Krise stellt die NBA den League Pass - und damit u.a. Classic Games wie alle Playoff-Partien bis 2013 - kostenlos zur Verfügung. SPOX kürt darum die besten Playoff-Spiele der letzten 7 Jahre. Hier kommen die Plätze 10 bis 1! © getty 2/31 Platz 10: Dallas Mavericks vs. San Antonio Spurs, erste Runde 2014, Game 3 - 109:108 am 26. April 2014 (Serienstand: 1-1). © getty 3/31 Wenige Wochen später erlangten die Spurs Basketball-Perfektion. Doch zuvor wären sie beinahe über die Mavericks gestolpert, die sie in ein siebtes Spiel zwangen. © getty 4/31 Spiel 3 war das beste der Serie: 2 Sekunden vor Schluss brachte Ginobili die Spurs mit 2 in Front, doch mit der Sirene wurde er von Vince Carter übertrumpft. Game! © getty 5/31 Platz 9: Boston Celtics vs. Washington Wizards, Eastern Conference Semifinals 2017, Game 2 - 129:119 (OT) am 2. Mai 2017 (Serienstand: 1-0). © getty 6/31 Die größte Sternstunde des "Little Guy" - inmitten der Tragödie. Isaiah Thomas erzielte 53 Punkte am 23. Geburtstag seiner Schwester Chyna, die nur wenige Wochen zuvor gestorben war. © getty 7/31 "Alles, was ich tue, ist für sie", sagte IT, nachdem er den Wizards allein in der Overtime 9 Punkte eingeschenkt hatte. Eine der besten Individualleistungen der Celtics-Geschichte. © getty 8/31 Platz 8: L.A. Clippers vs. Houston Rockets, Western Conference Semifinals 2015, Game 6 - 107:119 am 14. Mai 2015 (Serienstand: 3-2). © getty 9/31 Mit 17 Punkten lagen die Clippers vorne, als James Harden kurz vor Ende des dritten Viertels mit hängendem Kopf den Court verließ. Das Spiel schien längst entschieden, die Serie auch. © getty 10/31 Dann liefen jedoch Corey Brewer und Josh Smith heiß und die Clippers kollabierten komplett. Ohne Harden-Unterstützung gewann Houston das Spiel und später die Serie. © getty 11/31 Platz 7: Houston Rockets vs. Golden State Warriors, Western Conference Finals 2018, Game 7 - 92:101 am 28. Mai 2018 (Serienstand: 3-3). © getty 12/31 Die ganze Saison hatte Houston auf die Möglichkeit hingearbeitet, Golden State zu schlagen. Nun hatte man ein Game 7 zuhause - aber keinen Chris Paul mehr. © getty 13/31 Zur Pause führte Houston dennoch mit 11. Doch dann: 27 Dreier in Folge gingen daneben! Durant (34) und Curry (27, 10 Assists) waren am Ende besser. © getty 14/31 Platz 6: Golden State Warriors vs. Cleveland Cavaliers, NBA Finals 2018, Game 1 - 124:114 (OT) am 31. Mai 2018. © getty 15/31 War es das beste Spiel in LeBrons Karriere? Man kann dafür argumentieren. Mit 51 Punkten dominierte er gegen ein übermächtiges Warriors-Team alles … © getty 16/31 … doch dann leistete sich J.R. Smith einen der größten Playoff-Schnitzer aller Zeiten. Die Dubs gewannen, LeBron brach sich die Hand, der Sweep folgte. © getty 17/31 Platz 5: L.A. Clippers vs. San Antonio Spurs, erste Runde 2015, Game 7 - 111:109 am 2. Mai 2015 (Serienstand: 3-3). © getty 18/31 Lange hatte CP3 einen keineswegs idealen Playoff-Ruf - eigentlich zu Unrecht. Sein bis dato größter Postseason-Moment ereignete sich wohl in dieser Serie gegen die Spurs. © getty 19/31 Gegen den amtierenden Meister versuchten die Clippers ihren Fluch zu brechen. Paul sorgte höchstselbst dafür - mit einem Game-Winner über Tim Duncan. © getty 20/31 Platz 4: Toronto Raptors vs. Philadelphia 76ers, Eastern Conference Semifinals 2019, Game 7 - 92:90 am 12. Mai 2019 (Serienstand: 3-3). © getty 21/31 Der krummste Buzzerbeater der NBA-Historie? Kawhis Wurf aus der Ecke tänzelte eine halbe Ewigkeit auf dem Ring, bevor er hineinfiel. © getty 22/31 Der Wurf ebnete den Weg zum bisher einzigen Raptors-Titel und festigte Leonards Ruf als Playoff-Legende. Und in Philly? Da flossen Tränen … knapper geht’s nicht! © getty 23/31 Platz 3: Oklahoma City Thunder vs. Golden State Warriors, Western Conference Finals 2016, Game 6 - 101:108 am 28. Mai 2016 (Serienstand: 3-2). © getty 24/31 73 Siege hatten die Warriors gesammelt, gegen OKC half das herzlich wenig. Die Thunder hatten zuhause die Chance, das Überteam zu eliminieren. © getty 25/31 Doch Klay hatte etwas dagegen. 41 Punkte (11 Dreier) führten zum "Klay Game" - und drehten die Serie. Wenig später wechselte Durant zu den Dubs! © getty 26/31 Platz 2: Golden State Warriors vs. Cleveland Cavaliers, NBA Finals 2016, Game 7 - 89:93 am 19. Juni 2016 (Serienstand: 3-3). © getty 27/31 Nach dem 1-3-Rückstand hatten die Cavs die Serie bereits ausgeglichen, doch nun folgte das härteste Spiel der Serie. LeBron lieferte 27, 11 und 11 und DEN BLOCK … © getty 28/31 … doch den größten Wurf traf Kyrie Irving und Curry fand (gegen Love) keine Antwort. Cleveland, this is for you! © getty 29/31 Platz 1: Miami Heat vs. San Antonio Spurs, NBA Finals, Game 6 - 103:100 (OT) am 18. Juni 2013 (Serienstand: 2-3). © getty 30/31 Was soll man groß sagen? Der Wurf von Ray Allen zur Verlängerung ist schon jetzt ein ikonischer Moment, nicht zuletzt weil schon die Absperrung für die Meisterfeier der Spurs aufgebaut wurde. © getty 31/31 Allens Wunderwurf hauchte den Heat Leben ein und LeBron und Co. gewannen tatsächlich noch in der Overtime - und später auch den zweiten Titel der Big-Three-Ära.

Lacob: "Andrew Wiggins passt besser zu uns"

Russell legte für die Warriors zwar gute Zahlen auf, doch wirkte häufig wie ein Fremdkörper im Spiel der Dubs. In 33 Spielen verbuchte der Guard 23,6 Punkte sowie 6,2 Assists bei 43 Prozent aus dem Feld.

"Wir haben letztlich die Entscheidung getroffen, dass Andrew Wiggins besser zu uns passen würde. Ob das wirklich so ist, werden wir herausfinden. Wir glauben aber, dass er als Flügelspieler gut zu uns passt."

Bislang absolvierte Wiggins seit dem Trade 12 Spiele für Golden State, dabei legte der frühere Nummer-Eins-Pick bisher 21,8 Punkte, 5,1 Rebounds und 3,7 Assists bei knapp 45 Prozent aus dem Feld auf.