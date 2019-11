NBA-News: Kawhi Leonard von den L.A. Clippers freut sich auf “spaßiges” Wiedersehen mit den Toronto Raptors

Wenn die L.A. Clippers in der Nacht von Montag auf Dienstag auf die Toronto Raptors treffen, bedeutet dies für Kawhi Leonard das erste Wiedersehen mit seinen ehemaligen Teamkollegen seit seinem Wechsel im Sommer - ein Grund zur Freude für den Finals-MVP.

"Es wird spaßig sein, die Jungs zu sehen", sagte Leonard im Vorfeld der Partie. "Und einfach sie zu beglückwünschen und die Möglichkeit zu haben, ihre Hände zu schütteln und gegen sie anzutreten."

"Die Jungs, die Reise", antwortete der 28-Jährige auf die Frage, an welche Teile seines einjährigen Stints in Kanada er sich erinnern wird. "Auch das Land. Die Stadt war unglaublich. Aber ich könnte noch vieles mehr aufzählen."

Der US-Amerikaner sei zudem "geschockt", wie viele Kanadier er im Süden Kaliforniers getroffen hat und dass sich diese oft bei ihm dafür bedanken würden, dass er ihnen den ersten NBA-Titel geschenkt hat.

NBA Ranking - Die besten Scorer im vierten Viertel: Kawhi Leonard eine Nummer für sich © getty 1/22 Kawhi Leonard hat die Clippers mit dem nächsten Monster-Auftritt im vierten Viertel zum Sieg gegen die Blazers geführt. Doch welcher Superstar ist in der bisherigen Saison der König des Schlussabschnitts? © getty 2/22 SPOX präsentiert die besten Scorer im vierten Viertel - einzige Bedingung: Der Spieler muss mindestens fünf Partien 2019/20 absolviert haben. © getty 3/22 Platz 19: KHRIS MIDDLETON (Milwaukee Bucks) - 6 Punkte im vierten Viertel. © getty 4/22 Platz 19: ANDRE DRUMMOND (Detroit Pistons) - 6 Punkte im vierten Viertel. © getty 5/22 Platz 18: DOMANTAS SABONIS (Indiana Pacers) - 6,2 Punkte im vierten Viertel. © getty 6/22 Platz 17: MALCOLM BROGDON (Indiana Pacers) - 6,4 Punkte im vierten Viertel. © getty 7/22 Platz 16: BRANDON INGRAM (New Orleans Pelicans) - 6,5 Punkte im vierten Viertel. © getty 8/22 Platz 15: LEBRON JAMES (Los Angeles Lakers) - 7 Punkte im vierten Viertel. © getty 9/22 Platz 14: DONOVAN MITCHELL (Utah Jazz) - 7,5 Punkte im vierten Viertel. © getty 10/22 Platz 13: MONTREZL HARRELL (L.A. Clippers) - 7,6 Punkte im vierten Viertel. © getty 11/22 Platz 12: ANDREW WIGGINS (Minnesota Timberwolves) - 7,7 Punkte im vierten Viertel. © getty 12/22 Platz 10: DEVIN BOOKER (Phoenix Suns) - 7,8 Punkte im vierten Viertel. © getty 13/22 Platz 10: BRADLEY BEAL (Washington Wizards) - 7,8 Punkte im vierten Viertel. © getty 14/22 Platz 9: RUSSELL WESTBROOK (Houston Rockets) - 8,4 Punkte im vierten Viertel. © getty 15/22 Platz 7: TRAE YOUNG (Atlanta Hawks) - 9 Punkte im vierten Viertel. © getty 16/22 Platz 7: GIANNIS ANTETOKOUNMPO (Milwaukee Bucks) - 9 Punkte im vierten Viertel. © getty 17/22 Platz 6: KYRIE IRVING (Brooklyn Nets) - 9,1 Punkte im vierten Viertel. © getty 18/22 Platz 5: KEMBA WALKER (Boston Celtics) - 9,2 Punkte im vierten Viertel. © getty 19/22 Platz 4: JA MORANT (Memphis Grizzlies) - 9,3 Punkte im vierten Viertel. © getty 20/22 Platz 3: DAMIAN LILLARD (Portland Trail Blazers) - 9,8 Punkte im vierten Viertel. © getty 21/22 Platz 2: JAMES HARDEN (Houston Rockets) - 9,9 Punkte im vierten Viertel. © getty 22/22 Platz 1: KAWHI LEONARD (L.A. Clippers) - 13,5 Punkte im vierten Viertel.

Kawhi Leonard und Raptors haben sich im Guten getrennt

"Es ist eine dieser Situationen, in der man sich im Guten trennt und nicht eine, in der man sich im Schlechten trennt", meinte auch Clippers-Coach Doc Rivers. "Und lasst uns ehrlich sein, in unserer Liga ist es meist andersherum. Er hatte die seltene Möglichkeit, in einem glücklichen Zustand zu gehen."

Bei seinem ersten Spiel gegen die alten Teamkollegen werden allerdings zwei der wichtigen Stützen der Championship-Saison fehlen: Kyle Lowry (Verletzung am Daumen) und Serge Ibaka (Knöchelverletzung) werden den Raptors beide auf unbestimmt Zeit fehlen.

Im Sommer verließ Kawhi die Toronto Raptors nach nur einem Jahr wieder und heuerte in der Free Agency bei den Los Angeles Clippers an. In der derzeitigen Saison kommt der dreimalige All-Star in sieben Spielen auf 29 Punkte, 8,1 Rebounds und 5,4 Assists. Dabei trifft er 46,2 Prozent aus dem Feld und 30,6 Prozent von der Dreierlinien.