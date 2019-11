NBA: Starker Dennis Schröder reicht OKC Thunder nicht gegen die Bucks - Suns schießen Nets aus der Halle

In den ersten neun Spielen konnte die Magic-Offense noch nicht unbedingt für Furore sorgen. In der ersten Halbzeit lief es für Nikola Vucevic (18 und 17 Bretter), Evan Fournier (22) und Co. aber an diesem Ende des Courts ausgesprochen gut. Die Hausherren versenkten über 55 Prozent aus dem Feld sowie acht Dreier und erarbeiteten sich im zweiten Abschnitt eine 13-Punkte-Führung.