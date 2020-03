NBA, Coronavirus - Alle Entwicklungen: Zwei Lakers-Stars positiv getestet - auch Marcus Smart infiziert

Das Coronavirus breitet sich weiter in der NBA aus. In der Nacht auf Freitag wurde bekannt, dass zwei Spieler der Los Angeles Lakers sowie Marcus Smart von den Boston Celtics positiv getestet wurden. Hier gibt es alle neuesten Entwicklungen zur Coronakrise in der NBA.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Coronavirus in der NBA - der News-Überblick

8.35 Uhr: Insgesamt 14 Corona-Fälle in der NBA

7.55 Uhr: Auch Marcus Smart mit Corona infiziert

7.45 Uhr: Zwei positive Tests bei den Los Angeles Lakers

Diese Spieler wurden bisher positiv auf das Coronavirus getestet

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Christian Wood (Detroit Pistons)

Kevin Durant (Brooklyn Nets)

Drei weitere bisher unbekannte Nets-Spieler

Ein Mitglied der Denver Nuggets

Drei Mitglieder der Philadelphia 76ers

Zwei Spieler der Los Angeles Lakers

Marcus Smart (Boston Celtics)

Nach den positiven Tests bei den Lakers und Celtics steigt die Zahl der Corona-Fälle in der Association damit insgesamt auf 14 (siehe Übersicht weiter oben). Bereits nach dem ersten positiven Befund bei Rudy Gobert vor gut einer Woche unterbrach die NBA die Saison 2019/20 bis auf weiteres. Wie, wann oder ob es überhaupt weitergehen kann, ist bisher noch komplett offen.

8.20 Uhr: Lakers-Coaches sollen ebenfalls getestet werden

Bisher wurden 14 der insgesamt 17 Athleten im Lakers-Kader (inklusive Two-Way-Verträge) auf das Coronavirus getestet, das berichtet Ramona Shelburne von ESPN. Ihren Infos zufolge sollen nun auch die Coaches und das Teampersonal, das Kontakt mit den Spielern hatte, getestet werden.

8.07 Uhr: Lakers-Center JaVale McGee nicht betroffen

Nach Informationen von Chris Haynes von Yahoo Sports fiel der Corona-Test von JaVale McGee negativ aus. Der Lakers-Center kämpfte in der vergangenen Saison mit einer Lungenentzündung und leidet unter Asthma.

Auch Jared Dudley gehört nicht zu den Betroffenen aus dem Lakers-Camp. Das verriet der 34-Jährige SiriusXM NBA Radio. Zudem geht er davon aus, dass die NBA-Spieler wohl mindestens einen Monat brauchen würden, um wieder in Form zu kommen, bevor an eine Fortsetzung der Saison gedacht werden kann.

7.55 Uhr: Auch Marcus Smart mit Corona infiziert

Neben den Lakers mussten in der Nacht auf Freitag auch die Boston Celtics einen Corona-Fall melden. Wie aus einem offiziellen Statement hervorgeht, wurde ein Spieler positiv auf COVID-19 getestet. Wenig später gab Marcus Smart auf Twitter bekannt, dass es ihn getroffen hat.

"Ich bin okay, ich fühle mich in Ordnung", sagte der Guard in einem Video an seine Fans. "Aber ich kann nicht genug betonen, wie wichtig Social Distancing ist und sich selbst von größeren Menschenmengen fernzuhalten. Wascht eure Hände und passt auf euch auf. Und helft anderen, indem ihr euch schützt."

7.45 Uhr: Zwei positive Tests bei den Los Angeles Lakers

Wie die Los Angeles Lakers in der Nacht auf Freitag in einem offiziellen Statement bekanntgaben, wurden zwei Spieler der Franchise positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Die Identität der Spieler wurde nicht preisgegeben.

Nachdem öffentlich wurde, dass sich mehrere Spieler der Brooklyn Nets infiziert haben, ließen sich auch die Lakers testen. Das Team um LeBron James und Co. traf in seinem letzten Spiel vor der Saisonunterbrechung auf eben jene Nets (10. März)

Beide betroffenen Lakers-Spieler zeigen bisher keine Symptome, sie befinden sich derzeit in Quarantäne und werden vom medizinischen Stab des Teams betreut. Auch die restlichen Spieler sollen sich weiterhin Zuhause selbst isolieren.