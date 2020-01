NBA-News: Dwight Howard bestätigt Teilnahme am Slam Dunk Contest beim All-Star Wochenende 2020

Dwight Howard wird am Slam Dunk Contest 2020 im Rahmen des All-Star Wochenendes in Chicago teilnehmen. Das hat der Center der Los Angeles Lakers via Twitter offiziell bestätigt.

In den vergangenen Wochen wurde mehrfach über eine Rückkehr des 34-Jährigen in den Slam Dunk Contest spekuliert, nun ist es offiziell. D12 nahm in seiner Karriere bereits dreimal am Dunk Contest teil, zuletzt 2009.

Im Jahr zuvor gewann er den Wettbewerb sogar, dabei zeigte er unter anderem seinen berühmten Superman-Dunk. In der aktuellen Saison mit den Lakers zeigte Howard bisher starke Leistungen, mit 7,7 Punkten, 7,6 Rebounds und 1,4 Blocks in 19,9 Minuten hat sich als guter Rollenspieler im Team etabliert.

Wer neben D12 am Dunk Contest teilnehmen wird, ist derzeit noch offen. Ja Morant hatte erst kürzlich eine Einladung der NBA abgelehnt. Angeblich ist auch eine Rückkehr von Zach LaVine im Gespräch.

Das All-Star Wochenende findet in diesem Jahr vom 14. bis zum 16. Februar in Chicago statt. Der Slam Dunk Contest wird am Samstag, 15. Februar, stattfinden.