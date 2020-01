NBA: Portland Trail Blazers feiern Damian Lillard nach 61 Punkten: "Uns gehen die Adjektive aus"

Damian Lillard stellte mit 61 Punkten gegen die Golden State Warriors einen neuen Karrierebestwert auf und verbesserte somit auch den Franchiserekord der Portland Trail Blazers. Nach dem Spiel schwärmte vor allem Coach Terry Stotts vom Point Guard. Die Spieler der Warriors wirkten hilflos, während Lillard cool blieb.

"Wir haben bald keine Adjektive mehr, um Damians Leistungen zu beschreiben", verneigte sich Coach Terry Stotts vor seinem Superstar. "Er hat uns getragen, nicht nur auf dem Feld, sondern auch in den Auszeiten. Er macht allen Mut, er ist immer positiv, das hilft uns enorm."

Lilllard stand bereits nach drei Vierteln bei 42 Punkten, einer seiner elf Dreier brachte Portland in die Verlängerung, wo der Point Guard dann weitere sieben Zähler erzielte. "Er ist ein unglaublicher Spieler, der immer seine Spots findet", erklärte Warriors-Center Marquese Chriss, während Kollege Eric Paschall hinzufügte: "Es ist fast unmöglich, einen Spieler wie ihn zu stoppen."

"Superstars machen Dinge, die nur Superstars können", brachte es der ebenfalls starke Alec Burks (33 Zähler) auf den Punkt. "Er ist ein fantastischer Spieler und das hat er heute gezeigt."

Die Franchiserekorde jedes Teams nach Punkten in einem einzigen Spiel © getty 1/31 Gegen die Golden State Warriors hat Damian Lillard mit 61 Punkten einen neuen Franchiserekord aufgestellt. Doch was macht der Rest der Liga? SPOX zeigt die Franchiseleader aller 30 NBA-Teams. © getty 2/31 Atlanta Hawks - Dominique Wilkins (2x, zuletzt am 10. Dezember 1986 gegen die Chicago Bulls) und Lou Hudson (am 10. November 1969 gegen die Bulls) mit je 57 Punkten © getty 3/31 Boston Celtics - Larry Bird mit 60 Punkten am 12. März 1985 gegen die Atlanta Hawks © getty 4/31 Brooklyn Nets - Deron Williams mit 57 Punkten am 4. März 2012 gegen die Charlotte Bobcats © getty 5/31 Charlotte Hornets - Kemba Walker mit 60 Punkten am 17. November 2018 gegen die Philadelphia 76ers © getty 6/31 Chicago Bulls - Michael Jordan mit 69 Punkten am 28. März 1990 gegen die Cleveland Cavaliers © nike 7/31 Cleveland Cavaliers - Kyrie Irving (12. März 2015 gegen die San Antonio Spurs) und LeBron James (3. November 2017 gegen die Washington Wizards) mit je 57 Punkten © getty 8/31 Dallas Mavericks - Dirk Nowitzki mit 53 Punkten am 2. Dezember 2004 gegen die Houston Rockets © getty 9/31 Denver Nuggets - David Thompson mit 73 Punkten am 9. April 1977 gegen die Detroit Pistons © getty 10/31 Detroit Pistons - Jerry Stackhouse mit 57 Punkten am 3. April 2001 gegen die Chicago Bulls © getty 11/31 Golden State Warriors - Wilt Chamberlain mit 100 Punkten am 26. März 1962 gegen die New York Knicks © getty 12/31 Houston Rockets - James Harden mit 61 Punkten am 23.01.2018 gegen die New York Knicks und am 22. März 2019 gegen die San Antonio Spurs. © getty 13/31 Indiana Pacers - Reggie Miller mit 57 Punkten am 28. November 1992 gegen die Charlotte Hornets © getty 14/31 Los Angeles Clippers - Charles Smith mit 52 Punkten am 1. Dezember 1990 gegen die Denver Nuggets © getty 15/31 Los Angeles Lakers - Kobe Bryant mit 81 Punkten am 22. Januar 2006 gegen die Toronto Raptors © getty 16/31 Memphis Grizzlies - Mike Miller mit 45 Punkten am 21. Februar 2007 gegen die Golden State Warriors © getty 17/31 Miami Heat - LeBron James mit 61 Punkten am 3. März 2014 gegen die Charlotte Bobcats © getty 18/31 Milwaukee Bucks - Michael Redd mit 57 Punkten am 11. November 2006 gegen die Utah Jazz © getty 19/31 Minnesota Timberwolves - Karl-Anthony Towns mit 56 Punkten am 28. März 2018 gegen die Atlanta Hawks © getty 20/31 New Orleans Pelicans - Anthony Davis mit 59 Punkten am 21. Februar 2016 gegen die Detroit Pistons © getty 21/31 New York Knicks - Carmelo Anthony mit 62 Punkten am 24. Januar 2014 gegen die Charlotte Bobcats © getty 22/31 Oklahoma City Thunder - Fred Brown (am 23. März 1974 gegen die Golden State Warriors) und Russell Westbrook (am 7. März 2017 gegen die Portland Trail Blazers) mit je 58 Punkten © getty 23/31 Orlando Magic - Tracy McGrady mit 62 Punkten am 10. März 2004 gegen die Washington Wizards © getty 24/31 Philadelphia 76ers - Wilt Chamberlain mit 68 Punkten am 16.12.1967 gegen die Chicago Bulls © getty 25/31 Phoenix Suns - Devin Booker mit 70 Punkten am 24. März 2017 gegen die Boston Celtics © getty 26/31 Portland Trail Blazers - Damian Lillard mit 61 Punkten am 21. Januar 2020 gegen die Golden State Warriors. © getty 27/31 Sacramento Kings - DeMarcus Cousins mit 56 Punkten am 25. Januar 2016 gegen die Charlotte Hornets © getty 28/31 San Antonio Spurs - David Robinson mit 71 Punkten am 24. April 1994 gegen die Los Angeles Clippers © getty 29/31 Toronto Raptors - DeMar DeRozan mit 52 Punkten am 1. Januar 2018 gegen die Milwaukee Bucks © getty 30/31 Utah Jazz - Pete Maravich mit 68 Punkten am 25. Februar 1977 gegen die New York Knicks © getty 31/31 Washington Wizards - Gilbert Arenas mit 60 Punkten am 17. Dezember 2006 gegen die Los Angeles Lakers

