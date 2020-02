NBA: John Beilein tritt als Coach der Cleveland Cavaliers zurück - J.B. Bickerstaff übernimmt

John Beilein wird die Cleveland Cavaliers nach nicht einmal einer Saison als Head Coach das Team wieder verlassen und zurücktreten. Ersetzt wird der 67-Jährige von Assistant Coach J.B. Bickerstaff.

Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN. Bickerstaff soll schon am Mittwochabend seine erste Trainingseinheit leiten. Beilein wird sich dagegen von allen Spielern und Mitarbeitern verabschieden.

Die Cavs und Beilein verhandelten zuletzt noch, wie viel Geld der zurückgetretene Coach bekommen wird. Vor der Spielzeit unterschrieb Beilein einen Fünfjahresvertrag, der ihm über vier Millionen Dollar pro Saison einbringen sollte. Nun soll Beilein zumindest noch einen Teil seines Salärs für diese Saison kassieren.

Beilein hatte laut Woj Probleme, seine Spieler zu erreichen und schaffte es nicht, seine Offense auf die NBA zu übertragen. Dabei unterlief ihm wohl auch der klassische Fehler eines früheren College-Coaches, er schrie zu viel und die Spieler schalteten stumm. Auch Beilein selbst soll frustriert gewesen sein über die vielen Niederlagen und die fehlende Kontrolle über das Team.

J.B. Bickerstaff übernimmt die Cleveland Cavaliers

Die Cavs stehen mit einer Bilanz von 14-40 auf dem letzten Platz in der Eastern Conference, nur die Golden State Warriors (12-43) im Westen sind in dieser Saison noch schlechter.

Nachfolger Bickerstaff hat dagegen bereits Erfahrung als NBA-Coach. Als Übergangslösung führte er 2015/16 die Houston Rockets in die Playoffs, dazu stand er danach fast zwei Jahre in Memphis an der Seitenlinie.