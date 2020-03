NBA: DeMar DeRozan will Spieleroption wohl nicht ziehen und wird Free Agent

DeMar DeRozan wird wohl im kommenden Sommer Free Agent. Der Guard der San Antonio Spurs will seine Spieleroption in Höhe von 27,7 Millionen Dollar nicht ziehen und lieber den freien Markt testen.

Das berichtet Chris Haynes von Yahoo Sports. Dass DeRozan trotzdem zu den Spurs zurückkehrt, ist nicht auszuschließen, auch wenn DeRozan durch seine Free Agency sich Angebote von anderen Teams anhören kann.

Laut Haynes soll es bereits einen Interessenten an DeRozan geben - und das sind die New York Knicks.

DeRozan verbrachte die ersten neun Jahre seiner Karriere bei den Toronto Raptors, bevor er zusammen mit Jakob Pöltl im Trade für Kawhi Leonard und Danny Green nach San Antonio verschifft wurde.

In seiner zweiten Saison mit den Spurs legt DeRozan 22,2 Punkte, 5,6 Rebounds sowie 5,6 Assists in 34,3 Minuten auf. Problematisch bleibt beim Guard jedoch das Shooting, der vierfache All-Star trifft nur 26,7 Prozent seiner Dreier. Überhaupt hat DeRozan in dieser Saison erst 30 Versuche aus der Distanz probiert.