NBA: Los Angeles Lakers verpflichten Dion Waiters

Die Los Angeles Lakers haben sich dazu entschlossen, Dion Waiters unter Vertrag zu nehmen. Der Free Agent soll als weitere Scoringoption von der Bank kommen.

Nach Informationen von ESPN haben sich die Lakers und Waiters auf einen Vertrag einigen können, nachdem der Shooting Guard in dieser Woche in Los Angeles vorspielte und in mehreren Gesprächen von sich überzeugen konnte.

Waiters war im Februar von den Memphis Grizzlies entlassen worden, nachdem die Miami Heat ihn Richtung Tennessee tradeten. Der 28-Jährige war zuvor dreimal aufgrund von Undiszipliniertheiten in dieser Saison von den Heat suspendiert worden.

Waiters überzeugt im persönlichen Gespräch

Bei den Lakers herrschte daher Skepsis, ob er die richtige Einstellung für ein Engagement im Team von LeBron James mitbringen würde. Die Zweifel konnten sein Agent Rich Paul und Waiters selbst in den Gesprächen wohl ausräumen.

Der ehemalige No.4-Pick, der kurzzeitig bereits in Cleveland an der Seite von LeBron spielte, sich damals aber nicht mit einer kleineren Rolle anfreunden konnte, dürfte nun bei den Lakers seine letzte Chance haben, seiner Karriere neuen Schwung zu verleihen.

Waiters erzielte in acht Saisons durchschnittlich 13,2 Punkte bei einer Quote von 41,2 Prozent aus dem Feld.