NBA prüft wohl Wiederaufnahme der Saison in Disney World in Orlando

Wird die NBA-Saison in der Disney World in Orlando beendet? Laut Shams Charania von The Athletic ist das Resort in Florida eine Option, um noch Spiele austragen zu können.



Wie ein Format aussehen können, ist noch unklar. Die Liga soll mehrere Szenarien in der Schublade haben.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

In Florida erklärte Gouverneur Ron DeSantis am Mittwoch, dass dort Phase 1 begonnen hat, also teilweise wieder Geschäfte geöffnet werden sollen. Sportstätten sollen jedoch weiterhin geschlossen bleiben.

Commissioner Adam Silver hatte zuletzt am 17. April verkündet, dass aufgrund der unklaren Lage im Bezug auf das Coronavirus bislang kein Datum für eine Wiederaufnahme der Spiele anvisiert werde. Dennoch gab es zahlreiche Berichte, dass die NBA mehrere Szenarien prüfe.

Am Montag erklärte die Liga, dass die Trainingshallen nicht vor dem 8. Mai öffnen dürften, auch wenn in einigen Städten die Beschränkungen bereits gelockert wurden.