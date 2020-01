Kobe Bryant: Karriere, Daten, Statistiken und Erfolge einer NBA-Legende

NBA-Legende Kobe Bryant ist bei einem Hubschrauber-Absturz ums Leben gekommen. Er wurde nur 41 Jahre alt. SPOX blickt auf seine einzigartige Karriere zurück.

Die Katastrophe ereignete sich im kalifornischen Calabasas westlich von Los Angeles am Sonntagmorgen Ortszeit.

Bryant reiste mit vier weiteren Personen in seinem Privat-Helikopter. Alles Weitere zu diesem schrecklichen Unfall erfahrt Ihr hier.

Kobe Bryant: Daten, Titel einer unglaublichen Karriere

Kobe Bryant, genannt Black Mamba, wurde 1996 im NBA-Draft mit dem 13. Pick der ersten Runde von den Charlotte Hornets ausgewählt. Kurz nach dem Draft wurde er zu den Los Angeles Lakers gedraftet. Eine Erfolgsgeschichte startete.

Bryant gewann in seinen 20 Jahren, in denen er für die Lakers spielte, fünf Meisterschaften (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). In den Final-Serien 2009 und 2010 wurde er jeweils zum Finals MVP gewählt. Den MVP-Titel der Saison gewann Bryant 2008.

Insgesamt erzielte Bryant unglaubliche 33,643 Punkte. Erst in der Nacht vom 25. auf den 26. Januar wurde er von LeBron James auf Rang 4 der ewigen Bestenlisten verdrängt.

Nach seinem Karriereende 2016 werden die Nummern 8 und 24, die Bryant während seiner Zeit für die Lakers trug, nicht mehr vergeben.

Ein Ausschnitt seiner Auszeichungen:

5-facher NBA-Champion

2-facher NBA Finals MVP

NBA MVP (2008)

18-facher NBA All-Star

4-facher NBA All-Star Game MVP

11-facher All-NBA First Team

2-facher All-NBA Second Team

2-facher All-NBA Third Team

9-facher NBA All-Defensive First Team

3-facher NBA All-Defensive Second Team

2-facher NBA scoring champion (2006, 2007)

2-facher Olympiasieger (2008, 2012)

Oscar-Gewinner (2018) für den Animationsfilm Dear Basketball

Kobe Bryant: Rekorde während seiner Karriere

Zweithöchste Punktzahl während eines Spiels in der Geschichte der NBA: 81 Punkte gegen die Toronto Raptors in der Saison 2005/06 (Nur Wilt Chamberlain erzielte in einem Spiel mit 100 Zählern mehr Punkte).

während eines Spiels in der Geschichte der NBA: (Nur Wilt Chamberlain erzielte in einem Spiel mit 100 Zählern mehr Punkte). Der Durchschnitt von 35,4 Punkten pro Spiel in der Saison 2005/06 ist der neunthöchste in der Geschichte der NBA.

ist der neunthöchste in der Geschichte der NBA. "40+"-Punkt-Spiele (in der regulären Saison): 100

(in der regulären Saison): 100 "50+"-Punkt-Spiele (in der regulären Saison): 22

(in der regulären Saison): 22 Triple-Doubles (Karriere) : 19

: 19 Meiste gespielte Spiele am Christmas Day : 16

: 16 Meiste erzielte Punkte bei Christmas Day -Spielen: 395

-Spielen: 395 Zweitjüngster Spieler mit 34 Jahren und 104 Tagen, der 30.000 Punkte erzielt hat (hinter LeBron James)

Kobe Bryant: Das 82-Punkte-Spiel

Der 22. Januar 2006 ist einer der bedeutendsten Tage in der Geschichte der NBA. An diesem Abend legte Kobe Bryant stolze 81 Punkte gegen die Toronto Raptors auf. Die zweithöchste Punktzahl, die je ein Spieler während eines Spiels erreichte. Nur Wilt Chamberlain gelangen mehr (100). 81 Punkte sind sogar die höchste Punktzahl, die seit Einführung der 3-Punkte-Linie erreicht wurde.

Sogar einige Mitspieler von Bryant waren von diesem Abend so begeistert, dass sie sich die Spielstatistiken ausdruckten und von ihm unterschrieben ließen.

Kobe Bryant: Wieso trug er zwei Trikotnummern während seiner Karriere?

Bis zur Saison 2006/2007 lief Kobe Bryant mit der Trikotnummer 8 auf. Die Nummer 8 entstand aus der Quersumme der Zahl 143, welches seine Startnummer bei einem Sichtungswettbewerb war. Eigentlich wollte die Black Mamba sogar die Nummer 33 tragen, da diese die Nummer seines Vaters war. Diese wurde allerdings von Kareem Abdul-Jabbar getragen und wurde seitdem nicht mehr vergeben.

Zur Saison 2006/2007 wechselte er dann zur Trikotnummer 24, welche er als High-School-Freshman trug.

Kobe Bryant: Statistiken seiner Karriere

Kobe Bryant lief insgesamt in 1346 Spielen für die Franchise aus Los Angeles auf. Dabei legte er folgende Zahlen auf: