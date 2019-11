NBA - New York Knicks mit schwachem Saisonstart: Gefangen im Spieler-Puzzle

Nach zehn Spielen stehen die New York Knicks mit acht Niederlagen als das derzeit schwächste Team der NBA da. Die Unruhe bei den Fans ist auch auf die Kaderplanung im Sommer zurückzuführen, bei den Knicks passt scheinbar einiges nicht. Einen Lichtblick gibt es dennoch.

Der letzte Sonntag war wohl der bisherige Tiefpunkt des verkorksten Saisonstarts der New York Knicks. Ohnehin gelang in den ersten sechs Spielen nur ein Sieg, nun mussten die Knicks-Fans auch noch mit Ansehen, wie ihr Team im heimischen Madison Square Garden nach Strich und Faden von den Sacramento Kings vorgeführt wurde.

Mit 21 Punkten schossen die Gäste von der Westküste die Knicks am Ende aus der eigenen Halle, New York wirkte chancenlos, teilweise fast schon überfordert. "Das war ein Scheiß-Spiel", brachte es Head Coach David Fizdale nach der Partie auf den Punkt. "Wir haben nichts richtig gemacht."

So sahen das ganz offensichtlich auch die Fans. Im dritten Viertel, als der Rückstand der Knicks auf bis zu 32 Zähler anwuchs, schallten "Fire Fizdale"-Rufe durch das weite Rund des MSG. Sachte, aber doch deutlich zu hören.

Nun, gut eine Woche später, scheinen die Knicks diesen Tiefpunkt noch einmal getoppt zu haben. Am Sonntag folgte die nächste 21-Punkte-Klatsche, dieses Mal gegen die Cavs. New York steht bei einer mageren Bilanz von zwei Siegen zu acht Niederlagen, schlechter ist derzeit kein Team in der Association. In den ersten zehn Spielen haben die Knicks 101 Zähler weniger erzielt als die Gegner. Auch das ist wenig überraschend einer der schlechtesten Werte der Liga.

New York Knicks: Job von Coach Fizdale in Gefahr?

Während der lang belächelte Stadtrivale im Sommer auf dem Free-Agency-Markt kräftig zuschlug und mit Kyrie Irving und (dem verletzten) Kevin Durant zwei absolute Superstars im Kader hat, während es selbst bei den Phoenix Suns bergauf zu gehen scheint, krebsen die Knicks auch 2019/20 im Tabellenkeller umher.

"Ich mache mir darüber keine Gedanken", antwortete Fizdale nach dem Kings-Spiel angesprochen auf die Rufe der Fans, die seine Entlassung forderten, fast schon trotzig. "Ich bin eher besorgt über unsere Leistung." Zu Recht. knapp drei Wochen nach dem Saisonstart geht es bei den Knickerbockers wieder drunter und drüber.

Seinen Job sieht der 45-Jährige allerdings nicht in Gefahr, das Front Office um Teampräsident Steve Mills und General Manager Scott Perry sei "unglaublich unterstützend". Ähnliche Infos waren zuletzt auch verschiedenen Medienberichten zu entnehmen, schließlich ist der 45-Jährige bei Weitem nicht alleine schuld an der Misere.

Free Agency: Strikeout für die New York Knicks

Auf der Suche nach den Verantwortlichen kommt man auch an eben jenen Mills und Perry nicht vorbei, die etwas wirre Kaderplanung im Sommer geht auf ihre Kosten. Nachdem die Nets dem "großen Bruder" aus Manhatten Irving und KD vor der Nase wegschnappten, sah sich das Front Office der Knicks sogar zu einer öffentlichen Entschuldigung an die eigenen Fans gezwungen.

Anschließend verpulverten Mills und Co. den verbliebenen Platz unter dem Salary Cap, hauptsächlich an Free Agents aus der zweiten oder dritten Reihe, hauptsächlich an Power Forwards. Immerhin bekamen die meisten Neuzugänge Verträge mit kurzer Laufzeit von einem oder zwei Jahren. Die Knicks verbauten sich damit nicht die finanzielle Flexibilität für die Zukunft, das muss man ihnen zugutehalten.

In kurzfristigen, sportlichen Erfolg ließen sich diese Investitionen bisher allerdings nicht ummünzen. Zugegeben, das ist nicht gerade einfach, wenn der prominenteste Neuzugang in Person von Julius Randle nicht abliefert. Er sollte der offensive Mittelpunkt des Teams werden, hat jedoch einen schwachen Saisonstart hinter sich.

