NBA: Steve Kerr: Spieler der Chicago Bulls hatten Verständnis für Scottie Pippen

Scottie Pippen wurde für seine verschobene Operation im Sommer 1997 in der Doku The Last Dance von Michael Jordan für diese Entscheidung kritisiert. Pippens damaliger Mitspieler bei den Chicago Bulls, Steve Kerr, zeigte jedoch Verständnis für das Verhalten und erklärte, dass dies auch für das Team galt.

"Scottie hatte den Respekt von uns allen", sagte Kerr bei The Jump. "Wir haben seine Frustration gespürt. Er hätte wahrscheinlich der am zweitbesten bezahlte Spieler in der NBA oder zumindest in der Top Five sein müssen. Wir haben mit ihm mitgefühlt und keiner hat ihm die Operation übelgenommen."

Pippen musste sich 1997 einer Operation am Fuß unterziehen, wollte dies aber nicht im Sommer machen, da er sauer wegen seines Vertrags war. Stattdessen wartete der Forward bis zum Start des Training Camps und fehlte darum die ersten 35 Spiele der Saison. Pippen gab dies in der Dokumentation The Last Dance auch zu.

"Später haben wir es alle verstanden und gaben ihm Freiraum. Wir wussten, dass er in der zweiten Saisonhälfte für uns da sein wird", erklärte Kerr weiter.

NBA - Der unterbezahlteste Superstar aller Zeiten? Die Gehälter von Scottie Pippen © getty 1/14 Scottie Pippen war im Schatten von Michael Jordan jahrelang einer der besten Spieler der Liga – er wurde aber nicht als solcher bezahlt. Im Gegenteil. Über Jahre war Pippen extrem unterbezahlt … © getty 2/14 Das Problem: Pippen ließ sich früh dazu überreden, einen langfristigen Vertrag zu unterschreiben, der ihm über 7 Jahre 18 Mio. Dollar einbrachte. SPOX zeigt, in welcher Relation er damit ligaweit stand. © getty 3/14 Pippens Rookie-Vertrag brachte ihm über vier Jahre 2,83 Mio. Dollar ein. Dieser Betrag wurde ohnehin skaliert, als Nr.5-Pick verdiente Pippen entsprechend gut. Doch dann … © getty 4/14 1991/92: 2,8 Mio. Dollar – Platz 16 ligaweit – All-NBA Second und All-Defensive First Team, Champion © getty 5/14 1992/93: 3,4 Mio. Dollar – Platz 8 ligaweit – All-NBA Third und All-Defensive First Team, Champion © getty 6/14 1993/94: 3,1 Mio. Dollar – Platz 24 ligaweit – All-NBA First und All-Defensive First Team © getty 7/14 1994/95: 2,2 Mio. Dollar – Platz 91 ligaweit – All-NBA First und All-Defensive First Team © getty 8/14 1995/96: 2,9 Mio. Dollar – Platz 74 ligaweit - All-NBA First und All-Defensive First Team, Champion © getty 9/14 1996/97: 2,2 Mio. Dollar – Platz 128 ligaweit - All-NBA Second und All-Defensive First Team, Champion © getty 10/14 1997/98: 2,2 Mio. Dollar – Platz 122 ligaweit - All-NBA Third und All-Defensive First Team, Champion © getty 11/14 Zum Ende seines Vertrages verdienten allein bei den Bulls fünf Spieler besser als Pippen – kein Wunder, dass dieser permanent unzufrieden war und 1998 als Free Agent umgehend das Weite suchte. © getty 12/14 Vor der 1999er Saison ging Pippen via Sign-and-Trade nach Houston, wo er über fünf Jahre 67,2 Millionen Dollar verdienen sollte – in den ersten beiden Jahren gehörte er damit zu den zehn bestverdienenden Spielern der Liga. © imago images 13/14 Dabei wurde Pippen nach nur einem Jahr in Houston zu den Portland Trail Blazers getradet. Er war nicht mehr auf der Höhe seines Schaffens, führte Portland 2000 aber fast noch einmal in die Finals. © getty 14/14 Zum Karriere-Abschluss unterschrieb er 2003 nochmal für zwei Jahre und 10,3 Mio. Dollar bei den Bulls – eine späte Wiedergutmachung. Er erfüllte nur noch ein Jahr dieses Vertrages.

Jordan: "Scottie lag da falsch"

Jordan kritisierte hingegen diese Entscheidung. "Scottie lag da falsch", sagte Jordan in The Last Dance. "Er hätte die Operation direkt nach der Saison durchführen sollen, damit er für die Saison bereit gewesen wäre. Was Scottie versucht hat, war, dass das Management seinen Vertrag verbessert, doch Bulls-Besitzer Jerry Reinsdorf hätte das niemals gemacht."

Pippen unterschrieb 1991 einen Vertrag über sieben Jahre, der ihm 18 Millionen Dollar einbrachte, wodurch er drastisch unterbezahlt war. In der Saison 1997/98 verdienten so gleich 121 Spieler mehr als Pippen. Nach der Saison trat Jordan vom Basketball zurück, während Pippen zu den Houston Rockets getradet wurde.