NBA: Shaq mit emotionalen Worten für verstorbenen Kobe Bryant: "Lange nicht mehr solch einen stechenden Schmerz gefühlt"

Da die Partie zwischen den Los Angeles Lakers und den L.A. Clippers aufgrund des tragischen Todes von Kobe Bryant abgesagt wurde, entschied sich der Sender TNT zu einer Tribute-Show im Staples Center für die Lakers-Legende. Dabei wurde Kobes Ex-Mitspieler Shaquille O'Neal besonders emotional.

"Ich habe seit langer Zeit nicht mehr solch einen stechenden Schmerz gefühlt", sagte Shaq während der Show, bei der auch Dwyane Wade, Jerry West, Reggie Miller, Charles Barkley, Ernie Johnson und Kenny Smith anwesend waren. "Unsere Namen werden immer zusammen genannt werden, wenn es darum geht, was wir erreicht haben."

O'Neal und Bryant spielten insgesamt acht Jahre bei den Los Angeles Lakers zusammen, zwischen 1996 und 2004 gewannen sie zusammen drei Titel (2000-2002). Letztlich löste sich das Team aber wegen Streitigkeiten zwischen den beiden Superstars auf. "Die Leute fragen mich immer nach unserer Beziehung", sagte Shaq dazu. "Und ich sage ihnen, dass es wie zwischen mir und Charles Barkley war. Wir waren zwei Sturköpfe, die Dinge nach ihren eigenen Vorstellungen machten."

Laut Shaq ging dabei der Respekt nie verloren, auch weil immer ein gemeinsames Ziel vor Augen war, das Streben nach Titeln. "Die Tatsache, dass wir uns nun bei der Hall-of-Fame-Zeremonie nicht gegenseitig aufziehen können und sagen 'Ha, ich habe fünf Titel, du nur vier' ist tragisch. Wir können uns nun auch nicht mehr sagen, dass wir zusammen zehn Titel gewonnen hätten."

Shaq dachte, Kobe-Tod wäre eine Falschmeldung

Zum Zeitpunkt des Helikopter-Absturzes trainierte Shaq mit seinem Sohn und seinem Neffen und wollte zunächst nicht glauben, was passiert ist. "Ich konnte mir nicht vorstellen, dass so etwas passiert. All meine Idole, mit denen ich aufgewachsen bin, leben noch, sie sind alt. Nun haben wir den wahrscheinlich größten Laker aller Zeiten, einen der besten Basketballer aller Zeiten verloren. Die Leute sagen, dass der Schmerz mit der Zeit nachlässt, aber für mich wird das hart werden."

Aber nicht nur Shaq fällt es schwer, die Ereignisse zu verkraften, ähnlich gehe es laut des früheren Weltklasse-Centers auch Besitzerin Jeanie Buss. "Es sind schwere Zeiten für sie, die Leute innerhalb der Organisation leiden. Einige sprechen mit Therapeuten, andere wollen es einfach nicht wahrhaben. Und auch ich will es einfach nicht glauben."

"Ich hatte gehofft, dass sich irgendein Arschgesicht das ausgedacht hat und es nicht wahr ist. Ich wollte es nicht glauben und plötzlich herrschte eine Leere in meinem Körper. Ich wünschte, wir könnten noch ein letztes Mal mit den Menschen sprechen, die wir verloren haben. Wenn sie von uns gehen, dann machen sie es für immer. Wir sollten das Leben nicht als eine Garantie ansehen."