NBA: Ewing, Houston, Sprewell: Mit diesem Kader standen die New York Knicks letztmals in den Finals © getty 1/17 Die Fans der Knicks blicken auf eine lange Dürrephase zurück. In den vergangenen 20 Jahren standen die Knickerbockers sechsmal in den Playoffs und gewannen nur drei Serien. Der folgende Kader führte die Traditionsfranchise 1999 letztmals in die Finals. © getty 2/17 Die Knicks schlossen die verkürzte Saison mit einer 27-23-Bilanz nur auf Platz acht im Osten ab. Nach einem 3:2-Upset über die Heat folgten Siege gegen die Hawks und Pacers. In den Finals waren die Spurs zu stark, was einen Hauptgrund hatte. © getty 3/17 PATRICK EWING: 1994 zog er in den Finals gegen die Rockets den Kürzeren, im Herbst seiner Karriere wollte er es besser machen und legte 98/99 17 Punkte und 10 Rebounds auf. Nach Spiel zwei gegen die Pacers der Schock: Achillessehnenanriss und Saisonaus. © getty 4/17 BEN DAVIS: Den 43. Pick des 1996er Drafts hielt es nur vier Jahre in der Liga. In den Playoffs ohne Einsatz ging es für den Power Forward zurück zu den Suns und weiter in die CBA und nach Mexiko, ehe er 2009 Schluss mit dem Profi-Basketball machte. © getty 5/17 DAVID WINGATE: Der Flügelspieler kam in der Regular Season auf 20 Einsätze (4,6 Minuten im Schnitt), sah in den Playoffs aber keine Spielzeit mehr. Nach einer weiteren Saison bei den Knicks beendete er seine Karriere 2001 bei den SuperSonics. © getty 6/17 RICK BRUNSON: Nur geringfügig besser gestaltete sich die Lage beim Vater des heutigen Mavs-Spielmachers. In den Finals stand er ganze zehn Sekunden auf dem Parkett, in den gesamten Playoffs waren es 17 Minuten. Der Point Guard spielte noch bis 2006. © getty 7/17 HERB WILLIAMS: Der Big Man hatte seine produktivste Zeit zu Beginn seiner Karriere bei den Pacers mit bis zu 20 Punkte im Schnitt. Nach sechs Spielen in der Regular Season acht Kurzeinsätze in den Playoffs. Im Anschluss beendete er seine Karriere. © getty 8/17 CHRIS DUDLEY: Der Big Man kam in seiner 17-jährigen NBA-Karriere nie über den Status des Rollenspielers hinaus (3,9 Punkte, 3,6 Rebounds). Gegen die Spurs startete sogar zweimal, sah gegen Duncan und Robinson aber auch kein Land. © getty 9/17 CHRIS CHILDS: Der Backup-Point-Guard hatte seine beste Saison bei den Nets und baute nach seiner Ankunft bei den Knicks 1996 Jahr für Jahr ab. In der Finals-Saison legte er knapp 5 Punke und Rebounds auf und spielte gegen die Spurs im Schnitt 21 Minuten. © getty 10/17 KURT THOMAS: Der Power Forward legte erst in den folgenden Jahren zu und entwickelte sich zu einem verlässlichen Rollenspieler. Gegen San Antonio in 21 Minuten zweitbester Rebounder des Teams (7,6) und in Spiel eins mit 13 Punkten. © getty 11/17 MARCUS CAMBY: Spielte nach seinem Trade von den Raptors eine enttäuschende Saison (7,2 Punkte, 5,5 Rebounds). Startete die letzten drei Partien der Finals und legte in Spiel vier 20 Punkte auf. Bis 2013 insgesamt 19 Jahre in der Liga. © getty 12/17 CHARLIE WARD: Der Spielmacher trat in seiner Karriere nur selten als Scorer in Erscheinung und kam auch in den Finals nie auf mehr als elf Punkte. Guter Passer und Dreierschütze, der zehn seiner zwölf NBA-Spielzeiten bei den Knicks verbrachte. © getty 13/17 LARRY JOHNSON: Der Nr.1-Pick der Hornets im Jahr 1991 stand in den Finals 37 Minuten pro Spiel auf dem Feld, traf bei 7,6 Punkten aber nur 11 Prozent seiner Dreier. 2001 war seine anfangs vielversprechende Karriere aufgrund von Rückenproblemen vorbei. © getty 14/17 LATRELL SPREWELL: Stand wie Houston gegen die Spurs über 44 Minuten auf dem Feld und war mit 26,6 Punkten (und 6,6 Rebounds) der Topscorer der Knicks. In Spiel fünf kam er auf 35 Punkte, konnte aber den Gamewinner von Avery Johnson nicht kontern. © getty 15/17 ALLAN HOUSTON: Die Knicks-Legende schoss die NYK mit 34 Punkten in Spiel drei zum einzigen Sieg gegen die Spurs. Erzielte zwar 21,6 Punkte im Schnitt, war aber wie das gesamte Team eiskalt aus der Distanz (16,7 Prozent). Seine besten Jahre folgten noch. © getty 16/17 Coach - JEFF VAN GUNDY: Der langjährige ESPN-Experte stand als Assistant und Head Coach insgesamt zwölf Jahre bei den Knicks an der Seitenlinie. Nach dem Erstrundenaus gegen die Jazz wurde er 2007 bei den Rockets gefeuert. Heute für Team USA tätig. © getty 17/17 Defensiv-Koordinator war übrigens ein gewisser TOM THIBODEAU (stehend, Zweiter von links). Thibs war auch in Houston Assistant von JVG, bevor er bei den Bulls und Wolves selbst als Head Coach agierte.

Knicks: Julius Randle enttäuscht zum Saisonstart

Neben deutlichen Rückschritten in so gut wie allen wichtigen Statistik-Kategorien im Vergleich zum Vorjahr bei den Pelicans leistet sich der 24-Jährige auch noch die achtmeisten Turnover aller NBA-Spieler (4,1 pro Partie).

"Die Verteidigungen gehen voll auf mich drauf", klagte Randle zuletzt. Gerade im Post, wenn die Gegner mehrere Verteidiger auf den Big Man werfen, hat er enorme Probleme. Die Teamkollegen helfen nicht unbedingt, das große Lineup mit Randle, Marcus Morris und Mitchell Robinson kommt in bisher 77 eingesetzten Minuten auf ein katastrophales Net-Rating von -20,6.

Auch mit Bobby Portis anstelle von Mitchell (94 Minuten, -9,5) oder Taj Gibson (47 Minuten, -18,1) läuft es für die Knicks nicht unbedingt besser. "Am Ende des Tages musst du dir den Film anschauen. Die Zahlen erzählen nicht die ganze Wahrheit", versuchte Fizdale zu beschwichtigen.

Doch auch in dieser Hinsicht scheint in New York vieles nicht zu passen. Fizdale will eigentlich schnell und mit einem Fokus auf Ball-Movement spielen. Stattdessen haben die Knicks aber die fünftlangsamste Pace der Liga und suchen im Halbfeld immer wieder den Weg in den Post, wo die Bewegung des Balles eher stagniert, oder verlieren sich in Isolations.

Die Topscorer der New York Knicks

Name Spiele Minuten Punkte FG% 3FG% FT% Marcus Morris 10 34,3 18,1 41,7 43,6 85 Julius Randle 10 33,4 15,5 43,4 21,2 62,5 R.J. Barrett 10 35,3 15,5 40 34,3 44,3 Kevin Knox 10 22,8 10,3 41,8 43,9 67,9 Mitchell Robinson 7 17,6 9,6 71,8 - 73,3

New York Knicks: Lichtblick R.J. Barrett

Das Team schafft es in den seltensten Fällen, sich offensiv in gute Positionen zu bringen. Dafür scheint auch die Ausgeglichenheit im Kader zu fehlen: Das Shooting ist ein Problem, es gibt zu viele Big Men und keinen echten Go-to-Guy, der die Knicks tragen kann.

Soweit ist R.J. Barrett noch nicht, auch wenn der Nr.3-Pick des diesjährigen Drafts einer der wenigen Lichtblicke der bisherigen Knicks-Saison ist. Im Schnitt kommt er auf 15,5 Punkte, 5,8 Rebounds und 3,6 Assists, in vielen Situationen hat er sein starkes Talentpaket bereits angedeutet (nur nicht an der Freiwurflinie). Nicht umsonst setzt Fizdale in 35,3 Minuten pro Partie auf den 19-Jährigen - auch dafür hagelte es Kritik.

Die restliche Guard-Rotation im Big Apple ist ersatzgeschwächt. Elfrid Payton fällt mit Oberschenkelproblemen aus, Dennis Smith Jr. fehlt dem Team nach einem Trauerfall in der Familie. Frank Ntilikina, der ebenfalls mit Sprechchören von den Fans gefordert wurde, zeigte Licht und Schatten.

New York Knicks: Es kann nur bergauf gehen

Der Knicks-Kader ist gerade aufgrund der Dichte auf den großen Positionen ein wildes Puzzle, Fizdale hat bisher noch nicht herausgefunden, wie er die Einzelteile, die er vom Front Office vorgesetzt bekommen hat, zusammenfügen muss. "Wir haben zehn neue Jungs und wir haben sieben Spiele gespielt", nahm deshalb auch Morris seinen Coach vor wenigen Tagen in Schutz.

Nach dem Debakel gegen die Cavs dürften die Diskussionen im Big Apple jedoch wieder an Fahrt gewinnen. "Wir sind nicht glücklich, wo wir stehen. Das ist nicht das, was wir erwartet haben", sagte Teampräsident Mills auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz. Aber: "Jim Dolan (Knicks-Eigentümer, Anm. d. Red.) glaubt weiterhin an den Plan, den wir zusammengestellt haben."

Schließlich bedeutet der desolate Saisonstart noch lange nicht, dass die Knicks-Saison bereits vorbei ist. Die Stichprobe nach nur zehn Spielen ist nur sehr klein. "Bei vielen Dingen geht es einfach nur darum, Würfe zu treffen. Wenn diese Würfe für uns reingehen, dann sehen die Statistiken schon ganz anders aus", erklärte Fizdale, dessen Team derzeit 41,7 Prozent aus dem Feld trifft (Liga-Durchschnitt 18/19: 46 Prozent).

Allerdings haben die Knicks einen relativ leichten Spielplan hinter sich, Ende November warten mit den Spurs, Raptors, Sixers (2x), Celtics und Bucks gleich mehrere Brocken hintereinander. Garant auf Besserung ist also nicht in Sicht. Immerhin einen Hoffnungsschimmer gibt es: Viel schlimmer kann die Situation der Knicks eigentlich gar nicht mehr werden.