Lillard verbucht mit 61 Punkten neuen Blazers-Franchise-Rekord

Lillard erzielte letzlich mehr Punkte als die komplette restliche Starting Five der Blazers (61:60), was auch notwendig war, um mit 129:124 nach Verlängerung zu gewinnen. Für Lillard war es das zweite Spiel mit mindestens 60 Zählern, erstmals konnte dann auch der Sieg gefeiert werden.

"Ich habe in diesem Jahr auch schon 60 Punkte gemacht, da haben wir aber verloren", erinnerte sich Lillard an die Heimpleite gegen die Brooklyn Nets im November 2019. "Diesmal habe ich den Sack in einem Spiel zugemacht, welches wir unbedingt gewinnen mussten. Ich bin heute in die Arena gekommen und wusste, dass wir dieses Spiel nicht verlieren werden."

Die Blazers stehen derzeit mit einer Bilanz von 19-26 auf Platz zehn im Westen. Nach dem Einzug in die Conference Finals in der vergangenen Saison bereiten Portland zahlreiche Verletzungen große Sorgen. Jusuf Nurkic machte nach seinem Beinbruch im vergangenen Frühjahr noch immer kein Spiel, Zach Collins wird wegen einer Schulterverletzung wohl die komplette Saison ausfallen.

Blazers: Zu wenig Unterstützung für Damian Lillard

Zuletzt erwischte es auch Lillards Co-Star C.J. McCollum, der sich gegen die Dallas Mavericks am Knöchel verletzte und nun das zweite Spiel in Serie verpasste. So brauchten die Blazers Lillard, da bei den restlichen Spielern wenig zusammenlief. Nimmt man Lillard weg, trafen die Blazers nur drei ihrer 24 Würfe aus der Distanz, vor allem Anfernee Simons (1/9) und Gary Trent (1/10) warfen Fahrkarte um Fahrkarte.

"Wir hatten viele gute Würfe und ich dachte, dass sie irgendwann fallen würden, doch das war nicht der Fall", gab Stotts zu. "Wir haben letztlich Dame gebraucht, damit wir das Spiel gewinnen konnten." Für den Blazers-Star zählte so der Sieg viel mehr als die 61 Zähler, an eine solche Performance hatte der Spielmacher auch während des Spiels nicht gedacht.

"Ich versuche das Spiel so zu spielen, wie es richtig ist. Heute musste ich mehr machen, weil uns auch C.J. fehlte. Ich habe trotzdem versucht meine Mitspieler einzusetzen. Wenn du ein NBA-Spieler bist, dann musst du etwas können, man muss nur die Chance bekommen. Wir haben einige junge Spieler, die nur auf eine solche Gelegenheit gewartet haben und sie haben uns in wichtigen Momenten heute auch geholfen."

Portland liegt nun nur noch zwei Spiele hinter dem letzten Playoff-Platz, welchen im Moment die Memphis Grizzlies einnehmen. Der Spielplan wird in den kommenden Wochen nicht leichter, immerhin warten in den nächsten fünf Spiele gleich vier weitere Heimspiele. Weiter geht es für die Blazers in der Nacht auf Freitag, wenn um 4.30 Uhr die Dallas Mavericks um Luka Doncic in den Nordwesten der USA reisen.