NBA Trade Gerüchte: New Orleans Pelicans ziehen sich wohl aus allen Trade-Gesprächen zurück

Die New Orleans Pelicans haben offenbar kein Interesse, ihre Veteranen wie Jrue Holiday oder J.J. Redick vor der Trade Deadline abzugeben. Stattdessen wollen sie mit dem wiedergenesenen Zion Williamson die Playoffs angreifen. Mehrere Teams haben offenbar Alec Burks im Visier.

Hier gibt es alle News und Gerüchte zur Trade Deadline.

Pelicans ziehen sich wohl aus Trade-Gesprächen zurück

Wie Adrian Wojnarowksi von ESPN erfahren haben will, haben die Pelicans offenbar all ihre Spieler aus potenziellen Trade-Gesprächen genommen. Stattdessen will das Team angeblich mit aller Macht die Playoffs erreichen.

Derzeit steht New Orleans mit 17 Siegen und 27 Niederlagen auf dem zwölften Platz in der Western Conference, der Rückstand auf die Memphis Grizzlies auf Platz acht beträgt dreieinhalb Spiele. Mit der anstehenden Rückkehr von Top-Pick Zion Williamson (Donnerstag, ab 3.30 Uhr live auf DAZN) wollen die Pels offenbar noch einmal angreifen.

In den vergangenen Wochen waren vor allem die Veteranen des Teams wie Point Guard Jrue Holiday oder Scharfschütze J.J. Redick in Trade-Gerüchte involviert. Zuletzt zeigte die Formkurve der Pels aber nach oben, zudem haben sie den leichtesten Rest-Spielplan der kompletten Liga.

Trade-Gerüchte: Alec Burks wohl im Visier mehrerer Teams

Alec Burks hat in den vergangenen Wochen offenbar das Interesse gleich mehrerer Teams auf sich gezogen. Das berichtet Monte Poole von NBC Sports Bay Area. Demnach hätten bereits einige Teams den Shooting Guard intensiv gescoutet, ein Trade scheint demnach nicht unwahrscheinlich.

Die Golden State Warriors liegen mit nur zehn Siegen und 35 Niederlagen abgeschlagen auf dem letzten Platz im Westen, die Saison wurde durch mehrere Verletzungen einiger Stars wie Stephen Curry oder Klay Thompson torpediert. Entsprechend gelten die Warriors laut Pool als ein Team, das vor der Trade Deadline am 6. Februar noch aktiv werden wird.

Burks ist wohl einer der wertvollsten Trade-Chips, die die Dubs derzeit haben. Zwar zieht angeblich auch D'Angelo Russell einiges an Interesse auf sich, Golden State will den Point Guard aber offenbar behalten. Burks spielt dagegen nicht unbedingt eine prominente Rolle in der Zukunftsplanung der Franchise.

Der Vertrag des 28-Jährigen läuft im Anschluss an die aktuelle Saison aus, derzeit verdient er 2,3 Millionen Dollar. In 29,5 Minuten pro Partie kommt Burks im Schnitt auf 16,2 Punkte und 4,7 Rebounds bei 40,7 Prozent aus dem Feld.