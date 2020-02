Rund um die NBA - Die Trade Deadline 2020 im Liveticker

Rund um die NBA ist zurück! Am Donnerstag um 21 Uhr ist Trade Deadline, deswegen versorgen wir euch bis dahin mit allen News und Gerüchten aus der besten Liga der Welt. Die New York Knicks gelten weiter als heißer Kandidat für einen Trade, auch Julius Randle soll zu haben sein.

16.37 Uhr: Ein kurzer Blick nach New Orleans, wo die Playoff-Hoffnungen nach einer weiteren Pleite gegen Milwaukee ein wenig schwinden. Dennoch ist es laut Adrian Wojnarowski (ESPN) wahrscheinlich, dass Jrue Holiday auch am Freitag noch für die Pelicans spielen wird. Der Grund ist, dass es noch kein Angebot gibt, welches die Pelicans vom Hocker gehauen hat.

Schlussverkauf bei den Knicks? Parsons in Atlanta entlassen

16.29 Uhr: Auch Marcus Morris soll wohl noch verschifft werden, obwohl dieser der beste Spieler der Knicks in dieser Saison ist und auch darüber hinaus gerne verlängern würde. "Ich sage es nun schon seit Tag eins, ich will ein Knick sein", sagte Morris zu Marc Berman von der New York Post. "Ich kann es aber nicht beeinflussen. Ich würde sehr gerne weiter hier bleiben."

16.21 Uhr: Aber zurück in den Big Apple. Grundsätzlich steht bei den Knicks aber so ziemlich alles auf dem Prüfstand. So berichtet Vorkunov weiter, dass lediglich zwei Spieler unantastbar sind. Diese heißen wenig überraschend R.J. Barrett und Mitchell Robinson.

16.14 Uhr: Irgendwie ist das alles sehr bitter für Parsons, der womöglich sowieso nie wieder in der NBA spielen wird, nachdem er im Januar in einen schweren Autounfall verwickelt war. Parsons' Anwalt hat Klage gegen den wohl betrunkenen Unfallfahrer eingereicht, weil die Karriere seines Klienten wohl ernsthaft in Gefahr ist. Hier gibt es noch einmal die alle Infos zum Zustand von Parsons. Wir wünschen alles Gute bei der Genesung. Es gibt Dinge, die einfach wichtiger als Basketball sind.

16.08 Uhr: Geht das als Woj-Bomb durch? Ich glaube nicht. Die Atlanta Hawks haben laut Wojnarowski (ESPN) Chandler Parsons entlassen. Das ist notwendig, da die Hawks nach dem 4-Team-Trade einen Roster-Platz schaffen mussten. Parsons' Vertrag wäre zum Ende der Saison ausgelaufen, diese Saison streicht der frühere Mavs-Spieler noch 25,1 Millionen Dollar ein.

16.04 Uhr: Wir starten in New York, wo es nicht zuletzt aufgrund des "Rücktritts" von Team-Präsident Steve Mills mal wieder turbulent zugeht. Mike Vorkunov von The Athletic berichtet zudem, dass man im MSG zu Gesprächen wegen Julius Randle bereit ist. Zur Erinnerung: Die Knicks holten Randle erst im Sommer für drei Jahre und 56,7 Millionen Dollar und bewarben ihn so, als ob er mehr als nur ein Trostpreis für die erfolglose Jagd nach Kevin Durant und Kyrie Irving war.

16.00 Uhr: Andrew Wiggins ist nun doch nicht zu den Golden State Warriors getradet worden, einen wilden 4-Team-Trade haben wir aber dennoch bekommen. Und nun? Mal sehen, was in den kommenden zwei Tagen noch passiert. Ich bin optimistisch, dass wir noch Action kriegen. Auf, auf.

Wann ist die Trade Deadline 2020?

Noch bis zum kommenden Donnerstag haben die NBA-Teams Zeit, ihr Team durch Trades zu verbessern oder den Weg in Richtung Rebuild einzuschlagen.