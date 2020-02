NBA All-Star Game 2020: So funktioniert der neue Modus

Das NBA All-Star Game wird mal wieder geändert, diesmal aufgrund des tragischen Unfalls von Kobe Bryant, welcher zusammen mit seiner Tochter Gianna und sieben anderen Insassen bei einem Helikopter-Absturz ums Leben kam. SPOX erklärt, was sich die NBA für das All-Star Game 2020 ausgedacht hat.

NBA All-Star Game: Termin, Austragungsort

Stattfinden wird das All-Star Game 2020 in der Nacht von Sonntag auf Montag, den 17. Februar 2020, in Chicago. Spielstätte ist das United Center - erstmals seit dessen Eröffnung im Jahr 1994.

Los geht es um 2 Uhr deutscher Zeit. Dann trifft Team LeBron auf Team Giannis, da James und Antetokounmpo von den Fans die meisten Stimmen erhielten und wie im Vorjahr als Kapitäne fungieren.

NBA: Der Modus im All-Star Game 2020

In der Vergangenheit war das All-Star Game ein klassisches Basketball-Spiel, in dem die beiden Teams über 48 Minuten den Sieger ausspielten, das wird in diesem Jahr so nicht der Fall sein.

Stattdessen wird in jedem einzelnen Viertel ein Siegerteam gekürt, welches je 100.000 Dollar an eine wohltätige Organisation in Chicago spendet. Nach jedem Viertel wird dann der Scorer wieder auf 0 gesetzt, im zweiten Viertel beginnt also ein neues Mini-Spiel.

Die Ausnahme ist das vierte Viertel. Hier werden alle drei Ergebnisse aus den ersten drei Abschnitten miteinander addiert, danach wird ein sogenannter Final Score Target gesetzt - und zwar sind dies genau 24 Punkte mehr als das führende Team nach drei Vierteln besitzt.

Ein Beispiel: Team LeBron hat die ersten drei Viertel alle für sich entschieden und zwar mit den Scores 36:34, 43:26 und 35:31. Zusammengerechnet hat Team LeBron dann 114 Punkte erzielt, das Final Score Target ist dann 138 Punkte. Dies ist die Marke, welche erreicht werden musss, damit das All-Star Game gewonnen wird.

Team Giannis, welches in unserem Beispiel erst 91 Punkten nach den ersten drei Abschnitten erzielt hat, bräuchte entsprechend 47 Punkte, um zu gewinnen. Einen Zeitraum gibt es dafür nicht, die Uhr wird für den letzten Abschnitt abgeschaltet, es kann also theoretisch über die normale Viertellänge von zwölf Minuten hinaus gespielt werden.

NBA All-Star Game 2020: TV-Übertragung und Livestream

NBA All-Star Game 2020: Die Teams

Bei Team LeBron fällt Damian Lillard kurzfristig aufgrund einer Leistenverletzung aus. Wer ihn ersetzten wird, ist momentan noch offen. Betreut werden die beiden Teams von Frank Vogel (Los Angeles Lakers) und Nick Nurse (Toronto Raptors).

Team LeBron

Spieler Team Position Draft-Pick Anthony Daivs Los Angeles Lakers Power Forward 1. (Starter) Kawhi Leonard L.A. Clippers Small Forward 3. (Starter) Luka Doncic Dallas Mavericks Point Guard 5. (Starter) James Harden Houston Rockets Shooting Guard 7. (Starter) *Damian Lillard (fällt aus) Portland Trail Blazers Point Guard 10. Ben Simmons Philadelphia 76ers Point Guard 12. Nikola Jokic Denver Nuggets Center 14. Jayson Tatum Boston Celtics Forward 16. Chris Paul Oklahoma City Thunder Point Guard 18. Russell Westbrook Houston Rockets Point Guard 20. Domantas Sabonis Indiana Pacers Power Forward 22.

Team Giannis