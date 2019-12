NBA: Alle Infos zum Voting der All-Star-Teams 2020

Das Voting für die Starter des NBA All-Star-Games 2020 beginnt an Weihnachten. Wann genau es losgeht, wie Ihr für LeBron James, Giannis Antetokounmpo, James Harden und Co. abstimmen könnt und was Ihr noch alles zum All-Star-Voting wissen müsst, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

NBA, All-Star-Game 2020: Datum, Ort

Das NBA All-Star-Wochenende findet vom 14. bis 16. Februar 2020 in Chicago, Illinois statt. Austragungsort hierfür ist das United Center, die Heimstätte der Chicago Bulls.

© getty

Wann beginnt das Voting für das NBA All-Star-Game 2020?

Das Voting für das NBA All-Star-Game 2020 beginnt am 1. Weihnachtstag, 25. Dezember, um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Ihr habt dann bis zum 21. Dienstag um 5.59 Uhr Zeit, für eure Lieblingsspieler abzustimmen.

NBA: Wie kann ich am All-Star-Voting 2020 teilnehmen?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die Fans ihre Stimme beim All-Star-Voting 2020 abgeben können:

NBA.com: Auf der Seite NBA.com/Vote könnt Ihr einen Stimmzettel mit den Favoriten ausfüllen. Pro Stimmzettel dürft Ihr zwei Guards und drei Frontcourt-Spieler aus jeder Conference auswählen. Sowohl am Desktop als auch auf der mobilen Seite der NBA ist das Wählen möglich. Pro Tag darf nur ein Stimmzettel ausgefüllt werden.

Auf der Seite NBA.com/Vote könnt Ihr einen Stimmzettel mit den Favoriten ausfüllen. Pro Stimmzettel dürft Ihr zwei Guards und drei Frontcourt-Spieler aus jeder Conference auswählen. Sowohl am Desktop als auch auf der mobilen Seite der NBA ist das Wählen möglich. Pro Tag darf nur ein Stimmzettel ausgefüllt werden. NBA App: Der Stimmzettel zum All-Star-Voting ist auch über die offizielle App der NBA abrufbar. Die App gibt es sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte.

Der Stimmzettel zum All-Star-Voting ist auch über die offizielle App der NBA abrufbar. Die App gibt es sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte. Google: Auch über die Suchmaschine könnt Ihr eure Stimme abgeben. Dafür müsst ihr nur "NBA Vote", "NBA All-Star Vote" oder den Namen eures Lieblingsspielers ins Suchfeld eingeben und anschließend für euren Favoriten wählen.

Außerdem gibt es insgesamt fünf sogenannte "2-for-1-Days" (2., 3., 10., 16. und 20. Januar). An diesen Tagen zählen die abgegeben Stimmen der Fans doppelt.

Die Stimmen der Fans zählen 50 Prozent, während die Stimmen alle Spieler und Medienvertreter jeweils 25 Prozent der Stimmen berechnet werden.

© getty

Wann werden die Starter des All-Star-Game bekanntgegeben?

Am Donnerstag, 23. Januar, werden im Rahmen einer Übertragung des US-TV-Senders TNT, der in den USA das All-Star-Wochenende übertragen wird, die Starter des All-Star-Games 2020 bekanntgegeben.

Eine Woche später, am 30. Januar, werden schließlich die von den Head Coaches der 30 NBA-Teams gewählten Reservisten für das Event verkündet.

Die jeweiligen Mannschaften werden dann zu einem späteren Zeitpunkt von den Team-Kapitänen gewählt.

NBA All-Star Game 2019: Team LeBron gegen Team Giannis

Das waren die Teams des NBA All-Star-Game 2019. Auch Dirk Nowitzki und Dwyane Wade waren mit dabei. Sie wurden von NBA-commissioner Adam Silva als "special team roster additions" nominiert.

Team LeBron:

Spieler Team Position Kevin Durant Golden State Warriors Small Forward Kyrie Irving Boston Celtics Point Guard Kawhi Leonard Toronto Raptors Small Forward James Harden Houston Rockets Shooting Guard Anthony Davis New Orleans Pelicans Power Forward Klay Thompson Golden State Warriors Shooting Guard Ben Simmons* Philadelphia 76ers Point Guard Damian Lillard Portland Trail Blazers Point Guard LaMarcus Aldridge San Antonio Spurs Power Foward Karl-Anthony Towns Minnesota Timberwolves Center Bradley Beal Washington Wizards Shooting Guard Dwyane Wade Miami Heat Shooting Guard

Team Giannis:

Spieler Team Position Stephen Curry Golden State Warriors Point Guard Joel Embiid Philadelphia 76ers Center Paul George Oklahoma City Thunder Small Forward Kemba Walker Charlotte Hornets Point Guard Khris Middleton Milwaukee Bucks Small Forward Nikola Jokic Denver Nuggets Center Blake Griffin Detroit Pistons Power Forward Russell Westbrook* Oklahoma City Thunder Point Guard D'Angelo Russell Brooklyn Nets Point Guard Nikola Vucevic Orlando Magic Center Kyle Lowry Toronto Raptors Point Guard Dirk Nowitzki Dallas Mavericks Power Forward

*Ben Simmons wurde für Russell Westbrook zu Team LeBron getradet.