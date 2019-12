NBA: Moritz Wagners Wizards schocken die 76ers - Toronto verliert zuhause gegen die Rockets

Mit zwei Deutschen in der Starting Five ist den Washington Wizards eine Überraschung gegen die Philadelphia 76ers gelungen. Zudem besiegten die Houston Rockets die Toronto Raptors in deren Halle.

Die New York Knicks präsentierten sich zuhause erneut in erbärmlicher Verfassung.

Washington Wizards (7-13) - Philadelphia 76ers (15-7) 119:113 (BOXSCORE)

Die Sixers werden ihre Auswärtsschwäche in der jungen Saison einfach noch nicht los. Während Philly zuhause weiter ungeschlagen ist, setzte es bei den Wizards eine überraschende siebte Niederlage in fremder Halle - die man sich zu einem recht großen Teil selbst zuschreiben musste. Denn unter anderem leisteten sich die Gäste dabei stolze 21 Ballverluste. Als "schrecklich" bezeichnete Tobias Harris, Topscorer mit 33 Punkten, die Leistung seines Teams.

Das ließ sich auf mehreren Ebene bestätigen. So fehlte es den Sixers zeitweise am Einsatz und am Fokus, allein 30 Punkte nach Ballverlusten erlaubten sie den Wizards, die zuvor fünf von sechs Spielen verloren hatten. Aufgrund der Unkonzentriertheiten reichte Philly nicht einmal eine überragende Wurfquote von 53,2 Prozent (darunter 13/28 Dreiern).

Dabei ging es im ersten Viertel noch gut los, weil die Wizards, bei denen Moritz Wagner (5 Punkte, 2/6 FG, 11 Rebounds) und Isaac Bonga (2 Punkte, 2 Steals, 2 Assists) beide in der Starting Five standen, nicht gut ins Spiel kamen. Nach einem Viertel führten die Gäste mit 8 Punkten, dann folgte jedoch der Auftritt von Davis Bertans.

Der Bankscorer der Wizards legte mit 25 Punkten eine überragende Partie hin, 16 seiner Punkte kamen dabei in einem 40:22-Second-Quarter für die Wizards. Bertans traf seine ersten acht Würfe (darunter sechs Dreier) allesamt und sorgte zu einem großen Teil dafür, dass die Wizards sich zeitweise richtig absetzen konnten. "Er ist der beste Shooter, den ich je gesehen habe", schwärmte der ebenfalls richtig starke Rookie Rui Hachimura (27 Punkte, 7 Rebounds).

Im letzten Viertel kamen die Sixers zwar wieder etwas näher ran, es reichte jedoch nie für ein richtiges Comeback. Dabei kam Joel Embiid auf 26 Punkte und 21 Rebounds, aber auch 8 Turnover, und Ben Simmons ging ähnlich lax mit dem Ball um (17, 10 Assists, 7 Turnover). Bradley Beal lieferte auf Wizards-Seite noch 26 Punkte und 10 Rebounds.

New York Knicks (4-18) - Denver Nuggets (14-5) 92:129 (BOXSCORE)